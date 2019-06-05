Политика
Минобрнауки примет меры для устранения замечаний Счетной палатыРИА Новости 03:14
Министерство науки и высшего образования России предпримет меры для устранения замечаний Счетной палаты, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее Счетная палата назвала самые открытые министерства.
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Происшествия
Бармена задержали по делу об убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье
Три человека задержаны по подозрению в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в подмосковном Путилково.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Обновлено в 02:36
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Политика
В Забайкалье чиновников лишили личных служебных машин
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов лишил региональных чиновников закрепленных за ними персональных служебных автомобилей, сообщила РИА Новости начальник управления пресс-службы и информации главы региона Елена Назарова.
Обновлено в 02:42
Общество
В Нидерландах 17-летняя жертва изнасилования прибегла к эвтаназии
В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии, являющейся легальной на территории страны. Об этом информирует The Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:34
Экономика
Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов
Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
Обновлено в 03:55
Политика
The Hill: США сами вручили в руки КНР рычаги давления на Вашингтон
Сегодня редкоземельные минералы необходимы для производства многочисленных технологий XXI века, начиная с мобильных телефонов и солнечных батарей, заканчивая системами вооружений, пишут Стивен Мур и Николас Лорис в статье для издания The Hill.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Москве проверяют отель «Савой» после сообщения о минировании
Правоохранители приступили к проверке отеля "Савой" в центре Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:21
Общество
В России предложили ввести новый вид алиментов
Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено вчера в 15:27
Культура
Ликвидатор аварии в Чернобыле оценил сериал от HBO
Американская телесеть HBO представила пятисерийную версию аварии на Чернобыльской АЭС. Сериал художественный, но в нем много фактов.
Обновлено вчера в 22:20
Общество
В Москве открылся «клубничный» сезон
Сезон торговли клубникой открылся в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы. Приобрести ягоду можно на 80 площадках.
Обновлено в 02:01
Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России
Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».
Обновлено вчера в 20:33
Политика
Министром информатизации и связи РТ назначен Айрат Хайруллин
Министром информатизации и связи Республики Татарстан вместо Романа Шайхутдинова назначен Айрат Хайруллин, ранее глава Альметьевского района.
Обновлено в 03:30
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Бузова повторила образ Джей Ло в новом клипе
Пользователи обвиняют поющую ведущую в наглом плагиате. Ольга Бузова представила свой новый клип на песню «Водица».
Обновлено вчера в 08:20
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый провокационный клип
Популярная музыкальная группа «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss».
Обновлено в 02:37
Общество
Победителей школьного конкурса от «Мемориала» вызвали в ФСБ
Правозащитный центр «Мемориал» сообщил о беседах силовиков со школьниками и учителями, участвовавшими в историческом конкурсе.
Обновлено в 04:01
Экономика
Покупателям, которые откажутся от пластиковых пакетов, сделают скидки
Минприроды России вместе с экспертами разрабатывает введение в торговых сетях системы скидок покупателям, которые отказываются от пакетов из пластика, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 03:48
Общество
Врачи определили самые полезные ягоды
Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
Обновлено в 02:54
Общество
Определены самые грязные регионы России
Обновлено в 04:13
Футбол
Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон скончался в Швеции после непродолжительной болезни. Бывшему главе европейского футбола было 89 лет.
Обновлено в 02:24
Общество
Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes
Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено вчера в 22:37
Единоборства
Украинского боксёра Усика лишили пояса чемпиона
ИА «Ореанда-Новости» Украинский спортсмен Александр Усик официально лишён полноценного титула чемпиона в первом тяжёлом весе, такое решение было принято Всемирным боксерским советом (WBC).
Обновлено в 02:00
Недвижимость
Сочи стал лидером роста цен на жилье в России за пять лет
За последние пять лет Сочи и Геленджик стали лидерами роста цен на вторичную недвижимость.
Обновлено в 03:54
Теннис
В полуфинале «Ролан Гаррос» сыграют Федерер и Надаль
Швейцарский и испанский теннисисты одержали победы в четвертьфинальных матчах Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль встретятся в полуфинале теннисного турнира Открытого чемпионата Франции.
Обновлено вчера в 14:46
Шоу-бизнес
Виктория Боня опровергла слухи о своей беременности
Известная модель и светская львица Виктория Боня прокомментировала слухи о своей беременности. По ее словам, она не ждет ребенка.
Обновлено в 01:40
Общество
На Кубани определят еще 30 полигонов для размещения ТБО
Власти Краснодарского края рассчитывают создать в регионе 44 лицензированных полигона для вывоза отходов Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, комментируя заседание по вопросам обращения с ТКО, которое 4 июня прошло в Ростове под председательством генпрокурора РФ Юрия Чайки.
Обновлено вчера в 16:56
Культура
Юлия Меньшова рассказала о новой работе на Первом канале
В пресс-службе телеканала рассказали, что за основу каждого выпуска программы будут брать один художественный фильм или телевизионный сериал советского времени или новейших времен.
Обновлено вчера в 19:39