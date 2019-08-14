Политика

Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в КитайRT на русском вчера в 21:16

Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
Читать в источнике
Комментировать593
с чего всё началось

Интервью министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина «Ведомостям». Главное

Дмитрий Кобылкин возглавляет Минприроды чуть больше года. До этого восемь лет он был губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
Ведомостивчера в 17:24

Подробнее о событии

Минприроды допустило полный запрет на экспорт леса в Китай

РБКвчера в 22:15

Минприроды допустило полный запрет на экспорт леса в Китай

Газета.Ru02:30

Глава Минприроды не исключил введения запрета на экспорт леса в Китай

Коммерсантъвчера в 22:54

Минприроды допустило введение полного запрета на экспорт леса в Китай

РИА Новости03:06

Китаю предложили восстановить вывезенный из России лес

URA.Ruвчера в 18:57

Кобылкин заявил, что Россия может запретить экспорт леса в Китай

ТАССвчера в 20:56

Минприроды пригрозило запретить экспорт леса в КНР из-за черных лесорубов

Интерфаксвчера в 19:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Происшествия

Момент столкновения А321 с птицами попал на видео

Обновлено в 04:25
Футбол

Малком не тренируется в общей группе «Зенита» перед матчем с «Ахматом»

Нападающий петербургского "Зенита" Малком не работает в общей группе перед матчем шестого тура чемпионата России против грозненского "Ахмата".
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия

Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 01:38
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Происшествия

В Свердловской области в аварии погибли полицейские

Обновлено в 05:36
Происшествия

Трехлетний мальчик, пропавший в тайге под Омском, найден живым

Трехлетний мальчик, потерявшийся в тайге в Омской области, найден живым.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Героический пилот A321 даже жену встретил в воздухе

Обновлено в 03:28
Происшествия

В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Пентагона на борту

По предварительной версии в аэропорту «Шаннон» загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники Министерства обороны Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:26
Финансы

Фондовые индексы США потеряли 3%

Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа.
Обновлено вчера в 20:32
Кино

Дочь Брюса Ли попросила Тарантино «заткнуться»

Обновлено в 04:48
Футбол

«ПСЖ» отклонил второе предложение «Барселоны» по Неймару

Напомним, что в 2017 году Неймар сменил Барселону на ПСЖ за 222 миллиона евро.
Обновлено вчера в 16:37
Происшествия

Первый в Норвегии самолет с электромотором упал в озеро

Обновлено вчера в 20:06
Происшествия

Фанат «Спартака» рассказал об экстренной посадке «Аэробуса»

15 августа летательное судно совершило экстренную посадку в поле после того, как турбины попало несколько птиц.
Обновлено в 04:59
Общество

Назван размер справедливой зарплаты в России

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Происшествия

У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении

В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия

Суд оставил под стражей студента ВШЭ по делу о массовых беспорядках

Обновлено в 04:43
Авто

Кроссовер Hyundai Creta нового поколения показали на официальных фото

Кроссовер Hyundai Creta нового поколения, сроки появления которого в России пока неизвестны, выйдет на китайский рынок уже в 2019 году.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Уличный музыкант избил московского священника в Ялте

Уличный музыкант избил священника из Москвы на набережной Ялты за отказ освободить лавочку.
Обновлено в 02:17
Политика

Названы сроки встречи Зеленского и Трампа

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского может состояться осенью.
Обновлено в 05:01
Путешествия

В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия

Из больницы в Ленобласти похитили банкомат с 3,5 млн руб

Обновлено в 04:53
Политика

Украинская автокефальная церковь прекратила существование

Обновлено вчера в 06:29
Происшествия

Пассажир снял на видео экстренную посадку самолёта А-321

Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес

Ида Галич объявила о беременности

Популярная Instagram-блогерша Ида Галич подтвердила слухи о своей беременности.
Обновлено в 05:35
Происшествия

В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье

В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
Энергетика

В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России

О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
Обновлено вчера в 14:05
Политика

Путин вручил замглавы Мосгоризбиркома орден «за добросовестную работу»

Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил зампредседателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова орденом Дружбы.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

На Украине остановлены разработки новой бронетехники — «Укроборонпром»

Обновлено в 02:18
Политика

Госдума обвинила новостные агрегаторы в нагнетании обстановки

Депутаты Госдумы в сентябре планируют пригласить на встречу представителей новостных агрегаторов, которые выводят в топы недостоверную информацию, заявил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.
Обновлено вчера в 13:29
Интернет

Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей

Заявление связано с обновлением политики конфиденциальности компании Американская компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать записи пользователей, пишет Vice.
Обновлено вчера в 19:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Николаевич Кобылкин
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное