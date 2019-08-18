Экономика

Минприроды планирует двигать мусорную реформу за счет бизнесаУралинформбюро вчера в 05:20

"Двигать реформу обращения с отходами дальше только за счет населения невозможно", – заявил замминистра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов. Необходимо напомнить, что и на данный момент компании несут ответственность за утилизацию упаковки, которую произвели.
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с чего всё началось

Минприроды намерено заставить бизнес оплатить мусорную реформу

«Двигать реформу обращения с отходами дальше только за счет населения невозможно», – заявил «Ведомостям» замминистра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов. Чиновники предлагают бизнесу заплатить за нее.
Ведомости18 августа в 15:10

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В Минприроды предложили перенаправить экосбор из бюджета в РЭО

РИА Новостивчера в 09:27

Российских бизнесменов хотят заставить оплатить мусорную реформу

Накануне.Ru18 августа в 20:24

Минприроды предложило новый механизм «расширенной» ответственности производителей. Что ждет бизнес?

Телеканал 360°вчера в 03:13

СМИ: власти предложили переложить ответственность за мусорную реформу на бизнес. Идея может привести к росту цен

URA.Ru18 августа в 17:56

В Минприроды рассказали о ходе реформы обращения с отходами

RT на русскомвчера в 08:15

СМИ: Минприроды планирует заставить бизнес оплатить мусорную реформу

Московский Комсомолец18 августа в 19:08

Минприроды намерено заставить бизнес оплатить мусорную реформу

Ведомости18 августа в 15:10
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Происшествия

Прокуратура закрыла дело против купившей за границей лекарство матери

Транспортный прокурор после проведенной по поручению Генпрокуратуры проверки отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, купившей через интернет из-за рубежа лекарство для ребенка-инвалида, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного.
Обновлено вчера в 11:17
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби

"Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено вчера в 15:00
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

Обновлено вчера в 21:16
Общество

Росстат назвал регионы с самыми большими расходами на еду

В Росстате предоставили отчет, в котором указано, в каких регионах России у населения больше всего расходов идет на еду.
Обновлено вчера в 21:44
Политика

ВВС Швейцарии объяснили сопровождение самолета делегации Путина

Обновлено вчера в 12:02
Политика

Украина намерена начать поставки газа из Румынии

"Ожидается, что уже 1 января 2020 будет создана постоянная мощность для импорта газа из Румынии объемом 1,5 миллиарда кубометров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины", - говорится в сообщении "Укртрансгаза".
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес

Как Ким Кардашьян выглядит без макияжа

Ким Кардашьян без макияжа Поклонники модели считают, что проблемы на ее лице - это явно не псориаз, который она все никак не может вылечить, это именно прыщи, которые обычно Ким закрашивает с помощью корректирующих средств.
Обновлено в 00:42
Политика

Путин рассказал об осторожном оптимизме после общения с Зеленским

По мнению Путина, есть «некоторые вещи», которые можно обсуждать и которые внушают «осторожный» оптимизм.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия

Суд продлил срок ареста Атамбаева

Обновлено в 01:32
Экономика

Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие

Минобороны анонсировало учения с участием 128 тыс. военных

Обновлено вчера в 17:54
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая

Обновлено вчера в 05:30
Происшествия

Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри

Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено вчера в 15:40
Футбол

Рибери намекнул, что продолжит карьеру в «Фиорентине»

Французский полузащитник Франк Рибери намекнул, что продолжит профессиональную карьеру в итальянской «Фиорентине».
Обновлено в 01:31
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек

В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Армия и оружие

Российские Су-35 перехватили два турецких F-16, заставив их сбежать

Истребители ВВС Турции были подняты по боевой тревоге и направлены в южную часть сирийской провинции Идлиб, однако, согласно сообщениям ряда источников, на перехват турецких истребителей с авиабазы «Хмеймим» были подняты два российских истребителя Су-35, которые смогли выгнать турецкие боевые самолёты из воздушного пространства Сирии всего лишь за несколько минут.
Обновлено вчера в 21:13
Политика

Новым мэром Риги избран Олег Буров

Депутаты Рижской думы в понедельник в ходе внеочередного заседания избрали новым мэром столицы Латвии кандидата от партии «Честь служить Риге» Олега Бурова.
Обновлено вчера в 15:46
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 01:39
Армия и оружие

Косачев прокомментировал испытание ракеты США

Глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев прокомментировал данную ситуацию.
Обновлено в 02:01
Футбол

Рэшфорд о Погба: «Не забить пенальти может каждый»

Поль хотел исполнить этот 11-метровый, вот и всё. А не забить с пенальти может каждый.
Обновлено вчера в 21:40
Общество

В Германии закрыли аттракцион из-за его сходства со свастикой

Обновлено вчера в 15:01
Происшествия

В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек

Три человека в Гонконге получили ранения в результате нападения мужчины с ножом, сообщает гонконгская телерадиокорпорация RTHK.
Обновлено в 01:27
Происшествия

В Ульяновской области школьник зарезал свою семью и покончил с собой

В Ульяновской области подросток зарезал свою семью и покончил с собой. Как сообщает «Интерфакс», трагедия произошла в селе Патрикеево.
Обновлено 18 августа в 06:54
Общество

Умер датский миллиардер Ларс Ларсен

Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено вчера в 10:43
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Наука

Экстази признали самым эффективным средством от алкоголизма

По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.
Обновлено вчера в 10:17
Финансы

Индексы Уолл-стрит растут после увеличения спроса на гособлигации США

Индексы Уолл-стрит растут на фоне увеличения спроса на гособлигации США, 19 августа передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия

Женщина и подросток погибли в ДТП в Саратовской области

Обновлено в 02:00
Здоровье

Врачи порекомендовали отказаться от использования йода

Врачи считают, что обычный йод для обработки ран устарел. Об этом передает РИА "Новости", ссылаясь на данные опроса докторов.
Обновлено вчера в 22:54
Космос

В нашей Галактике может быть до 10 миллиардов планет земного типа

Обновлено вчера в 04:20
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