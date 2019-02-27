Минприроды огласило решение ООН по заявке РФ на шельф в АрктикеРоссийская газета 03:04

Эксперты ООН высоко оценили уровень проработки российской заявки на расширение шельфа в Арктике, которая будет рассмотрена в марте на заседании подкомиссии ООН в Нью-Йорке, заявил РИА Новости глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

с чего всё началось

Россия ранее выступила с желанием расширить шельф в Северном Ледовитом океане. По словам Дмитрия Кобылкина, эксперты ООН уже рассмотрели заявку и пришли к выводу, что у России есть все шансы на положительное решение со стороны комиссии.

Минприроды огласило решение ООН по заявке РФ на шельф в Арктике

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