Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в СирииРБК вчера в 15:25

Боевики в Идлибе готовят провокации с отравляющими веществами против гражданского населения, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин. По его словам, для этих целей в Идлиб прибыли представители спецслужб Франции и Бельгии.

с чего всё началось

Центр по примирению враждующих сторон получил информацию о том, что боевики в провинции Идлиб при поддержке сотрудников спецслужб Франции и Бельгии готовят инсценировку химической атаки, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Минобороны обвинило Францию и Бельгию в подготовке провокации в Сирии

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