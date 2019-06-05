Экономика
Минприроды и РЭО проработали первые изменения в закон об отходахИзвестия 06:13
Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Российский экологический оператор (РЭО) проработали первые изменения в федеральный закон «Об отходах производства и потребления».
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с чего всё началось
«Российский экологический оператор» (РЭО) совместно с Министерством природных ресурсов и экологии проработал первые изменения в 89-й федеральный закон «Об отходах производства и потребления».Телеканал 360°04:02
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