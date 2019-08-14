Политика
Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в КитайRT на русском вчера в 21:16
Россия может запретить экспорт леса в Китай в случае отсутствия содействия КНР в решении проблемы незаконных вырубок, заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости».
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с чего всё началось
Дмитрий Кобылкин возглавляет Минприроды чуть больше года. До этого восемь лет он был губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).Ведомостивчера в 17:24
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Происшествия
Момент столкновения самолета с птицами в Подмосковье попал на видео
Пассажиры самолета "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в поле близ аэропорта Жуковский, сняли на видео столкновение лайнера с птицами во время взлета.
Обновлено в 03:12
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено вчера в 15:46
Политика
СБУ «зашивала рты» ради задержания украинского замминистра
Вся операция держалась в строгой тайне, руководству обменников пришлось, по выражению следователей, «зашивать рты».
Обновлено в 03:31
Общество
Поручителями за Егора Жукова выступили 612 человек
Обновлено в 03:13
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Обновлено вчера в 00:49
Политика
Пекин обвинил США в антикитайской преступной деятельности в Гонконге
США вступили в сговор с преступными элементами и с "умопомешательством" вовлечены в преступную антикитайскую деятельности в Гонконге, говорится в заявлении канцелярии МИД КНР Гонконге в ответ на комментарии палаты представителей США и других американских политиков относительно событий в Гонконге.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом
На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
Обновлено в 02:01
Экономика
Россия «потеряла» полмиллиона предпенсионеров
В первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тысяч), во втором – 129 тысяч, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 00:25
Армия и оружие
СМИ сообщили об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Как отмечает издание, чрезвычайное происшествие случилось при тестировании не ракеты, а перспективного ускорителя — новой жидкостной реактивной двигательной установки, на борту которой были прикреплены «ядерные батарейки».
Обновлено в 01:03
Политика
Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка
Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено вчера в 05:26
Шоу-бизнес
Аллу Вербер похоронили в Канаде в закрытом гробу
Поскольку Алла Вербер страдала менингококковым сепсисом, хоронить ее решили в закрытом гробу, ведь заболевание является крайне опасным, а в группе риска оказались те, кто недавно контактировал со светской львицей.
Обновлено 13 августа в 12:55
Происшествия
В массовом ДТП на Урале погибли двое полицейских
В Свердловской области столкнулись автомобиль ГАЗ и два мотоцикла. В ДТП погибли двое полицейских, еще четыре человека пострадали.
Обновлено в 03:36
Политика
Жириновский обвинил Зеленского в копировании Путина
В своём личном Telegram-канале Владимир Жириновский высказал предположение о том, что команда нынешнего президента Украины, как и сам Владимир Зеленский пытаются копировать политические решения России.
Обновлено в 00:30
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Пассажиры не должны собирать постельное белье после поездки в поезде, проводник самостоятельно соберет его после прибытия на конечную станцию, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД).
Обновлено вчера в 11:22
Общество
В России могут ужесточить правила техосмотра
Требование об обязательном оснащении пассажирских и грузовых автомобилей системами ЭРА-ГЛОНАСС ввели в 2017 году.
Обновлено в 03:16
Экономика
На Украине рост ВВП во втором квартале составил 4,6%
Рост экономики Украины во втором квартале 2019 года составил 4,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и стал наивысшим показателем страны за последние 2,5 года.
Обновлено вчера в 13:20
Интернет
Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей
Microsoft обновила политику конфиденциальности, компания стала предупреждать пользователей приложений Cortana и Skype Translator о том, что ее сотрудники и подрядчики имеют право собирать голосовые данные, передает Reuters.
Обновлено вчера в 22:03
Общество
Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты
Справедливым уровнем зарплаты россияне считают в среднем 66 тыс. руб. в месяц, следует из результатов опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни», проведенного в 39 городах (есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
Военные США заявили о взрыве европейской ракеты в космосе
Служба контроля космического пространства ВВС США засекла взрыв на орбите третьей ступени европейской ракеты космического назначения Ariane 4, сообщается в Twitter 18-й эскадрильи контроля космического пространства ВВС США.
Обновлено в 03:13
Кино
Пушкинская галерея Железноводска погрузится в «Ночь кино»
Обновлено в 03:31
Футбол
«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено 13 августа в 15:09
Гаджеты
Эксперт назвал три самые важные для россиян характеристики смартфона
Эксперты составили список из самых распространенных привычек владельцев,наносящих вред смартфонам.
Обновлено в 02:52
Транспорт
На участке Дмитровского шоссе изменится скоростной режим движения
Скоростной режим на Дмитровском шоссе за пределами Московской кольцевой автодороги изменится с 1 сентября.
Обновлено в 00:00
Здоровье
Электронные сигареты могут стать социальным бедствием
В последнее время среди молодежи стали популярны так называемые вейпы — этим модным словом «именуют» электронные системы.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье
В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.
Обновлено в 00:53
Транспорт
«Автодор» задумал сделать платной дорогу Адлер — Красная поляна
Проезд по дороге Адлер — Красная поляна может стать платным.
Обновлено в 03:54