Политика
Минобрнауки примет меры для устранения замечаний Счетной палатыРИА Новости 03:14
Министерство науки и высшего образования России предпримет меры для устранения замечаний Счетной палаты, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее Счетная палата назвала самые открытые министерства.
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Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию
Обновлено в 03:29
Энергетика
Кабмин Украины обяжет «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство страны обяжет "Нафтогаз" снизить цены на газ для населения.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
Подруга Андрея Губина: «Он много выпивал, поэтому пострадала психика»
Артист не общается с близкими и замкнулся в себе. Бывшая избранница исполнителя поделилась мнением, почему музыкант живет в одиночестве.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Обновлено в 03:57
Политика
Зеленский раскрыл планы на Саакашвили
Назначение экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили на официальную должность на Украине не рассматривается, заявила пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Юлия Мендель.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Садальский раскритиковал Познера за интервью с Галкиным
Российский актер Станислав Садальский подверг критике разговор телеведущего Владимира Познера с юмористом Максимом Галкиным.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Эпическая встреча: Алена Хмельницкая и Маргарита Симоньян «столкнулись» в ресторане
Хмельницкая сделала очевидный намек на «положение» Симоньян, которая уже вот-вот станет мамой в третий раз.
Обновлено в 05:00
Общество
Российский мэр прошлась по улицам своего города и упала в лужу
Мэр Омска Оксана Фадина совершала обход городских улиц и, попытавшись перепрыгнуть через лужу, споткнулась и упала в грязь.
Обновлено в 05:34
Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов
«Политбюро 2.0» – неформальная структура принятия решений, сложившаяся вокруг Владимира Путина, – в 2018–2019 гг. продолжало функционировать как самый влиятельный политический институт, говорится в публикуемом в среду докладе «Политбюро 2.0 и антиистеблишментная волна» компании «Минченко консалтинг».
Обновлено вчера в 17:53
Происшествия
СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ
Уголовное дело возбуждено после отказа детям с ВИЧ-инфекцией в отдыхе на турбазе в Нижегородской области, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Мосгорсуд признал законным арест 30 млн рублей у сына Абызова
Мосгорсуд признал законным наложение ареста на счет Даниэля Абызова - сына бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 05:23
Экономика
Уволенный за критику «Газпрома» аналитик нашел новую работу
Бывший аналитик Sberbank CIB Александр Кудрин, уволенный после критики «Газпрома», устроился на новую работу — в инвестиционную компанию «Атон», пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Шойгу рассказал о военно-политической обстановке на границах СНГ
Военно-политическая обстановка на границах СНГ крайне напряжённая, всё более реальными становятся вызовы суверенитету стран Содружества, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 03:39
Культура
Новую песню записал 83-летний Ален Делон
Французский актер Ален Делон записал новую песню.
Обновлено в 05:39
Футбол
Скончался бывший президент УЕФА Юханссон
Бывший президент УЕФА и вице-президент ФИФА, шведский футбольный функционер Леннарт Юханссон скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета
Обновлено в 03:29
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено вчера в 11:23
Политика
Зеленский предлагает украинским бизнесменам инвестировать в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский предлагает украинскому крупному бизнесу инвестировать в инфраструктуру Донбасса.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 19:36
Общество
В Росреестре уточнили, что аэропорты сохранят прежние названия
«Использование имен выдающихся деятелей, присвоенных географическим объектам, осуществляется в просветительских, информационных и туристических целях, а также для обеспечения транспортного сообщения»,— сообщает Росреестр на своем официальном сайте.
Обновлено в 05:22
Политика
Мосгордума согласовала кандидатуру прокурора столицы
Депутаты Мосгордумы согласовали кандидатуру прокурора республики Дагестан Дениса Попова на пост прокурора Москвы.
Обновлено в 04:45
Общество
В российских поездах появились ароматизированные вагоны
В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов.
Обновлено в 05:41
Политика
Трамп допустил военный удар по Ирану
Президент США Дональд Трам заявил, что готов вести переговоры с президентом Ирана Хасаном Роухани, но допускает, что США могут нанести военный удар по исламской республике, передает Reuters.
Обновлено в 02:49
Гаджеты
В России стартовали продажи новых фотоаппаратов «Зенит»
Сегодня в России запустили продажи новых фотоаппаратов «Зенит М», о чем сообщают «РИА Новости».
Обновлено вчера в 03:14
Шоу-бизнес
Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына
Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына в день его рождения Примечательно, что в комментариях к посту разразились ожесточенные споры на тему того, имеет ли право Водянова называть Арно своим мужем, если официально они не женаты.
Обновлено вчера в 18:22
Футбол
Семак станет сопредседателем предвыборного штаба Беглова
Обновлено вчера в 18:33
Экономика
В Москве выставили на торги гостиницу «Пекин»
Девелоперская компания "Галс-девелопмент" выставила на открытые торги московскую гостиницу "Пекин".
Обновлено в 03:47
Кино
Кинокритики разнесли блокбастер «Люди Икс: Темный Феникс»
Обновлено в 05:28