Минобрнауки переведет дипломы в электронный видКоммерсантъ вчера в 23:40

К 2021 году российские вузы планируют начать выдачу выпускникам цифровых документов об образовании. Новую модель уже в 2019 году опробуют в пяти университетах. Еще в 15 высших учебных заведениях она пройдет обкатку в 2020-м, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минобрнауки.

с чего всё началось

Дипломы российских вузов с 2020 года станут электронными, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минобрнауки. Отказ от бумажных дипломов позволит бороться с подделками, считают в ведомстве.

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