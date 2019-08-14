Политика
Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в КитайРИА Новости вчера в 20:48
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Читать в источнике
Оценить282
с чего всё началось
Кобылкин также объяснил, почему не стоит слишком торопиться с разработкой нефтегазовых запасов арктического шельфа.Ведомостивчера в 17:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава Минприроды РФ заявил о возможном введении запрета на экспорт леса в Китай
Газета.Ruвчера в 23:09
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 01:06, Ашберн
Общество
Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году
В России насчитали пять несовершеннолетних матерей, которые в 17 лет смогли родить уже пятого ребенка.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП в Саратовской области
Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись на мосту между Саратовом и Энгельсом, по предварительным данным, пострадали десять человек.
Обновлено в 00:32
Политика
Когогина объяснила идею запрета старых машин
Ранее Когогина выступила с новой инициативой, которая запретит эксплуатацию старых автомобилей.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия
К поискам трехлетнего мальчика под Омском подключили квадрокоптеры
Два квадрокоптера и вездеход подключили к масштабным поискам трехгодовалого мальчика, пропавшего в лесу в Омской области, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Электоральный рейтинг «Единой России» достиг 44%
Опрос «Левада-центра» показал, что если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, 44% опрошенных россиян из числа тех, кто готов голосовать и определился с выбором, проголосовали бы за «Единую Россию».
Обновлено вчера в 04:02
Авто
Chevrolet представил обновленный Chevrolet Cruze
Обновлено вчера в 14:32
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено 13 августа в 13:08
Происшествия
Задержан ранивший полицейских в Филадельфии стрелок
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который мог ранить не менее семи полицейских во время проведения операции по задержанию наркоторговцев в Филадельфии.
Обновлено в 00:26
Технологии
В Москве началось тестирование сетей связи 5G
В Москве стартовало тестирование систем связи пятого поколения на частотах от 26,5 до 29,5 гигагерца (диапазон n257).
Обновлено вчера в 12:12
Хоккей
Хоккеисты ЦСКА победили «Лозанну» в товарищеском матче
Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА в товарищеском матче одержал победу над швейцарской «Лозанной».
Обновлено вчера в 15:45
Общество
Минтруд оценил идею четырехдневной рабочей недели
Ранее профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней.
Обновлено 13 августа в 08:34
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:32
Политика
Глава Барнаула написал заявление об отставке
Глава Барнаула Сергей Дугин написал заявление об уходе в отставку по собственному желанию.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы загадочное письмо в Россию
Стрелок решил воспользоваться этой возможностью и в июле отправил 6-страничное письмо в Россию некому Алану, который до этого написал обвиняемому.
Обновлено вчера в 10:25
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено 13 августа в 05:24
Здоровье
Здоровых детей в России к концу обучения не остаётся
Установлено, что за время обучения в образовательном учреждении здоровых детей в школах не остаётся.
Обновлено в 00:54
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Обновлено вчера в 11:22
Интернет
«Яндекс» поможет Huawei создать конкурента Google Maps
Huawei Technologies выступила с официальным объявлением о запуске собственного картографического сервиса в октябре этого года.
Обновлено вчера в 07:15
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Армия и оружие
Моряков на Камчатке подняли по учебной тревоге
Соединение охраны водного района на Камчатке поднято по учебной тревоге.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Украинского замминистра задержали при получении взятки
Заместителя министра по временно оккупированным территориям Украины Юрия Грымчака задержали при получении взятки.
Обновлено вчера в 16:18
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши повысить цену на транзит газа из России
Ранее Наимский заявил о намерении Польши повысить стоимость транзита российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа».
Обновлено вчера в 13:13
Армия и оружие
В Сирии боевики сбили истребитель Су-22
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Собору Парижской Богоматери грозит обрушение
Собору Парижской Богоматери грозит обрушение, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Минкультуры Франции.
Обновлено вчера в 08:49
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено 13 августа в 15:43
Культура
Умер Валентин Воронин, народный артист России
Обновлено вчера в 21:41
Политика
Путин и Ким Чен Ын обменялись поздравлениями
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Госдеп: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон обсуждает с союзниками возможность развертывания новых ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено 13 августа в 23:31