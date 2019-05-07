Политика
Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посудыГазета.Ru 00:36
Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика. Об этом сообщает РИА "Новости". Кобылкин выразил уверенность, что Россия также движется к ограничению использования пластика.
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Политика
Генпрокурор Украины объяснил неявку Порошенко на допрос
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Накануне в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung появилась статья Елены Чижовой, в которой писательница утверждает, что Сталин ненавидел Ленинград, а потому способствовал планам Гитлера уничтожить город.
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Экономика
В Минэкономразвития рассказали о причинах укрепления рубля
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Политика
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Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
В Чечне заработало первое женское такси
Проект создания женского такси в Чечне одобрил арабский инвестиционный фонд имени шейха Зайеда, который выделил кредит.
Обновлено в 05:48
Наука
В США пылесос научили кричать, ругаться и жаловаться на жизнь
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу По словам Никиты Сергеевича, он не призывает закрыть популярные среди отечественных телезрителей ток-шоу, так как ему и самому трудно оторваться от их просмотра во время приема пищи.
Обновлено в 04:30
Религия
Православные отмечают Пасху усопших
Обновлено в 02:58
Происшествия
В Петербурге в вагоне метро произошло задымление из-за вейпа
В петербургской подземке на синей ветке в вагоне одного из поездов произошло задымление. Причиной стала электронная сигарета.
Обновлено в 06:24
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
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Политика
Савченко заявила, что ее жизни угрожает опасность
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Происшествия
Выживший пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал, как проходила эвакуация
Олег Молчанов - пассажир загоревшегося лайнера SSJ-100, совершившего экстренную посадку в Шереметьево 5 мая, рассказал, как проходила эвакуация из самолета.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Десятки исков подано против больницы, где дети заразились гепатитом С
6 мая в городском суде Благовещенска состоялось заседание по первому иску — рассматривалось заявление матери двухлетней девочки, которая лечилась в больнице с октября 2017 года по март 2018 года.
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На суде по делу «Зимней вишни» пристав упал в обморок
Судебный пристав упал в обморок на суде по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".
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Наука
Новый подотряд древних насекомых помогла открыть многоножка в янтаре
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Обновлено 04 мая в 12:20
Происшествия
По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека
Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» задержаны четыре человека.
Обновлено в 06:12
Общество
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Платное бронирование столиков предлагается ввести в ресторанах среднего и высокого ценовых сегментов.
Обновлено в 06:29
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Обновлено в 07:00
Общество
Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке
Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Пожар в жилом доме в Сочи ликвидирован
Пожар на площади 300 кв. м, который произошел в одном из жилых домов в Сочи, ликвидирован.
Обновлено в 04:13
Общество
В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»
В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09