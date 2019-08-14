Политика
Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в КитайRT на русском вчера в 21:16
Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
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с чего всё началось
Дмитрий Кобылкин возглавляет Минприроды чуть больше года. До этого восемь лет он был губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).Ведомостивчера в 17:24
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Происшествия
Момент столкновения А321 с птицами попал на видео
Обновлено в 04:25
Футбол
Малком не тренируется в общей группе «Зенита» перед матчем с «Ахматом»
Нападающий петербургского "Зенита" Малком не работает в общей группе перед матчем шестого тура чемпионата России против грозненского "Ахмата".
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Свердловской области в аварии погибли полицейские
Обновлено в 05:36
Происшествия
Трехлетний мальчик, пропавший в тайге под Омском, найден живым
Трехлетний мальчик, потерявшийся в тайге в Омской области, найден живым.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Героический пилот A321 даже жену встретил в воздухе
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Пентагона на борту
По предварительной версии в аэропорту «Шаннон» загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники Министерства обороны Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:26
Финансы
Фондовые индексы США потеряли 3%
Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа.
Обновлено вчера в 20:32
Кино
Дочь Брюса Ли попросила Тарантино «заткнуться»
Обновлено в 04:48
Футбол
«ПСЖ» отклонил второе предложение «Барселоны» по Неймару
Напомним, что в 2017 году Неймар сменил Барселону на ПСЖ за 222 миллиона евро.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия
Первый в Норвегии самолет с электромотором упал в озеро
Обновлено вчера в 20:06
Происшествия
Фанат «Спартака» рассказал об экстренной посадке «Аэробуса»
15 августа летательное судно совершило экстренную посадку в поле после того, как турбины попало несколько птиц.
Обновлено в 04:59
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Происшествия
У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении
В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».
Обновлено вчера в 19:07
Авто
Кроссовер Hyundai Creta нового поколения показали на официальных фото
Кроссовер Hyundai Creta нового поколения, сроки появления которого в России пока неизвестны, выйдет на китайский рынок уже в 2019 году.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Уличный музыкант избил московского священника в Ялте
Уличный музыкант избил священника из Москвы на набережной Ялты за отказ освободить лавочку.
Обновлено в 02:17
Политика
Названы сроки встречи Зеленского и Трампа
Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского может состояться осенью.
Обновлено в 05:01
Путешествия
В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия
Из больницы в Ленобласти похитили банкомат с 3,5 млн руб
Обновлено в 04:53
Политика
Украинская автокефальная церковь прекратила существование
Обновлено вчера в 06:29
Происшествия
Пассажир снял на видео экстренную посадку самолёта А-321
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Ида Галич объявила о беременности
Популярная Instagram-блогерша Ида Галич подтвердила слухи о своей беременности.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье
В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России
О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Путин вручил замглавы Мосгоризбиркома орден «за добросовестную работу»
Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил зампредседателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова орденом Дружбы.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
На Украине остановлены разработки новой бронетехники — «Укроборонпром»
Обновлено в 02:18
Политика
Госдума обвинила новостные агрегаторы в нагнетании обстановки
Депутаты Госдумы в сентябре планируют пригласить на встречу представителей новостных агрегаторов, которые выводят в топы недостоверную информацию, заявил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Обновлено вчера в 13:29
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей
Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
Обновлено вчера в 19:48