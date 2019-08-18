Экономика
Минприроды намерено заставить бизнес оплатить мусорную реформуВедомости 15:10
«Двигать реформу обращения с отходами дальше только за счет населения невозможно», – заявил «Ведомостям» замминистра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов. Чиновники предлагают бизнесу заплатить за нее.
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Минприроды предлагает перерабатывать 100% товаров и упаковки Правительство реанимировало идею ввести полную утилизацию товаров и упаковки. Сейчас тару, бумагу, шины, одежду, электронику и другие товары нужно утилизировать на 5–35% от реализации или платить экосбор.Коммерсантъ12:24
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Манекен Starman за рулем Tesla Roadster совершил первый облет Солнца
Спортивный автомобиль Tesla Roadster Илона Маска с манекеном Starman за рулем, который запустили в космос на ракете Falcon Heavy в феврале прошлого года, совершил первый облет Солнца по эллиптической орбите, следует из данных сайта whereisroadster.com.
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Названы 10 автомобилей, которые угоняют реже всего
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В Москве пациент избил заведующего отделением одной из больниц.
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