Политика

Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегамиКоммерсантъ 16:40

Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями. При этом документ официально опубликован не был.
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с чего всё началось

Иностранец? Снимай часы!

Указано, что руководитель организации за пять дней до встречи должен уведомить министерство, указав, в том числе, всех российских участников встречи.
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Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами

Коммерсантъ16:40

Академик жестко отреагировал на изменение правил общения с иностранными учеными

Московский Комсомолец11:12

Минобрнауки решило отслеживать встречи российских ученых с иностранцами

РБК07:15

Минобрнауки: приказ о международном сотрудничестве носит рекомендательный характер

ТАСС07:13

В Минобрнауки разъяснили суть приказа о контактах учёных с иностранцами

News.ru07:56

В Минобрнауки объяснили ужесточение правил контактов ученых с иностранцами

Lenta.ru07:54

Иностранец? Снимай часы!

Троицкий вариант — Наукавчера в 03:41
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Нападающий «Торпедо» стал автором гола-шедевра

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Биржи США снизились на 3% на фоне опасений инвесторов о рецессии

Американские фондовые индексы в ходе торгов 14 августа снизились на 3% на фоне опасений инвесторов о возможной рецессии из-за падения доходности 10-летних гособлигаций США.
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Соболь объявила о прекращении голодовки

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Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле

Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
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Москвич запер дочь в машине и забыл место парковки

Мужчина в Москве запер несовершеннолетнюю дочь в машине и оставил на стоянке, однако позднее забыл, где именно припарковался.
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В РЖД прояснили, кто должен собирать постельное белье в поезде

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В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже

В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.
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Специалисты назвали ранние признаки инсульта головного мозга

Медицинские специалисты рассказали о том, какие признаки могут наблюдаться на ранней стадии инсульта, чье развитие постепенно набирает обороты.
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«Ведомости» ознакомились с копией документа, подготовленного Минэкономразвития, – он называется «Белая книга индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские»; представитель ведомства подтвердил его достоверность.
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Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД

"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
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Минтруд прокомментировал предложение о четырехдневной рабочей неделе

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Ученые из США и Китая создали Кубик Рубика, предназначенный для хранения разного рода информации.
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Актер Эрик Энтони Робертс хотел бы получить российское гражданство.
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В квартире пропавших в Германии россиянок нашли следы крови

Отмечается, что следов взлома в квартире не обнаружено.
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«В 22:11 пожар ликвидирован», — говорится в заявлении на сайте городского главка МЧС. Площадь возгорания составила 600 кв. м.
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Преподаватели ВШЭ призвали суд освободить Егора Жукова

Преподаватели и сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) призвали Мосгорсуд освободить студента вуза Егора Жукова, обвиненного по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве.
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Участники телекоммуникационного рынка предупреждали экспертов Минкомсвязи о том, что экзотический диапазон частот для 5G может существенно замедлить развитие новых технологий связи в России.
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Додон заявил о желании Молдавии восстановить отношения с Россией

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Кишинев намерен восстановить стратегические отношения с Россией.
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О намерении Варшавы поднять цену на транзит российского газа заявил уполномоченный правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее в этот день.
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Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что, разработка Россией гиперзвуковой крылатой ракеты ставит под вопрос возможность продления договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
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Туристку из США оштрафовали за съемку фото и видео в Кузбассе

В Кузбассе суд оштрафовал американскую блогершу Алину Симоне на 2 тыс. руб. за фотографирование и видеосъемку встречи главы Киселевска Максима Шкарабейникова с местными жителями.
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