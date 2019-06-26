Армия и оружие
Минобороны заявило о подготовке информационных атак на командование ВСRT на русском 10:32
Зарубежные государства готовят информационные атаки против командования Вооружённых сил России всех уровней. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в ходе выступления на круглом столе на форуме «Армия-2019».
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с чего всё началось
Зарубежные государства готовят информационные атаки против командования Вооруженных сил России всех уровней, заявил в среду глава департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.РИА Новости10:14
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