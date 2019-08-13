Политика
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегамиКоммерсантъ 16:40
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями. При этом документ официально опубликован не был.
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с чего всё началось
Указано, что руководитель организации за пять дней до встречи должен уведомить министерство, указав, в том числе, всех российских участников встречи.Троицкий вариант — Наукавчера в 03:41
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Академик жестко отреагировал на изменение правил общения с иностранными учеными
Московский Комсомолец11:12
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