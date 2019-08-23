В честь 75-й годовщины освобождения Кишинева от немецких и румынских войск Министерство обороны опубликовало на своем сайте ряд архивных документов, рассказывающих о ходе операции.

Политика Трёх россиян готовят к обмену на Украине Россияне Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефёдов проходят на Украине юридическую процедуру оформления обмена удерживаемыми лицами с РФ.

Политика На Украине марш в честь Дня флага начался под гимн бандеровцев На церемонии в честь Дня флага Украины в Киеве марш начался под гимн бандеровцев.

Здоровье Россиянам угрожают опасные комары, переносчики смертельных лихорадок Жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы чикунгунья, Зика и денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, сообщают "Известия" со ссылкой на Московский государственный медицинский университет, Институт общей генетики и МГУ.

Происшествия На Гавайях семь человек пострадали при аварийной посадке самолета Пассажирский самолет авиакомпании Hawaiian Airlines, следовавший из американского города Окленда (штат Калифорния) в город Гонолулу (штат Гавайи), совершил аварийную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту.

Происшествия На складе в Петербурге ликвидировали открытое горение Пожарные ликвидировали открытое горение в складском помещении в Невском районе Санкт-Петербурга.

Экономика Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).

Политика G7 обсудит возможность возвращения России в объединение Во время мероприятия президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что формат G8 (то есть с Россией) более содержательный, чем G7, и призывал вернуть Москву в организацию.

Происшествия Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.

Политика Кличко рассказал об особом статусе Севастополя На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Гаджеты В 2020 году в КНР будет продано до 70% мирового рынка 5G-смартфонов В целом в компании уверены, что после выхода их процессора 70% 5G смартфонов будут продавать в Китае.

Гаджеты Операционная система Android впервые за пять лет обновила логотип Компания Google впервые с 2014 г. поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android.

Происшествия Вернувшийся в аэропорт Самары самолет вылетел в Санкт-Петербург Самолет, который вылетел из Самары в Санкт-Петербург и вернулся в аэропорт после взлета в ночь на пятницу, вылетел в место назначения.

Экономика Администрация США предложит снизить налоги для среднего класса Администрация США представит предложения по снижению налогов для среднего класса во время предвыборной кампании 2020 года, заявил в четверг журналистам экономический советник президента США Ларри Кудлоу.

Общество На AliExpress можно будет вернуть товары без объяснения причин Раньше вернуть товар можно было лишь в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам.

Общество Верховный суд Гонконга продлил запрет на акции протеста в аэропорту Верховный суд Гонконга продлил действие временного запрета на проведение акций протеста в аэропорту Чек Лап Кок.

Шоу-бизнес Заворотнюк после слухов о раке мозга отменила спектакли Анастасия Заворотнюк, звезда сериала «Моя прекрасная няня», по данным ряда изданий перестала появляться на светских мероприятиях и даже отменила несколько выступлений.

Экономика Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП России Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.

Политика Зеленскому предложили план признания Крыма российским Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план поэтапного признания Крыма частью России.

Происшествия Цеповяза перевели для отбывания наказания в колонию в Омске Осужденный член кубанской банды Цапков Вячеслав Цеповяз, ранее отбывавший наказание в колонии №3 в Амурской области, перееден в колонию в Омске.

Общество Роструд напомнил о следующих длинных выходных В Роструде напомнили, что 4 ноября в России отмечается День народного единства, поэтому россияне смогут отдыхать три выходных подряд.

Авто Mercedes-AMG GLE 63 Coupe замечен во время тестов на Нюрбургринге Передняя часть замеченного на тестах ранее Mercedes-AMG GLE 63 Coupe похожа на GLE-Class, но «заряженная» модификация получила фирменную решетку радиатора Panamericana с множеством вертикальных планок, а также более агрессивный передний бампер.

Кино Российская кинокомпания подала в суд на Джеки Чана и Шварценеггера Дело в фильме "Тайна печати дракона": РФГ финансировала картину, где ChinaFilmGroup выступила сопродюсером, а Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер сыграли эпизодические роли, сообщает "Ведомости".

Космос Ракета «Союз» с роботом Федором отправилась к МКС «Со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур 22 августа 2019 года в 06:38:32 мск успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблём "Союз МС-14"», — говорится в сообщении.

Космос Под поверхностью Марса обнаружены признаки жизни Ученые сделали важный шаг на пути к раскрытию тайны появления метана на Марсе, уточнив оценки присутствия газа в атмосфере этой планеты.