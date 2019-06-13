Общество
Минобрнауки переведет дипломы в электронный видКоммерсантъ вчера в 23:40
Дипломы российских вузов с 2020 года станут электронными, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минобрнауки. Отказ от бумажных дипломов позволит бороться с подделками, считают в ведомстве.
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с чего всё началось
К 2021 году российские вузы планируют начать выдачу выпускникам цифровых документов об образовании. Новую модель уже в 2019 году опробуют в пяти университетах. Еще в 15 высших учебных заведениях она пройдет обкатку в 2020-м, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минобрнауки.Известиявчера в 17:01
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