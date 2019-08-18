Экономика

Минприроды намерено заставить бизнес оплатить мусорную реформуВедомости 15:10

«Двигать реформу обращения с отходами дальше только за счет населения невозможно», – заявил «Ведомостям» замминистра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов. Чиновники предлагают бизнесу заплатить за нее.
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с чего всё началось

Плюс утилизация всей страны

Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор.
Коммерсантъ12:24

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«Ъ»: Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки

БИЗНЕС Online15:33

Минприроды предложило перерабатывать 100% товаров и упаковки

News.ru16:22

«Ъ» рассказал о планах Минприроды ввести утилизацию 100% товаров и упаковки

Интерфакс14:46

Минприроды рассчитывает довести утилизацию товаров и упаковки до 100%

SM News15:19

Минприроды намерено заставить бизнес оплатить мусорную реформу

Ведомости15:10

СМИ: в России задумали ввести утилизацию 100% товаров и упаковки

Московский Комсомолец15:45

Плюс утилизация всей страны

Коммерсантъ12:24
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В новом саратовском аэропорту "Гагарин" приземлился первый тестовый рейс из московского Внуково, передает корреспондент РИА Новости.
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В Москве завершился митинг КПРФ

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
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Главный тренер дубля «Зенита» Вячеслав Радимов призвал Контрольно-дисциплинарный комитет учесть публичные извинения главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака перед судьями за слова, сказанные в их адрес вчера после матча с «Ахматом» в рамках шестого тура чемпионата России.
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Авто

Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей

Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
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Следственный комитет опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись с места убийства семьи из шести человек в селе Патрикеево Ульяновской области.
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В случае выхода Британии из Евросоюза без сделки страна может столкнуться с нехваткой продуктов питания, медикаментов и топлива, следует из правительственных документов, которые проанализировала газета Sunday Times.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес

На могиле Веры Глаголевой установили памятник

Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено вчера в 13:00
Транспорт

ЦОДД призвал отказаться от поездок на автомобиле утром 19 августа в районе закрытых станций красной ветки

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призывает водителей утром понедельника, 19 августа, отказаться от поездок на личном транспорте в районы, прилегающие к закрытому участку Сокольнической линии Московского метрополитена.
Обновлено в 15:07
Происшествия

Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника

Обновлено в 06:07
Театры

На Параде русских театров в Дании покажут «Мелочи жизни»

Подмосковный Одинцовский театр драмы и комедии «Наш дом» представит спектакль «Мелочи жизни» по чеховским рассказам.
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Политика

Кличко прокомментировал ставшую мемом фразу о завтрашнем дне

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Футбол

Егоров ответил Дзюбе на критику в адрес судьи после матча с «Ахматом»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров ответил на резкую критику со стороны форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в адрес судейской бригады во главе с Алексеем Матюниным.
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Юрий Семин: «Ребята молодцы, перевернули игру. Чистая психология»

Обновлено в 14:31
Политика

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита на Украину намерен обсудить с президентом Владимиром Зеленским создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.
Обновлено в 16:35
Происшествия

Из-за лесных пожаров на Канарах эвакуировали две тысячи человек

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Армия и оружие

В Донбассе уничтожен командир ВСУ Евстегнеев

Командир отделения 72-й бригады ВСУ Евстегнеев был уничтожен во время выполнения боевого задания в Донбассе, сообщает пресс-служба Кировоградской областной государственной администрации в Facebook.
Обновлено в 12:52
Авто

Продажа раритетного Porsсhe сорвалась из-за оговорки аукциониста

Торги, на которых раритетный автомобиль Porsсhe планировалось продать за 20 миллионов долларов, сорвались из-за оговорки аукциониста, передает агентство Блумберг.
Обновлено в 14:04
Религия

Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа

В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено в 15:35
Общество

Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе

4. Курилки предложено заменить на офисные спортивные уголки Кроме того, в местах общего пользования рекомендуется размещать тарелки с яблоками и оборудовать зоны для физических упражнений — по мнению ведомства, они могут стать вариантом «разрядки во время работы» и, как следствие, заменой перекурам.
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Кино

Толкалина представила свою короткометражку на фестивале «Короче»

Калининград принял фестиваль короткометражного кино «Короче».
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Политика

В США рассекретили данные своей разведки о чернобыльской аварии

Судя по рассекреченным документам, в США сомневались в правдивости сообщений о количестве жертв в результате аварии на ЧАЭС.
Обновлено в 06:14
Происшествия

На Аляске из-за жары массово гибнет лосось

Обновлено в 03:12
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Redmi Note 8 Pro на живых фото в руках пользователя

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Обновлено вчера в 17:30
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Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Шоу-бизнес

Гагарина опубликовала архивное фото, показав маму в юности

Полина Гагарина в микроблоге опубликовала архивное фото, показав, как ее мама выглядела в юности.
Обновлено вчера в 10:19
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«Зенит» потерял Малкома на шесть недель. Он не сыграет со «Спартаком»

Комментатор Георгий Черданцев в эфире «Матч ТВ» заявил, что нападающий «Зенита» Малком выбил на шесть недель.
Обновлено в 15:21
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