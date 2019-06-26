Минобороны предупредило о вбросах против военного руководства РФИзвестия 10:52

Зарубежные страны готовят информационные вбросы против военного руководства России всех уровней, заявил глава департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков в среду, 26 июня. По его словам, усиление информационного давления ожидается в ближайшее время.

Минобороны предупредило о вбросах против военного руководства РФ

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