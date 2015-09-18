Армия и оружие

Минобороны заподозрили в замалчивании гибели россиянина в Сирии
Lenta.ru
09:04

«Русская служба Би-би-си» отмечает, что 18 декабря направляла в военное ведомство запрос о том, сколько россиян погибло в Сирии с октября 2018 года, однако ответа не получила. Всего с ноября 2015 года по сентябрь 2018-го была подтверждена гибель 108 российских военнослужащих.
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 12:06, Ашберн
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