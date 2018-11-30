Армия и оружие
Россия вывела на орбиту три новых военных спутника
Россия вывела на орбиту три новых военных спутникаМосква 2402:40
Россия вывела на орбиту три новых военных спутника. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны. По данным ведомства, рано утром 30 ноября на космодроме Плесецк состоялся запуск ракеты-носителя легкого класса "Рокот".
Москва 2402:40
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Армия и оружие
Россия ограничит проход по Севморпути иностранным военным кораблям
Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что с 2019 года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления российских властей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
Украина провела военные учения на побережье Азовского моря
Предыдущие учения на Азовском побережье украинские военные провели 23 ноября.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
В Крыму разместили дивизион ЗРПК «Панцирь-С»
Противовоздушную оборону Крыма усилил дивизион ЗРПК «Панцирь-С».
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
В Сети появились видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки
Ранее источник в органах безопасности Сирии заявил РИА Новости, что южнее Дамаска комплексами ПВО страны были сбиты израильский военный самолет и четыре ракеты.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Минобороны: конфликтные ситуации над Балтикой сведены «почти до нуля»
Число конфликтных ситуаций над Балтикой с участием истребителей НАТО снизилось "почти до нуля" благодаря договоренностям с Финляндией, Латвией и Эстонией, заявил в пятницу начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Россия модернизирует реактивные системы залпового огня
Ранее начальник ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил, что в 2018 году начнется плановое перевооружение с РСЗО крупного калибра «Смерч» на модернизированные реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
National Interest оценил новый автомат Калашникова
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
Минобороны построит самый большой в мире музей военной авиации
Центральный музей Воздушно-космических сил, который будет построен на территории подмосковного парка культуры и отдыха "Патриот", станет крупнейшим в мире музейным комплексом военной авиации.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
Боевики привезли в Идлиб 60 емкостей с токсичным химикатом
Боевики доставили в Идлибскую зону деэскалации 60 емкостей с неизвестным токсичным химическим веществом, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
Обновлено в 01:06
Армия и оружие
The National Interest назвал пять «самых опасных» кораблей ВМФ России
Крейсер «Петр Великий», ракетный крейсер «Москва», корвет «Сообразительный», эскадренный миноносец «Настойчивый» и авианосец «Адмирал Кузнецов» являются пятью «самыми опасными» кораблями Военно-морского флота (ВМФ) России по версии американского журнала The National Interest.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие
Госдеп США одобрил продажу Польше ракетных систем на $655 млн
Госдепартамент США одобрил продажу Польше 20 ракетно-артиллерийских систем на сумму $655 млн, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности (DSCA), входящее в структуру Пентагона.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие
Власти ЛНР сообщают о попытке проникновения диверсантов в республику
Как сообщает Луганский информационный центр, официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко сообщил о попытке проникновения но стороны Украины на территорию республики диверсионной группы.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
Госдеп: вывод войск США из Сирии является несвоевременным
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что вывод войск Соединённых Штатов из САР в настоящий момент является несвоевременным.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
Минобороны РФ: на 2019 год запланировано более 4 тысяч учений
Более четырех тысяч учений ВС России запланировано на будущий год, итоговыми станут учения «Центр-2019». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
Три ведомства участвовали в пресечении провокации Украины в Черном море
Провокация кораблей военно-морских сил Украины была пресечена общими действиями Федеральной службы безопасности, Минобороны России и Росморречфлота, рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Обновлено в 04:45