Экономика
Минприроды планирует двигать мусорную реформу за счет бизнесаУралинформбюро вчера в 05:20
"Двигать реформу обращения с отходами дальше только за счет населения невозможно", – заявил замминистра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов. Необходимо напомнить, что и на данный момент компании несут ответственность за утилизацию упаковки, которую произвели.
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«Двигать реформу обращения с отходами дальше только за счет населения невозможно», – заявил «Ведомостям» замминистра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов. Чиновники предлагают бизнесу заплатить за нее.Ведомости18 августа в 15:10
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Минприроды предложило новый механизм «расширенной» ответственности производителей. Что ждет бизнес?
Телеканал 360°вчера в 03:13
СМИ: Минприроды планирует заставить бизнес оплатить мусорную реформу
Московский Комсомолец18 августа в 19:08
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Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
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Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено вчера в 15:40
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Рибери намекнул, что продолжит карьеру в «Фиорентине»
Французский полузащитник Франк Рибери намекнул, что продолжит профессиональную карьеру в итальянской «Фиорентине».
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Обновлено в 00:02
Армия и оружие
Российские Су-35 перехватили два турецких F-16, заставив их сбежать
Истребители ВВС Турции были подняты по боевой тревоге и направлены в южную часть сирийской провинции Идлиб, однако, согласно сообщениям ряда источников, на перехват турецких истребителей с авиабазы «Хмеймим» были подняты два российских истребителя Су-35, которые смогли выгнать турецкие боевые самолёты из воздушного пространства Сирии всего лишь за несколько минут.
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Депутаты Рижской думы в понедельник в ходе внеочередного заседания избрали новым мэром столицы Латвии кандидата от партии «Честь служить Риге» Олега Бурова.
Обновлено вчера в 15:46
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 01:39
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Глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев прокомментировал данную ситуацию.
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Поль хотел исполнить этот 11-метровый, вот и всё. А не забить с пенальти может каждый.
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В Германии закрыли аттракцион из-за его сходства со свастикой
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В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
Три человека в Гонконге получили ранения в результате нападения мужчины с ножом, сообщает гонконгская телерадиокорпорация RTHK.
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В Ульяновской области подросток зарезал свою семью и покончил с собой. Как сообщает «Интерфакс», трагедия произошла в селе Патрикеево.
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Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
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Врачи считают, что обычный йод для обработки ран устарел. Об этом передает РИА "Новости", ссылаясь на данные опроса докторов.
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В нашей Галактике может быть до 10 миллиардов планет земного типа
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