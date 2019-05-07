Армия и оружие
Минобороны выложило документы об освобождении СевастополяГазета.Ru 03:53
Минобороны обнародовало материалы, посвященные снятию нацистской оккупации с Севастополя 9 мая 1944 года. Среди прочих документов в открытом доступе выложены показания пленных представителей вермахта, рассказавших о том, как события Крымской наступательной операции выглядели с их стороны.
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В Севастополе на 35-й береговой батарее пройдет День последнего выстрела
Независимое телевидение Севастополявчера в 08:55
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