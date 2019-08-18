«Двигать реформу обращения с отходами дальше только за счет населения невозможно», – заявил «Ведомостям» замминистра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов. Чиновники предлагают бизнесу заплатить за нее.

с чего всё началось

"Двигать реформу обращения с отходами дальше только за счет населения невозможно", – заявил замминистра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов. Необходимо напомнить, что и на данный момент компании несут ответственность за утилизацию упаковки, которую произвели.

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