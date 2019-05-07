Политика

Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посудыГазета.Ru 00:36

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика. Об этом сообщает РИА "Новости". Кобылкин выразил уверенность, что Россия также движется к ограничению использования пластика.
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Дмитрий Николаевич Кобылкин
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.
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