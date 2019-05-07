Политика
В России решили запретить одноразовую пластиковую посудуРоссийская газета 02:42
Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил глава ведомства Дмитрий Кобылкин. "Мы готовимся к ограничению", - передает его слова РИА Новости. Кобылкин отметил, что Россия выступает за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с другими странами.
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Политика
Кравчук считает, что Россия заставила Украину взять Крым
Первый президент Украины Леонид КРАВЧУК заявил, что в свое время Россия навязала стране Крымский полуостров.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Подделавший документы Кержаков втянул Пьеху в скандал с наркотиками
Ведущему шоу "Прямой эфир" рассказали, что футболист принес на заседание поддельные документы, тем самым впутав в скандал с наркотиками певца Стаса Пьеху.
Обновлено в 08:09
Политика
Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией
Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Опубликованы фото вернувшегося в горящий «Суперджет» пилота
В Сети опубликована крупная раскадровка видео горящего в Шереметьево "Суперджета" - а именно, моментов, когда человек, выбравшийся по тросу из кабины пилотов, взбирается, рискуя жизнью в горящий салон по надувному трапу, исчезает внутри, а затем спускает вниз предположительно пассажира (разглядеть детали сложно).
Обновлено в 07:08
Происшествия
ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов
Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Два дела возбуждены после стрельбы в подмосковной Балашихе
Два уголовных дела возбуждены после стрельбы из травматического пистолета в подмосковной Балашихе.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета
Обновлено в 06:01
Происшествия
«Мы свое наказание отбыли», - хавбек «Краснодара» Мамаев сказал последнее слово на суде
Обновлено в 06:26
Политика
В России многодетным семьям хотят компенсировать ипотеку
В Госдуму внесён законопроект, в соответствии с которым многодетные семьи смогут получить от государства помощь в погашении ипотечного кредита.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день
Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Бортпроводников сгоревшего SSJ-100 захотели наградить
Обновлено в 10:23
Происшествия
Последний выживший пассажир SSJ 100 рассказал о трагедии
Один из пассажиров сгоревшего в Шереметьево борта Олег Молчанов, который последним покинул самолёт, поделился подробностями страшной трагедии.
Обновлено в 10:11
Происшествия
Суд на месяц продлил арест Шестуна
Обновлено в 08:40
Общество
В РФ упростят правила установления инвалидности
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.
Обновлено в 06:06
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Общество
Штраф за превышение скорости могут привязать к доходу водителя
В России есть необходимость привязывать штрафы к уровню дохода водителя, который можно узнать в налоговой службе, а также к стоимости его автомобиля.
Обновлено в 08:41
Кино
HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks
Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено в 04:02
Общество
Генпрокуратура: люди слабо информированы о проекте в Шиесе
Негативное отношение жителей Архангельской области к строительству технопарка в поселке Шиес Ленского района вызвано недостатком информации и работы властей с людьми, считает первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина
Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года журналиста Олега Кашина.
Обновлено в 09:44
Общество
В Чечне появилось такси только для женщин
В Чечне появилось первое в республике такси для перевозки женщин женщинами.
Обновлено в 07:51
Авто
Новый император Японии получит уникальную Toyota
Новый император Японии получит уникальный кабриолет, построенный на базе седана Toyota Century по индивидуальному заказу.
Обновлено в 07:59
Общество
В российском городе вывели сотни детей на «Парад дошкольных войск»
В центре Пятигорска прошел «Парад дошкольных войск».
Обновлено в 07:09
Политика
В Еврокомиссии отреагировали на жалобу «Нафтогаза»
Еврокомиссия (ЕК) получила жалобу украинской компании "Нафтогаз" на трубопровод "Северный поток - 2", сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:42
Авто
Стартовали продажи экспедиционной версии «УАЗ Хантер»
В России стартовали продажи экспедиционной версии внедорожника УАЗ «Хантер».
Обновлено в 02:15
Политика
Лавров поставил на место журналиста CNN
Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко ответил журналисту американского телеканала CNN.
Обновлено в 04:24
Политика
Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19