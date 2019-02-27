Политика
Минприроды огласило решение ООН по заявке РФ на шельф в АрктикеРоссийская газета 03:04
Россия ранее выступила с желанием расширить шельф в Северном Ледовитом океане. По словам Дмитрия Кобылкина, эксперты ООН уже рассмотрели заявку и пришли к выводу, что у России есть все шансы на положительное решение со стороны комиссии.
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с чего всё началось
Эксперты ООН высоко оценили уровень проработки российской заявки на расширение шельфа в Арктике, которая будет рассмотрена в марте на заседании подкомиссии ООН в Нью-Йорке, заявил РИА Новости глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.РИА Новостивчера в 19:17
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Армия и оружие
ВВС Индии сбили пакистанский истребитель
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Политика
Украина пересмотрит правила отбора на «Евровидение» из-за скандала
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Зеппельт: следователи проводят антидопинговый рейд на ЧМ в Зеефельде
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Общество
Приставы начали искать должников в Москве с помощью уличных видеокамер
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Путин поручил освободить от НДФЛ земских докторов и учителей
Президент России Владимир Путин распорядился освободить от уплаты НДФЛ участников программ «Земский доктор» и «Земский учитель».
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Британский музыкант Энди Андерсон скончался на 69-м году жизни. Об этом в микроблоге Twitter сообщил коллега артиста Лол Толхерст.
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Экономика
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Минск обратился к Москве с просьбой предоставить государственный кредит в размере $600 млн для рефинансирования долговых обязательств перед Россией в 2019 году.
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Происшествия
Взрыв поезда на вокзале в Каире попал на видео
Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва поезда на вокзале Рамсис в Каире. Видеозаписи опубликовали пользователи социальных сетей.
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«Спартак» расследует публикацию оскорбительного текста о фанатах
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Обновлено в 07:22
Наука
На юге Египта нашли мастерскую эпохи Нового царства
Египетские и шведские археологи нашли в Гебель эс-Сильсила на юге Египта мастерскую по обработке песчаника эпохи Нового царства, сообщает Ahram Online.
Обновлено в 03:21
Политика
Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России
Конгресс США опубликовал обновленный законопроект с дополнительными санкциями против России.
Обновлено в 03:18
Политика
«Традиционные медиа» предложили не наказывать за фейковые новости
Один из законопроектов запрещает распространение так называемых фейковых новостей — «недостоверной общественно значимой информации» под видом достоверной.
Обновлено в 05:26
Политика
Трамп не исключил возможность подписания мирного договора с КНДР
Президент США Дональд Трамп не исключил, что по итогам второго саммита КНДР - США может быть подписан мирный договор, призванный формально положить конец Корейской войне (1950-1953 годов).
Обновлено в 07:45
Происшествия
Два БТР попали в ДТП в центре Курска
Четыре легковых автомобиля и два бронетранспортера столкнулись в среду, 27 февраля, на одной из центральных улиц Курска.
Обновлено в 07:58
Политика
Эксперт оценил возможность отключения России от интернета
Эксперт в сфере кибербезопасности Алексей Лукацкий оценил возможность отключения России от интернета.
Обновлено в 07:14
Политика
Небензя призвал США разблокировать венесуэльские активы
Дипломат призвал Вашингтон вместо «лицемерной попытки» доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу «снять блокирование счетов венесуэльских госпредприятий в американских банках на $11 млрд».
Обновлено вчера в 18:45
Автоспорт
Сироткин стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Renault
Российский гонщик Сергей Сироткин вернулся в команду «Формулы-1» Renault на позицию резервного пилота.
Обновлено в 06:18
Общество
Голикова сообщила о повышении возраста впервые рожающих россиянок
Россиянки стали рожать первого ребенка в возрасте от 26 до 35 лет.
Обновлено в 07:17
Общество
Москвич выплатил 150 млн рублей алиментов, когда ему закрыли выезд из РФ
Москвич выплатил 150 миллионов рублей алиментов, когда в преддверии Нового года узнал о запрете на выезд из страны.
Обновлено в 05:59
Музыка
Андрей Данилко прокомментировал отказ KAZKA от участия в Евровидении
Исполнитель роли Верки Сердючки актёр Андрей Данилко в беседе с телеканалом «360» прокомментировал отказ группы KAZKA от участия в песенном конкурсе «Евровидение-2019».
Обновлено в 07:16
Энергетика
Алекперов попросил власти поддержать добычу нефти в Западной Сибири
Президент и крупнейший акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, выступая в Совете Федерации, призвал поддержать добычу нефти в Западной Сибири, чтобы предотвратить ее падение, и нефтепереработку.
Обновлено в 04:56
Общество
В ЛДПР извинились перед школьником-героем за бракованный сухпаек
Брянское отделение ЛДПР извинилось перед мальчиком, спасшим тонущего третьеклассника, за бракованный сухой паек, который ему вручили вместе с другими подарками.
Обновлено в 05:49
Экономика
Экономисты ухудшили прогноз по росту экономики России на 2019 год
Результаты опроса экспертов совпадают с официальным прогнозом правительства по 2019 году: Минэкономразвития ожидает роста ВВП на 1,3%. Однако на 2020 год консенсус-прогноз экономистов составляет 1,8%, тогда как власти прогнозируют 2%. Экспертные оценки по росту в 2021–2025 годах остаются на 1,1–1,4 п.п. ниже прогнозов Минэкономразвития.
Обновлено в 07:17
Политика
Путин и Медведев отдали без конкурсов контракты на 397 миллиардов
Президент РФ Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев только за один год распорядились без конкурсов заключить контракты на общую сумму в 397 миллиардов рублей.
Обновлено в 05:14
Культура
Приходько отреклась от участия в «Евровидении» от России
Певица Анастасия Приходько в беседе с украинским каналом Newsone вспомнила о том, как участвовала в "Евровидении" от России в 2009 году.
Обновлено в 06:30