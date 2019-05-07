Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посудуРИА Новости вчера в 20:10
Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
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Футбол
Манчестер Сити — Лестер 1:0
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
После посадки начался пожар в хвостовой части самолета, в результате погиб 41 человек.
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия
В столкновении трех автомобилей в Москве погиб один человек
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево
Помимо действий самих пилотов СКР активно изучает работу наземных служб Шереметьево.
Обновлено вчера в 16:23
Экономика
Минфин предложил ЦБ из-за санкций засекретить слияния банков
Министерство финансов предлагает разрешить Банку России не публиковать информацию о реорганизации, если сам банк или его руководство находится под иностранными санкциями.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко
В 2015 году журнал РБК сообщал, что именно компания Бойко, чей капитал Forbes оценивал в $1,35 млрд, стояла за терминалами, которые выдавали кредиты на сумму до 15 тыс. руб. прямо на улице.
Обновлено вчера в 21:37
Происшествия
Экипаж сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал детали катастрофы
Экипаж сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рассказал телеканалу «Россия 24» детали катастрофы.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14
Общество
Ниагарский водопад подсветили голубым в честь первенца принца Гарри
Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на свет накануне.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес
Андрей Малахов заступился за 11-летнюю дочь Алсу
Обновлено в 01:40
Политика
В Раде зарегистрировано постановление об инаугурации Зеленского 19 мая
Постановление о проведении 19 мая торжественного заседания Верховной рады, посвященного принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, зарегистрировано в парламенте и передано на рассмотрение руководства.
Обновлено в 02:07
Кино
Родители звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть сериал
15-летняя киноактриса Белла Рэмси, которая сыграла роль Лианны Мормонт в «Игре престолов», сообщила о том, что родители запретили ей смотреть этот сериал.
Обновлено в 03:01
Авто
Кроссовер Nissan Kicks получил премиальную модификацию
Компания Nissan представила премиальную версию компактного кроссовера Kicks.
Обновлено вчера в 23:21
Футбол
Кокорин выступил в суде с последним словом
Обновлено вчера в 16:04
Шоу-бизнес
Юлия Меньшова показала подросшую дочь Таисию
Юлия Меньшова показала поклонникам подросшую дочь Таисию.
Обновлено в 00:16
Политика
Правительство РФ намерено предоставлять бессрочный вид на жительство
Если иностранный гражданин в течение двух лет после получения права бессрочного вида на жительство не подтвердил факт проживания, то документы аннулируются.
Обновлено в 02:35
Религия
Православные встречают Радоницу
7 мая православные христиане отмечают праздник Радоница, или Радуница, во время которого поминаются усопшие, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 22:33
Гаджеты
Тим Кук: Apple покупает компании каждые 2-3 недели
По словам гендиректора корпорации Тима Кука, Apple обычно не рассказывает о сделках, потому что, как правило, это маленькие компании, а Apple «в основном ищет таланты и интеллектуальную собственность», — сообщил он CNBC.
Обновлено вчера в 13:12
Общество
Названы регионы России с самой развитой инфраструктурой для инвалидов
Минтруд назвал регионы России с наиболее доступной социальной инфраструктурой для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения (пенсионеры, временно нетрудоспособные граждане).
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
В России создадут первый атомный авианосец
Работы по созданию первого российского атомного авианосца начнутся в 2023 году.
Обновлено в 01:16
Общество
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда
Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Политика
Минюст США опубликовал новую версию доклада Мюллера
Министерство юстиции США выпустило новую версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, чтобы объяснить причину удаления некоторых данных из первой версии документа, пишет BuzzFeed.
Обновлено в 02:32
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Экономика
Китай определился с экономическими мерами в ответ на новые пошлины США
Китай намерен принять пакет мер по стимулированию экономики страны в случае повышения американских пошлин.
Обновлено в 00:23
Общество
Пострадавшим от пожаров в Забайкалье построят или купят жилье
Правительство выделило из резервного фонда 55,3 млн руб. пострадавшим от природных пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие
Военная техника США впервые станет участником парада в День Победы в Донецке
Обнародованы первые фото В сети появились первые фотографии с репетиции парада в честь Дня Победы в Донецке.
Обновлено в 02:12
Политика
Зеленский отреагировал на трагедию в Шереметьево
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
Здоровье
Названа главная причина преждевременной смерти
Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год.
Обновлено в 00:33