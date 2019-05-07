Политика

В России решили запретить одноразовую пластиковую посудуРоссийская газета 02:42

Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил глава ведомства Дмитрий Кобылкин. "Мы готовимся к ограничению", - передает его слова РИА Новости. Кобылкин отметил, что Россия выступает за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с другими странами.
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Дмитрий Николаевич Кобылкин
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.
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