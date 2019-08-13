Политика

Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегамиКоммерсантъ 16:40

Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями. При этом документ официально опубликован не был.
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с чего всё началось

Иностранец? Снимай часы!

Указано, что руководитель организации за пять дней до встречи должен уведомить министерство, указав, в том числе, всех российских участников встречи.
Троицкий вариант — Наукавчера в 03:41

Подробнее о событии

Иностранец? Снимай часы!

Троицкий вариант — Наукавчера в 03:41

Академик жестко отреагировал на изменение правил общения с иностранными учеными

Московский Комсомолец11:12

Минобрнауки прокомментировало приказ о контактах учёных с иностранцами

RT на русском08:25

Минобрнауки: приказ о международном сотрудничестве носит рекомендательный характер

ТАСС07:13

В Минобрнауки разъяснили суть приказа о контактах учёных с иностранцами

News.ru07:56

В Минобрнауки объяснили ужесточение правил контактов ученых с иностранцами

Lenta.ru07:54

Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами

Коммерсантъ16:40
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Общество

Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов

Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.
Обновлено в 19:38
Происшествия

В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД

Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании "1520", - пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:30
Политика

Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянам

Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.
Обновлено в 01:52
Происшествия

В Филадельфии четыре полицейских пострадали в результате стрельбы

По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии в США. Об этом сообщает NBC Philadelphia.
Обновлено в 17:35
Футбол

«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»

«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Интернет

Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей

Компания Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator.
Обновлено в 16:20
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Культура

Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство

Актер Эрик Энтони Робертс хотел бы получить российское гражданство.
Обновлено в 16:07
Футбол

«Ливерпуль» выиграл Суперкубок УЕФА

"Ливерпуль" победил "Челси" в матче Суперкубка УЕФА.
Обновлено в 17:50
Здоровье

На Урале после жалоб на маленькую зарплату врачам заплатили еще меньше

Накануне местные СМИ распространили информацию об уменьшившейся зарплате медиков поликлиники в Трехгорном на Южном Урале.
Обновлено в 06:02
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию

Associated Press сообщает, что устроивший в марте стрельбу в двух мечетях Крайстчерча австралиец Брентон Таррант отправил письмо в Россию некоему «Алану».
Обновлено в 08:21
Экономика

США отложили новые пошлины на товары из Китая до декабря

Власти США решили отложить до 15 декабря введение 10-процентных пошлин на отдельные виды импортируемых Китаем товаров.
Обновлено вчера в 12:01
Театры

В Петербурге скончался худрук кукольного Театра сказки Игорь Игнатьев

Умер художественный руководитель и главный режиссер Санкт-Петербургского государственного кукольного Театра сказки и заслуженный деятель искусств России Игорь Игнатьев.
Обновлено в 08:57
Кино

Фильмы киновселенной Marvel заработали пять миллиардов в 2019 году

Совокупные кассовые сборы фильмов, входящих в киновселенную Marvel, и выпущенных в 2019 году, превысили пять миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 23:56
Игры

Опубликован первый трейлер Need for Speed Heat

На официальном Youtube-канале Need for Speed появился первый трейлер новой игры серии: Need for Speed Heat.
Обновлено в 09:35
Авто

АвтоВАЗ разрабатывал обновленную Lada Niva более 10 лет назад

За свой жизненный цикл Lada Niva пережила несколько частичных модернизаций, наиболее значительная из которых состоялась в 1993 году.
Обновлено в 04:50
Технологии

Сточные воды в Петербурге начнут очищать ультрафиолетом

Обновлено в 14:48
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) больше официально не существует.
Обновлено в 07:17
Происшествия

В горах Грузии пропали три туристки из Белоруссии

Обновлено в 15:50
Политика

Трамп предложил встретиться Си Цзиньпину через соцсеть

Американский президент Дональд Трамп предложил главе КНР Си Цзиньпину встретиться.
Обновлено в 19:11
Культура

РЕН ТВ запускает новую программу «Неизвестная история»

В субботу, 17 августа, на телеканале РЕН ТВ состоится премьера программы «Неизвестная история».
Обновлено в 12:33
Армия и оружие

В Сирии боевики сбили истребитель Су-22

Обновлено в 15:20
Космос

Как звучат планеты Солнечной системы

Радиоволны принимаются специальной антенной, а затем передаются в динамики, сигнал усиливается и на выходе мы слышим звучание планет.
Обновлено вчера в 22:08
Гаджеты

Xiaomi Mi 9T Pro выйдет в Европе 20 августа

В Европе уже на следующей неделе, 20 августа, поступит в официальную продажу смартфон Mi 9T Pro от компании Xiaomi.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес

Режиссер Глеб Панфилов госпитализирован в крайне тяжелом состоянии

Обновлено в 11:58
Происшествия

В США после курения вейпа госпитализированы более 20 человек

Обновлено в 15:43
Общество

Минэк прописал концепцию Zero Waste для ресторанов

Минэкономразвития (МЭР) разработало «Белую книгу индустрии гостеприимства» — руководство по ведению ресторанного бизнеса.
Обновлено в 19:43
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Общество

Водителям разрешат предъявлять ОСАГО в смартфоне

В России уже в ближайшее время водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве при проверке документов на дорогах.
Обновлено в 04:00
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
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