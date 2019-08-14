Политика
Минобрнауки прокомментировало приказ о контактах учёных с иностранцамиRT на русском 08:25
Министерство науки и высшего образования России сообщило, что приказ, ужесточающий правила контактов российских учёных с их иностранными коллегами, носит рекомендательный характер.
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с чего всё началось
Работникам разрешаются встречи с иностранцами в рабочее и нерабочее время и за пределами организаций, но при условии получения разрешения от руководителя организации. Во всех случаях после встречи руководитель должен направить в министерство отчет о встрече, заверенный круглой печатью.Троицкий вариант — Наукавчера в 03:41
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Академик жестко отреагировал на изменение правил общения с иностранными учеными
Московский Комсомолец11:12
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