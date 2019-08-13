Политика
В Минобрнауки уточнили приказ о контактах ученых России с иностранцамиИзвестия 07:58
В Минобрнауки России заявили, что приказ, устанавливающий, что на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых, носит рекомендательный характер. Об этом в среду, 14 августа, пишет «РИА Новости».
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с чего всё началось
Работникам разрешаются встречи с иностранцами в рабочее и нерабочее время и за пределами организаций, но при условии получения разрешения от руководителя организации. Во всех случаях после встречи руководитель должен направить в министерство отчет о встрече, заверенный круглой печатью.Троицкий вариант — Наукавчера в 03:41
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Минобрнауки назвало «рекомендацией» ограничения иностранных контактов ученых
Московский Комсомолец08:08
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