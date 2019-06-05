Минобрнауки примет меры для устранения замечаний Счетной палатыРИА Новости 03:14

с чего всё началось

Министерство науки и высшего образования России предпримет меры для устранения замечаний Счетной палаты, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее Счетная палата назвала самые открытые министерства.

Энергетика Кабмин Украины обяжет «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство страны обяжет "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения.

Шоу-бизнес Подруга Андрея Губина: «Он много выпивал, поэтому пострадала психика» Артист не общается с близкими и замкнулся в себе. Бывшая избранница исполнителя поделилась мнением, почему музыкант живет в одиночестве.

Политика Зеленский раскрыл планы на Саакашвили Назначение экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили на официальную должность на Украине не рассматривается, заявила пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Юлия Мендель.

Шоу-бизнес Садальский раскритиковал Познера за интервью с Галкиным Российский актер Станислав Садальский подверг критике разговор телеведущего Владимира Познера с юмористом Максимом Галкиным.

Общество Российский мэр прошлась по улицам своего города и упала в лужу Мэр Омска Оксана Фадина совершала обход городских улиц и, попытавшись перепрыгнуть через лужу, споткнулась и упала в грязь.

Политика Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов «Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».

Происшествия СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ Уголовное дело возбуждено после отказа детям с ВИЧ-инфекцией в отдыхе на турбазе в Нижегородской области, сообщается на сайте СК РФ.

Происшествия Мосгорсуд признал законным арест 30 млн рублей у сына Абызова Мосгорсуд признал законным наложение ареста на счет Даниэля Абызова - сына бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.

Экономика Уволенный за критику «Газпрома» аналитик нашел новую работу Бывший аналитик Sberbank CIB Александр Кудрин, уволенный после критики «Газпрома», устроился на новую работу — в инвестиционную компанию «Атон», пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Армия и оружие Шойгу рассказал о военно-политической обстановке на границах СНГ Военно-политическая обстановка на границах СНГ крайне напряжённая, всё более реальными становятся вызовы суверенитету стран Содружества, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Футбол Скончался бывший президент УЕФА Юханссон Бывший президент УЕФА и вице-президент ФИФА, шведский футбольный функционер Леннарт Юханссон скончался на 89-м году жизни.

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.

Политика Зеленский предлагает украинским бизнесменам инвестировать в Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский предлагает украинскому крупному бизнесу инвестировать в инфраструктуру Донбасса.

Шоу-бизнес Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.

Общество В Росреестре уточнили, что аэропорты сохранят прежние названия «Использование имен выдающихся деятелей, присвоенных географическим объектам, осуществляется в просветительских, информационных и туристических целях, а также для обеспечения транспортного сообщения»,— сообщает Росреестр на своем официальном сайте.

Политика Мосгордума согласовала кандидатуру прокурора столицы Депутаты Мосгордумы согласовали кандидатуру прокурора республики Дагестан Дениса Попова на пост прокурора Москвы.

Общество В российских поездах появились ароматизированные вагоны В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов.

Политика Трамп допустил военный удар по Ирану Президент США Дональд Трам заявил, что готов вести переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани, но допускает, что США могут нанести военный удар по исламской республике, передает Reuters.

Гаджеты В России стартовали продажи новых фотоаппаратов «Зенит» Сегодня в России запустили продажи новых фотоаппаратов «Зенит М», о чем сообщают «РИА Новости».

Шоу-бизнес Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына в день его рождения Примечательно, что в комментариях к посту разразились ожесточенные споры на тему того, имеет ли право Водянова называть Арно своим мужем, если официально они не женаты.