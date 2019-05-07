В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посудуРИА Новости вчера в 20:10

Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Происшествия Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.

Происшествия Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево Помимо действий самих пилотов СКР активно изучает работу наземных служб Шереметьево.

Экономика Минфин предложил ЦБ из-за санкций засекретить слияния банков Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями.

Экономика ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко В 2015 году журнал РБК сообщал, что именно компания Бойко, чей капитал Forbes оценивал в $1,35 млрд, стояла за терминалами, которые выдавали кредиты на сумму до 15 тыс. руб. прямо на улице.

Происшествия Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.

Происшествия В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.

Общество Ниагарский водопад подсветили голубым в честь первенца принца Гарри Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на свет накануне.

Политика В Раде зарегистрировано постановление об инаугурации Зеленского 19 мая Постановление о проведении 19 мая торжественного заседания Верховной рады, посвященного принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, зарегистрировано в парламенте и передано на рассмотрение руководства.

Кино Родители звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть сериал 15-летняя киноактриса Белла Рэмси, которая сыграла роль Лианны Мормонт в «Игре престолов», сообщила о том, что родители запретили ей смотреть этот сериал.

Авто Кроссовер Nissan Kicks получил премиальную модификацию Компания Nissan представила премиальную версию компактного кроссовера Kicks.

Политика Правительство РФ намерено предоставлять бессрочный вид на жительство Если иностранный гражданин в течение двух лет после получения права бессрочного вида на жительство не подтвердил факт проживания, то документы аннулируются.

Религия Православные встречают Радоницу 7 мая православные христиане отмечают праздник Радоница, или Радуница, во время которого поминаются усопшие, пишет "Российская газета".

Гаджеты Тим Кук: Apple покупает компании каждые 2-3 недели По словам гендиректора корпорации Тима Кука, Apple обычно не рассказывает о сделках, потому что, как правило, это маленькие компании, а Apple «в основном ищет таланты и интеллектуальную собственность», — сообщил он CNBC.

Общество Названы регионы России с самой развитой инфраструктурой для инвалидов Минтруд назвал регионы России с наиболее доступной социальной инфраструктурой для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения (пенсионеры, временно нетрудоспособные граждане).

Армия и оружие В России создадут первый атомный авианосец Работы по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году.

Общество Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Политика Минюст США опубликовал новую версию доклада Мюллера Министерство юстиции США выпустило новую версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, чтобы объяснить причину удаления некоторых данных из первой версии документа, пишет BuzzFeed.

Политика На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

Экономика Китай определился с экономическими мерами в ответ на новые пошлины США Китай намерен принять пакет мер по стимулированию экономики страны в случае повышения американских пошлин.

Общество Пострадавшим от пожаров в Забайкалье построят или купят жилье Правительство выделило из резервного фонда 55,3 млн руб. пострадавшим от природных пожаров в Забайкальском крае.

Армия и оружие Военная техника США впервые станет участником парада в День Победы в Донецке Обнародованы первые фото В сети появились первые фотографии с репетиции парада в честь Дня Победы в Донецке.

Политика Зеленский отреагировал на трагедию в Шереметьево Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.