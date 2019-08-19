Экономика
Минприроды планирует двигать мусорную реформу за счет бизнесаУралинформбюро 05:20
"Двигать реформу обращения с отходами дальше только за счет населения невозможно", – заявил замминистра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов. Необходимо напомнить, что и на данный момент компании несут ответственность за утилизацию упаковки, которую произвели.
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СМИ: Минприроды планирует заставить бизнес оплатить мусорную реформу
Московский Комсомолецвчера в 19:08
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