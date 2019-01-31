Экономика
Минприроды намерено сдерживать рост тарифа за вывоз мусораРИА Новости 09:24
Минприроды России намерено сдерживать рост тарифов за вывоз мусора, заявил глава ведомства Дмитрий Кобылкин после первого заседания правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления.
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Москва работает очень интенсивно над реформой обращения с твёрдыми коммунальными отходами, и Санкт-Петербург так же работает. Несмотря на то, что получена отсрочка до 2022 года, все руководители заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее в эту реформу войти.
— Дмитрий Кобылкин, российский политикREGNUM 10:26
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