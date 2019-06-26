Армия и оружие
Минобороны заявило о подготовке информационных атак на командование ВСRT на русском 10:32
Зарубежные государства готовят информационные атаки против командования Вооружённых сил России всех уровней. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе выступления на круглом столе на форуме «Армия-2019».
Читать в источнике
Оценить30
с чего всё началось
Зарубежные государства готовят информационные атаки против командования Вооруженных сил России всех уровней, заявил в среду глава департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.РИА Новости10:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 16:04, Ашберн
Армия и оружие
НАТО примет политические и военные меры на случай прекращения ДРСМД
НАТО намерена принять политические и военные меры для усиления своего потенциала сдерживания на случай прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 11:50
Религия
РПЦ предложила закрепить права эмбриона в законодательстве
Право на человеческую идентичность, на жизнь и развитие предложено законодательно закрепить за человеческим эмбрионом в проекте документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», разработанном Межсоборным присутствием Русской православной церкви.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними
Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.
Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес
Принц Уильям не намерен расстраиваться, если его с Кейт Миддлтон сыновья станут геями
Принц Уильям не намерен расстраиваться, если его с Кейт Миддлтон сыновья станут геями Единственное, он переживает, как общество отнесется к этому.
Обновлено в 13:19
Политика
ПАСЕ вернула российской делегации все полномочия
Полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) восстановлены в полном объеме.
Обновлено в 12:03
Общество
Уральца оштрафовали за гомофобный комментарий в соцсети
Как сообщили корреспонденту РИА Новости в Сысертском районном суде, где рассматривалось дело, мужчина оставил комментарий под видеороликом, последовавшая затем лингвистическая экспертиза признала это высказывание гомофобным.
Обновлено в 05:06
Политика
В Венесуэле заявили о предотвращении госпереворота
Власти Венесуэлы предотвратили попытку госпереворота, который планировался при участии США, Колумбии и Чили.
Обновлено в 15:25
Происшествия
В центре Энгельса горит вещевой рынок
На момент возникновения пожара рынок был закрыт для посетителей.
Обновлено в 12:41
Политика
В Вашингтоне в День независимости запустят воздушный шар «малыш Трамп»
Активистам антивоенного движения Code Pink дали разрешение запустить в небо воздушный шар «малыш Трамп».
Обновлено в 15:52
Политика
Косачев назвал восстановление прав России в ПАСЕ поражением русофобов
26 июня ПАСЕ полностью отклонила все санкционные поправки в проект резолюции о полномочиях российской делегации, восстановив ее права в полном объеме.
Обновлено в 13:24
Общество
Владимирская чиновница посоветовала россиянкам рожать вместо учебы
Заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам предпочесть раннее рождение ребенка получению образования.
Обновлено в 10:06
Политика
Путин назначил врио главы Ингушетии
Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.
Обновлено в 14:03
Теннис
Джокович: странно, что Федерер будет посеян на Уимблдоне выше Надаля
Серб Новак Джокович прокомментировал систему посева на Уимблдоне, по которой третья ракетка мира Роджер Федерер будет посеян выше, чем второй номер рейтинга Рафаэль Надаль.
Обновлено в 02:58
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Политика
Украина ввела запрет на ввоз авто и вагонов из России
Украинские власти ввели запрет на ввоз автомобилей и вагонов из России, для авто запрет начинает действовать с 1 июля 2019 года, для железнодорожных и трамвайных вагонов – с 1 марта 2020 года.
Обновлено в 10:43
Политика
МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков
Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 13:04
Театры
Зрители Мариинского театра пожаловались на замену Пласидо Доминго
Зрители Мариинского театра в Санкт-Петербурге, посетившие 25 июня оперу Джузеппе Верди «Симон Бокканегра», пожаловались в соцсетях на замену артиста, которая прошла без предупреждения.
Обновлено в 11:58
Общество
Суд впервые назначил штраф за неуважение к обществу в форме танца
В Брянске Советский районный суд оштрафовал жительницу города по новому закону о проявлении неуважения к обществу и власти в неприличной форме за танец у памятника Курган Бессмертия.
Обновлено в 15:18
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт с надгробиями
В качестве подарка на выпускной красноярским школьникам подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.
Обновлено в 06:55
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Экономика
Правительство поддержит спрос на автомобили
Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Врачи запрещают допрашивать сына Соколова по делу об убийстве матери
Врачи запрещают следователям Ленинградской области допрашивать старшего сына бывшего хоккеиста Максима Соколова по делу об убийстве его матери, передает ТАСС.
Обновлено в 11:15
Футбол
Терри: «Для Лэмпарда настал подходящий момент, чтобы вернуться домой»
Лэмпс - легенда, и теперь настал подходящий момент, чтобы вернуться домой.
Обновлено в 13:26
Единоборства
Борец Хизриев посвятил золотую медаль Европейских игр родителям
Российский борец вольного стиля Анзор Хизриев посвятил родителям золотую медаль Европейских игр в Минске.
Обновлено в 14:35
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в матче предсезонного турнира
В рамках предсезонного турнира "Ростов" на поле стадиона "Шпортплац ТСВ" в австрийском городе Пеллау обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Полоз и Александр Саплинов, забившие мячи на третьей и 32-й минутах соответственно.
Обновлено в 14:05
Футбол
Гинер: Марио Фернандес останется в ЦСКА
Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил журналистам, что защитник Марио Фернандес продолжит выступать за команду.
Обновлено в 07:40
Общество
Мантуров прокомментировал публикацию о расходах на командировки
Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал статью о командировочных расходах чиновников.
Обновлено в 10:08
Политика
В Киеве запретили называть проспекты именами Шухевича и Бандеры
Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решения Киевского городского совета о присвоении двум проспектам в Киеве имен запрещенных в России Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено в 10:24