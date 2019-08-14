Кобылкин также объяснил, почему не стоит слишком торопиться с разработкой нефтегазовых запасов арктического шельфа.

с чего всё началось

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай

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