В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посудуРИА Новости вчера в 20:10

Минприроды России — за сокращение загрязнения окружающей среды вместе с разными страны. И, уверен, к этому идем. Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают. И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять.

Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

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