Минприроды и РЭО проработали первые изменения в закон об отходахИзвестия 06:13

«Российский экологический оператор» (РЭО) совместно с Министерством природных ресурсов и экологии проработал первые изменения в 89-й федеральный закон «Об отходах производства и потребления».

с чего всё началось

Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Российский экологический оператор (РЭО) проработали первые изменения в федеральный закон «Об отходах производства и потребления».

Минприроды и РЭО проработали первые изменения в закон об отходах

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