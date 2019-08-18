Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор.

с чего всё началось

Минприроды России предложил правительству повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100%. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на текст письма. На данный момент производители должны утилизировать 5-35% о реализованных продуктов или платить экосбор.

Минприроды предложило ввести 100% утилизацию всех товаров и упаковки

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