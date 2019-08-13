Политика

Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцамиКоммерсантъ 07:51

Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями, сообщила научная газета «Троицкий вариант» со ссылкой на соответствующий приказ. В министерстве заявили, что документ носит рекомендательный характер.
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с чего всё началось

Иностранец? Снимай часы!

Указано, что руководитель организации за пять дней до встречи должен уведомить министерство, указав, в том числе, всех российских участников встречи.
Троицкий вариант — Наукавчера в 03:41

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Минобрнауки назвало «рекомендацией» ограничения иностранных контактов ученых

Московский Комсомолец08:08

Минобрнауки решило отслеживать встречи российских ученых с иностранцами

РБК07:15

Минобрнауки: приказ о международном сотрудничестве носит рекомендательный характер

ТАСС07:13

Минобрнауки ужесточило правила взаимодействия ученых с иностранцами

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В Минобрнауки разъяснили суть приказа о контактах учёных с иностранцами

News.ru07:56

В Минобрнауки объяснили ужесточение правил контактов ученых с иностранцами

Lenta.ru07:54

Иностранец? Снимай часы!

Троицкий вариант — Наукавчера в 03:41
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В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

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Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.
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В посольстве США на Украине оценили визит Путина в Крым

В посольстве Соединённых Штатов на Украине заявили, что поддерживают позицию Киева касательно поездки президента Российской Федерации Владимира Путина в Крым.
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Российские учёные из МФТИ в сотрудничестве с европейскими коллегами исследовали параметры взаимодействия магнонных систем со сверхпроводниками при криогенных температурах.
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