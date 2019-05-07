Минприроды готовится к запрету одноразовой пластиковой посудыГазета.Ru 00:36

Минприроды России — за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с разными страны. И, уверен, к этому идем. Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают. И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять.

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин заявил, что в Минприроды поддерживают мировую тенденцию на сокращение использования пластика. Об этом сообщает РИА "Новости". Кобылкин выразил уверенность, что Россия также движется к ограничению использования пластика.

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