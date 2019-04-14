Миноритарным акционерам стоит держать акции «Мостотреста»Finam.Ru 09:30

Миноритарным акционерам, на мой взгляд, стоит держать бумагу. "Мостотрест" отличался высоким dividend payput ratio, возможно, что и по итогам 2018 года будет выплачено более 75% прибыли, интрига только в том, сколько она составит.

Общество «Коммерсант» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете Пользователи Сети пожаловались в Роскомнадзор и МВД на мошенничества, связанные с участием в "беспроигрышных лотереях" и опросах.

Политика Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.

Происшествия Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией Начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району Хабаровского края задержали на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.

Происшествия Макрон зашел внутрь еще не потушенного собора Нотр-Дам-де-Пари Президент Франции Эммануэль Макрон вошел в здание еще не потушенного собора Нотр-Дам-де-Пари (Собор Парижской Богоматери), который охвачен пламенем в результате крупного пожара.

Авто За год средняя цена автомобиля выросла на 9,1% Средняя цена автомобиля выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 414 000 рублей.

Единоборства Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".

Общество Правительство передумало вводить видеофиксацию техосмотра Поправки ко второму чтению законопроекта о техосмотре автомобилей исключают обязательную видеофиксацию процедуры.

Происшествия Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».

Политика Евросоюз принял окончательные поправки к Газовой директиве ЕС Поправки к Газовой директиве Евросоюза, касающиеся работы морских газопроводов, утверждены Советом стран ЕС и вступят в силу через 20 дней после опубликования.

Общество Harley-Davidson отзывает в России 181 мотоцикл В России будет отозван 181 мотоцикл Harley-Davidson типа XG1 из-за возможных проблем с тормозами.

Политика Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.

Политика Надежда Савченко вышла на свободу Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, находившаяся в СИЗО по подозрению в организации госпереворота, вышла на свободу, передает ТАСС.

Экономика Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.

Экономика Фондовый рынок США прекратил падение Фондовый рынок США почти вышел из «красной зоны» к концу торгов на Уолл-стрит, 15 апреля передает агентство Reuters.

Политика Пушков объяснил непризнание штабом Зеленского референдума в Крыму Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о непризнании референдума в Крыму, в результате которого полуостров воссоединился с Россией.

Общество Под Петербургом открыли новую газораспределительную станцию В Ломоносовском районе Ленинградской области запущена новая газораспределительная станция "Лаголово".

Общество Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно "В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.

Гаджеты Honor объявила российские цены на свой первый ноутбук MagicBook Компания Huawei объявила российские цены на свой первый ноутбук Honor MagicBook, который предлагается пользователям в двух версиях: с процессорами Intel и AMD Ryzen.

Шоу-бизнес Бузова - в адрес Тарасова: он не мужчина Телеведущей предложили трех претендентов: певца Александра "T-Killah" Тарасова, бывшего мужа - футболиста "локомотива" Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.

Происшествия Пожар оставил Собору Парижской Богоматери одни стены Нотр-Дам горел больше пяти часов. Пожар начался в ходе строительных работ в его помещении – шла реставрация внутри.

Происшествия Неймар отреагировал на трагедию в Нотр-Даме Нападающий "ПСЖ" Неймар отреагировал на трагическое событие, которое произошло во Франции, передает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.