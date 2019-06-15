Армия и оружие

Минобороны заявило о готовящихся вбросах против военного руководстваКоммерсантъ 12:00

«Хочу отметить: мы понимаем, что по мере укрепления роли России в мире нападки на ВС и на военное руководство будут только усиливаться»,— заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на круглом столе, посвященном актуальным вопросам информационного противодействия.
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Минобороны предупредило об информатаках на командование ВС РФ

Газета.Ru16:06

Минобороны заявило об информационном давлении на руководство армии

РБК10:57

Минобороны заявило о готовящихся информационных атаках на командование ВС

РИА Новости10:14

Минобороны заявило о подготовке информационных атак на командование ВС

RT на русском10:32

Против военного руководства России готовится информационная атака

Эхо Москвы10:31

Минобороны располагает данными о готовящихся в СМИ вбросах против военного руководства РФ

ТАСС10:28

Минобороны предупредило о вбросах против военного руководства РФ

Известия10:52
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 19:14, Вашингтон
Общество

Принц Уильям разнервничался из-за ориентации своих детей

Обновлено в 17:48
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 17:50
Происшествия

В США обнаружили новый потенциальный фактор риска в Boeing 737 MAX

Федеральное авиационное управление США приостановило проведение сертификационного испытательного полёта самолёта Boeing 737 MAX после обнаружения нового потенциального фактора риска в конструкции лайнера.
Обновлено в 17:10
Музыка

Умер лидер группы «Високосный год» Илья Калинников

Солист музыкальной группы "Високосный год" Илья Калинников умер в возрасте 46 лет.
Обновлено в 18:44
Транспорт

На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости

На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Общество

В продажу поступили 120 уровней Battle Pass со скидкой

Четверть от вырученных с продаж Battle Level Bundle и уровней Battle Pass без скидки денег идёт в призовой фонд The International 2019.
Обновлено в 15:12
Общество

Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей

Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 14:45
Общество

Сквер в Екатеринбурге исключили из списка мест для строительства храма

Обновлено в 10:04
Игры

Памятник геймерам открыли в Дарвиновском музее в Москве

Обновлено в 16:17
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги

Обновлено в 16:34
Общество

Reuters сообщил об атаках китайских хакеров на крупнейшие IT-компании

Хакеры китайской группировки Cloud Hopper провели масштабные кибератаки на 8 крупных мировых IT-компаний, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, связанные с расследованием деятельности группировки.
Обновлено в 09:52
Экономика

В России за год стоимость обучения в вузах выросла на 19%

По данным Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в России за последний год выросла стоимость обучения на платных отделениях вузов.
Обновлено в 18:59
Политика

КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров

Авторы доклада «Особенности ротации корпуса мэров в современной России» (есть у РБК) зафиксировали три основные тенденции: градоначальники часто подвергаются уголовным преследованиям, уровень их образования из-за почти полной отмены прямых выборов снизился, а женщины на эти позиции допускаются крайне редко.
Обновлено в 16:25
Футбол

«Атлетико» предложил «Бенфике» 126 млн евро за Феликса

Испанский клуб официально предложил за футболиста за 126 миллионов евро, о чем сообщили португальцы.
Обновлено в 17:32
Наука

Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать деменцию

Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать развитие деменции у людей старше 55 лет.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними

Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.
Обновлено в 14:28
Происшествия

В центре Энгельса горит рынок «Изобильный»

Информацию о пожаре на ярмарке ИА "Взгляд-инфо" подтвердил замглавы районной администрации Иван Козаченко.
Обновлено в 12:05
Происшествия

В Вене произошел взрыв в жилом доме

Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Вене в среду вечером.
Обновлено в 12:00
Футбол

В сети появилось фото формы «Спартака» на новый сезон

Твиттер Todo Sobre Camisetas опубликовал фотографию формы "Спартака" на сезон-2019/20. 🇷🇺 ANTICIPO: Spartak Moscow Home & Away Kits 2019-20 pic.twitter.com/s5H25Bgaag — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) 26 июня 2019 г. На фотографиях видно, что основная форма - красная с белой вертикальной полосой.
Обновлено в 16:51
Экономика

В Счетной палате заинтересовались, зачем таможне штатные художники

Уточняется, что студия художников (в штате 5 человек) входит в состав службы социального развития и обеспечения ЦБТ ФТС.
Обновлено в 18:07
Экономика

Bloomberg оценил состояние сыновей Мордашова в $1,7 млрд

В основе состояния 53-летнего Мордашова, которое Bloomberg оценивает в $19,8 млрд, акции ПАО «Северсталь».
Обновлено в 05:07
Политика

Уход делегации с сессии ПАСЕ из-за России опровергли в Словакии

Совместное заявление, опровергающее уход делегации Словакии с сессии ПАСЕ из-за России, опубликовали спикер парламента республики Андрей Данко и руководитель словацкой делегации Любош Блага.
Обновлено в 18:13
Общество

Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено в 09:33
Политика

В Киеве отказались называть проспекты именами Бандеры и Шухевича

Московский проспект не будет переименован в проспект Степаны Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Cотрудник ФСБ пойдет под суд за пытки бизнесмена охотничьим карабином

По словам Саликова, в ходе обыска по делу о насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц с угрозой применения насилия, сотрудник ФСБ повалил его на пол, заставил раздвинуть ноги и воткнул в анальное отверстие ствол охотничьего карабина «Тигр».
Обновлено в 14:49
Футбол

Паредес: остаюсь в «ПСЖ» и никуда не ухожу

Сообщалось, что 24-летний футболист может вернуться в Россию. Паредес перешёл в «ПСЖ» из «Зенита» в январе текущего года за € 40 млн.
Обновлено в 16:31
Здоровье

Выявленных при въезде в РФ инфекционных больных стало втрое больше

Около 3 тыс. инфекционных больных было выявлено при пересечении российской границы в 2018 году.
Обновлено в 00:44
Шоу-бизнес

Алсу исполнила просьбу смертельно больной девочки

Алсу, которая часто помогает всяческим благотворительным фондам, однажды исполнила личную просьбу смертельно больной девочки из Казани.
Обновлено в 17:49
Политика

В конгрессе США решили ограничить полномочия Трампа по Ирану

В американском конгрессе призвали ограничить полномочия президента страны Дональда Трампа в том, что касается возможного начала войны с иранской стороной.
Обновлено в 18:59
Общество

Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах

Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
Обновлено в 08:21
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