Минобороны заявило о подготовке информационных атак на командование ВСRT на русском 10:32

Зарубежные государства готовят информационные атаки против командования Вооруженных сил России всех уровней, заявил в среду глава департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

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Зарубежные государства готовят информационные атаки против командования Вооружённых сил России всех уровней. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе выступления на круглом столе на форуме «Армия-2019».

Минобороны заявило о подготовке информационных атак на командование ВС

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