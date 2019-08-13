Политика
Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцамиКоммерсантъ 07:51
Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями, сообщила научная газета «Троицкий вариант» со ссылкой на соответствующий приказ. В министерстве заявили, что документ носит рекомендательный характер.
Читать в источнике
Оценить110
с чего всё началось
Указано, что руководитель организации за пять дней до встречи должен уведомить министерство, указав, в том числе, всех российских участников встречи.Троицкий вариант — Наукавчера в 03:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Минобрнауки назвало «рекомендацией» ограничения иностранных контактов ученых
Московский Комсомолец08:08
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 08:14, Ашберн
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию
Обвиняемый в терактах австралиец Брентон Таррант якобы смог отправить письмо в Россию.
Обновлено в 07:58
Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Политика
Американский посол назвал домыслами размещение ракет в Европе
Как сообщало ИА REGNUM, ранее США заявляли о возможном размещении в Азиатско-Тихоокеанском регионе своих ракет после выхода из ДРСМД.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Число пострадавших от взрывов под Ачинском возросло до 40 человек
Число пострадавших от взрывов боеприпасов на территории военной части под Ачинском в Красноярском крае достигло 40 человек.
Обновлено в 02:40
Политика
Украина передала Нидерландам уголовное дело по крушению МН17
Служба безопасности Украины передала Нидерландам, возглавляющим Совместную следственную группу, материалы уголовного дела по крушению Boeing рейса MH17 в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 07:04
Авто
Минивэн Honda Odyssey получит юбилейную версию
Под капотом - 3,5-литровым V6 с отдачей 280 л.с. Цена на Honda Odyssey LX стартует от 31 785 долларов.
Обновлено в 05:03
Политика
Аксёнов обвинил Запад в водной блокаде Крыма
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что политика водной блокады полуострова была определена на Западе, а не в Киеве.
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализирован
Обновлено в 07:35
Футбол
Тест! Кто из россиян забивал в Лиге чемпионов?
В истории Лиги чемпионов россияне часто отличались в матчах главного еврокубкового турнира.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Ильдар Дадин задержан возле колонии в Смоленской области
Обновлено в 06:55
Авто
Найдена шикарная лазейка для ввоза старых машин
Белорусы нашли, где можно дёшево купить подержанные автомобили. Растаможка стоит копейки, но лазейка закроется всего через четыре месяца.
Обновлено вчера в 11:40
Авто
Rolls-Royce выпустил прощальную спецверсию Rolls-Royce Ghost Zenith
Компания Rolls-Royce представила специальную серию седана Ghost — Zenith, приуроченную к концу выпуска модели текущего поколения.
Обновлено в 06:47
Авто
Toyota поможет появиться на свет еще одному автопроизводителю
Обновлено в 07:50
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Экономика
В России вынесли первый приговор по статье о манипулировании рынком
Казанский суд назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы бывшему трейдеру банка "Ак Барс" Артему Люлинскому по статье о манипулировании рынком (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ).
Обновлено в 03:04
Политика
Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянам
Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.
Обновлено в 01:52
Экономика
Российский рынок труда недосчитался почти 500 тыс. предпенсионеров
Всего общая численность безработных в России составляет 764 тыс. человек.
Обновлено в 01:09
Технологии
Вредоносное ПО маскировалось под читы и воровало данные игроков
Сотни игроков в Apex Legends и Counter-Strike: Global Offensive оказались жертвами вредоносного программного обеспечения под названием Baldr.
Обновлено в 05:49
Авто
Минпромторг выступил против запрета старых автомобилей
Напомним, ранее идею запрета старых автомобилей выразил комитет по промышленности Госдумы, который разработал рекомендации для решения экологических проблем автотранспорта.
Обновлено в 05:28
Общество
Условия выплаты пособия на детей изменятся
Будут изменены требования к доходу семьи для получения выплат по пособию на детей, на правовом портале уже опубликован официальный документ с данными.
Обновлено в 00:46
Политика
В посольстве США на Украине оценили визит Путина в Крым
В посольстве Соединённых Штатов на Украине заявили, что поддерживают позицию Киева касательно поездки президента Российской Федерации Владимира Путина в Крым.
Обновлено 12 августа в 15:14
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Экономика
Сбербанк оценил риск «пузыря» на рынке потребкредитования
Рост потребительского кредитования за последние два года связан с быстрым ростом номинальных зарплат и носит объективный характер, данные Сбербанка, ЦБ, Росстата и кредитных бюро не подтверждают опасения о возможном «пузыре» на рынке, говорится в исследовании Сбербанка.
Обновлено в 04:31
Космос
Как звучат планеты Солнечной системы
Радиоволны принимаются специальной антенной, а затем передаются в динамики, сигнал усиливается и на выходе мы слышим звучание планет.
Обновлено вчера в 22:08
Происшествия
Огонь охватил магазин автозапчастей на юго-западе Петербурга
Сильный пожар вспыхнул в магазине автозапчастей в Кировском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:04
Экономика
В России зафиксировали снижение продаж мяса
Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.
Обновлено в 04:00
Общество
Роскачество рассказало о признаках плохого вина
Роскачество рассказало о способах определения некачественного вина – как в магазине, в момент выбора, так и в процессе его употребления.
Обновлено в 07:38
Экономика
«Газпром» попросил правительство дать денег на два своих проекта
«Газпром» просит правительство поддержать проекты газохимического комплекса и комплекса по переработке и сжижению газа, которые будут построены близ Усть-Луги в Ленинградской области.
Обновлено в 03:41
Политика
Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили еще одно обвинение по двум уголовным делам.
Обновлено в 07:43
Наука
Российские ученые выяснили, как создать «магнитный» компьютер
Российские учёные из МФТИ в сотрудничестве с европейскими коллегами исследовали параметры взаимодействия магнонных систем со сверхпроводниками при криогенных температурах.
Обновлено вчера в 11:20