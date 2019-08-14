Политика

Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в КитайРИА Новости вчера в 20:48

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
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с чего всё началось

Интервью министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина «Ведомостям». Главное

Кобылкин также объяснил, почему не стоит слишком торопиться с разработкой нефтегазовых запасов арктического шельфа.
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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который мог ранить не менее семи полицейских во время проведения операции по задержанию наркоторговцев в Филадельфии.
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Собору Парижской Богоматери грозит обрушение

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Дмитрий Николаевич Кобылкин
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа.
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