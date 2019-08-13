Указано, что руководитель организации за пять дней до встречи должен уведомить министерство, указав, в том числе, всех российских участников встречи.

с чего всё началось

Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями. При этом документ официально опубликован не был.

Общество Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.

Происшествия В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Политика Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянам Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.

Происшествия В Филадельфии четыре полицейских пострадали в результате стрельбы По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии в США. Об этом сообщает NBC Philadelphia.

Футбол «Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар» «Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.

Интернет Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей Компания Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.

Культура Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство Актер Эрик Энтони Робертс хотел бы получить российское гражданство.

Здоровье На Урале после жалоб на маленькую зарплату врачам заплатили еще меньше Накануне местные СМИ распространили информацию об уменьшившейся зарплате медиков поликлиники в Трехгорном на Южном Урале.

Происшествия Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию Associated Press сообщает, что устроивший в марте стрельбу в двух мечетях Крайстчерча австралиец Брентон Таррант отправил письмо в Россию некоему «Алану».

Экономика США отложили новые пошлины на товары из Китая до декабря Власти США решили отложить до 15 декабря введение 10-процентных пошлин на отдельные виды импортируемых Китаем товаров.

Театры В Петербурге скончался худрук кукольного Театра сказки Игорь Игнатьев Умер художественный руководитель и главный режиссер Санкт-Петербургского государственного кукольного Театра сказки и заслуженный деятель искусств России Игорь Игнатьев.

Кино Фильмы киновселенной Marvel заработали пять миллиардов в 2019 году Совокупные кассовые сборы фильмов, входящих в киновселенную Marvel, и выпущенных в 2019 году, превысили пять миллиардов долларов.

Игры Опубликован первый трейлер Need for Speed Heat На официальном Youtube-канале Need for Speed появился первый трейлер новой игры серии: Need for Speed Heat.

Авто АвтоВАЗ разрабатывал обновленную Lada Niva более 10 лет назад За свой жизненный цикл Lada Niva пережила несколько частичных модернизаций, наиболее значительная из которых состоялась в 1993 году.

Политика Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) больше официально не существует.

Политика Трамп предложил встретиться Си Цзиньпину через соцсеть Американский президент Дональд Трамп предложил главе КНР Си Цзиньпину встретиться.

Культура РЕН ТВ запускает новую программу «Неизвестная история» В субботу, 17 августа, на телеканале РЕН ТВ состоится премьера программы «Неизвестная история».

Космос Как звучат планеты Солнечной системы Радиоволны принимаются специальной антенной, а затем передаются в динамики, сигнал усиливается и на выходе мы слышим звучание планет.

Гаджеты Xiaomi Mi 9T Pro выйдет в Европе 20 августа В Европе уже на следующей неделе, 20 августа, поступит в официальную продажу смартфон Mi 9T Pro от компании Xiaomi.

Общество Минэк прописал концепцию Zero Waste для ресторанов Минэкономразвития (МЭР) разработало «Белую книгу индустрии гостеприимства» — руководство по ведению ресторанного бизнеса.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Общество Водителям разрешат предъявлять ОСАГО в смартфоне В России уже в ближайшее время водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве при проверке документов на дорогах.