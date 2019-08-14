Дмитрий Кобылкин возглавляет Минприроды чуть больше года. До этого восемь лет он был губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

с чего всё началось

Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».

Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай

Футбол Малком не тренируется в общей группе «Зенита» перед матчем с «Ахматом» Нападающий петербургского "Зенита" Малком не работает в общей группе перед матчем шестого тура чемпионата России против грозненского "Ахмата".

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия Россия украла американские технологии, в том числе для создания гиперзвукового оружия, заявил помощник американского президента национальной безопасности Джон Болтон.

Происшествия В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Пентагона на борту По предварительной версии в аэропорту «Шаннон» загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники Министерства обороны Соединенных Штатов.

Финансы Фондовые индексы США потеряли 3% Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа.

Футбол «ПСЖ» отклонил второе предложение «Барселоны» по Неймару Напомним, что в 2017 году Неймар сменил Барселону на ПСЖ за 222 миллиона евро.

Происшествия Фанат «Спартака» рассказал об экстренной посадке «Аэробуса» 15 августа летательное судно совершило экстренную посадку в поле после того, как турбины попало несколько птиц.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Происшествия У крупнейшего подрядчика РЖД прошли обыски по делу о хищении В Москве в среду по нескольким адресам начались обыски по делу о хищении у крупнейшего подрядчика РЖД — группы компаний «1520».

Авто Кроссовер Hyundai Creta нового поколения показали на официальных фото Кроссовер Hyundai Creta нового поколения, сроки появления которого в России пока неизвестны, выйдет на китайский рынок уже в 2019 году.

Происшествия Уличный музыкант избил московского священника в Ялте Уличный музыкант избил священника из Москвы на набережной Ялты за отказ освободить лавочку.

Политика Названы сроки встречи Зеленского и Трампа Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского может состояться осенью.

Путешествия В Турции предлагают запретить систему аll inclusive в отелях Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года владельцы отелей в Турции предложили провести эксперимент: ввести систему аll inclusive (всё включено) и в заведениях общественного питания за пределами отелей.

Шоу-бизнес Ида Галич объявила о беременности Популярная Instagram-блогерша Ида Галич подтвердила слухи о своей беременности.

Происшествия В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.

Энергетика В Совфеде оценили планы Польши поднять цену на транзит газа из России О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.

Политика Путин вручил замглавы Мосгоризбиркома орден «за добросовестную работу» Президент РФ Владимир Путин своим указом наградил зампредседателя Мосгоризбиркома Юрия Ермолова орденом Дружбы.

Политика Госдума обвинила новостные агрегаторы в нагнетании обстановки Депутаты Госдумы в сентябре планируют пригласить на встречу представителей новостных агрегаторов, которые выводят в топы недостоверную информацию, заявил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.