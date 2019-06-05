Минобрнауки примет меры для устранения замечаний Счетной палатыРИА Новости 03:14

с чего всё началось

Министерство науки и высшего образования России предпримет меры для устранения замечаний Счетной палаты, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее Счетная палата назвала самые открытые министерства.

Происшествия Бармена задержали по делу об убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье Три человека задержаны по подозрению в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в подмосковном Путилково.

Происшествия Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Политика В Забайкалье чиновников лишили личных служебных машин Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов лишил региональных чиновников закрепленных за ними персональных служебных автомобилей, сообщила РИА Новости начальник управления пресс-службы и информации главы региона Елена Назарова.

Общество В Нидерландах 17-летняя жертва изнасилования прибегла к эвтаназии В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии, являющейся легальной на территории страны. Об этом информирует The Daily Mail.

Экономика Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.

Политика The Hill: США сами вручили в руки КНР рычаги давления на Вашингтон Сегодня редкоземельные минералы необходимы для производства многочисленных технологий XXI века, начиная с мобильных телефонов и солнечных батарей, заканчивая системами вооружений, пишут Стивен Мур и Николас Лорис в статье для издания The Hill.

Происшествия В Москве проверяют отель «Савой» после сообщения о минировании Правоохранители приступили к проверке отеля "Савой" в центре Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Общество В России предложили ввести новый вид алиментов Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».

Культура Ликвидатор аварии в Чернобыле оценил сериал от HBO Американская телесеть HBO представила пятисерийную версию аварии на Чернобыльской АЭС. Сериал художественный, но в нем много фактов.

Общество В Москве открылся «клубничный» сезон Сезон торговли клубникой открылся в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы. Приобрести ягоду можно на 80 площадках.

Экономика Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».

Политика Министром информатизации и связи РТ назначен Айрат Хайруллин Министром информатизации и связи Республики Татарстан вместо Романа Шайхутдинова назначен Айрат Хайруллин, ранее глава Альметьевского района.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Шоу-бизнес Бузова повторила образ Джей Ло в новом клипе Пользователи обвиняют поющую ведущую в наглом плагиате. Ольга Бузова представила свой новый клип на песню «Водица».

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый провокационный клип Популярная музыкальная группа «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss».

Общество Победителей школьного конкурса от «Мемориала» вызвали в ФСБ Правозащитный центр «Мемориал» сообщил о беседах силовиков со школьниками и учителями, участвовавшими в историческом конкурсе.

Экономика Покупателям, которые откажутся от пластиковых пакетов, сделают скидки Минприроды России вместе с экспертами разрабатывает введение в торговых сетях системы скидок покупателям, которые отказываются от пакетов из пластика, передает телеканал "Россия 24".

Общество Врачи определили самые полезные ягоды Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.

Футбол Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон скончался в Швеции после непродолжительной болезни. Бывшему главе европейского футбола было 89 лет.

Общество Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.

Единоборства Украинского боксёра Усика лишили пояса чемпиона ИА «Ореанда-Новости» Украинский спортсмен Александр Усик официально лишён полноценного титула чемпиона в первом тяжёлом весе, такое решение было принято Всемирным боксерским советом (WBC).

Недвижимость Сочи стал лидером роста цен на жилье в России за пять лет За последние пять лет Сочи и Геленджик стали лидерами роста цен на вторичную недвижимость.

Теннис В полуфинале «Ролан Гаррос» сыграют Федерер и Надаль Швейцарский и испанский теннисисты одержали победы в четвертьфинальных матчах Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль встретятся в полуфинале теннисного турнира Открытого чемпионата Франции.

Шоу-бизнес Виктория Боня опровергла слухи о своей беременности Известная модель и светская львица Виктория Боня прокомментировала слухи о своей беременности. По ее словам, она не ждет ребенка.

Общество На Кубани определят еще 30 полигонов для размещения ТБО Власти Краснодарского края рассчитывают создать в регионе 44 лицензированных полигона для вывоза отходов Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, комментируя заседание по вопросам обращения с ТКО, которое 4 июня прошло в Ростове под председательством генпрокурора РФ Юрия Чайки.