Армия и оружие
Минобороны впервые опубликовало документы об освобождении КишиневаРБК вчера в 17:01
В честь 75-й годовщины освобождения Кишинева от немецких и румынских войск Министерство обороны опубликовало на своем сайте ряд архивных документов, рассказывающих о ходе операции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Минобороны рассекретило архивы о зверствах фашистов в оккупированном Кишиневе
Московский Комсомолецвчера в 19:29
Минобороны опубликовало ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
Газета.Ruвчера в 19:21
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Политика
Трёх россиян готовят к обмену на Украине
Россияне Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефёдов проходят на Украине юридическую процедуру оформления обмена удерживаемыми лицами с РФ.
Обновлено вчера в 03:29
Политика
На Украине марш в честь Дня флага начался под гимн бандеровцев
На церемонии в честь Дня флага Украины в Киеве марш начался под гимн бандеровцев.
Обновлено в 03:53
Здоровье
Россиянам угрожают опасные комары, переносчики смертельных лихорадок
Жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы чикунгунья, Зика и денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, сообщают "Известия" со ссылкой на Московский государственный медицинский университет, Институт общей генетики и МГУ.
Обновлено в 02:29
Происшествия
На Гавайях семь человек пострадали при аварийной посадке самолета
Пассажирский самолет авиакомпании Hawaiian Airlines, следовавший из американского города Окленда (штат Калифорния) в город Гонолулу (штат Гавайи), совершил аварийную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту.
Обновлено в 00:48
Происшествия
На складе в Петербурге ликвидировали открытое горение
Пожарные ликвидировали открытое горение в складском помещении в Невском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 01:55
Экономика
Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать
Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).
Обновлено в 04:13
Политика
G7 обсудит возможность возвращения России в объединение
Во время мероприятия президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что формат G8 (то есть с Россией) более содержательный, чем G7, и призывал вернуть Москву в организацию.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено вчера в 10:01
Политика
Кличко рассказал об особом статусе Севастополя
На Украине есть два города с особым статусом — Киев и Севастополь, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Обновлено в 00:48
Гаджеты
В 2020 году в КНР будет продано до 70% мирового рынка 5G-смартфонов
В целом в компании уверены, что после выхода их процессора 70% 5G смартфонов будут продавать в Китае.
Обновлено в 03:04
Гаджеты
Операционная система Android впервые за пять лет обновила логотип
Компания Google впервые с 2014 г. поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Вернувшийся в аэропорт Самары самолет вылетел в Санкт-Петербург
Самолет, который вылетел из Самары в Санкт-Петербург и вернулся в аэропорт после взлета в ночь на пятницу, вылетел в место назначения.
Обновлено вчера в 21:58
Экономика
Администрация США предложит снизить налоги для среднего класса
Администрация США представит предложения по снижению налогов для среднего класса во время предвыборной кампании 2020 года, заявил в четверг журналистам экономический советник президента США Ларри Кудлоу.
Обновлено вчера в 19:12
Футбол
«Фиорентина» провела яркую презентацию Рибери
Обновлено в 03:52
Общество
На AliExpress можно будет вернуть товары без объяснения причин
Раньше вернуть товар можно было лишь в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам.
Обновлено вчера в 23:15
Культура
В Москве скончался заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено вчера в 20:31
Общество
Верховный суд Гонконга продлил запрет на акции протеста в аэропорту
Верховный суд Гонконга продлил действие временного запрета на проведение акций протеста в аэропорту Чек Лап Кок.
Обновлено в 03:34
Общество
В Петербурге планируют открыть 84 школы и 169 детских садов
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес
Заворотнюк после слухов о раке мозга отменила спектакли
Анастасия Заворотнюк, звезда сериала «Моя прекрасная няня», по данным ряда изданий перестала появляться на светских мероприятиях и даже отменила несколько выступлений.
Обновлено вчера в 22:46
Экономика
Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП России
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service ухудшило прогноз роста экономики Российской Федерации на 2019 год до 1,2% с ожидавшихся ранее 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook.
Обновлено вчера в 13:16
Политика
Зеленскому предложили план признания Крыма российским
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план поэтапного признания Крыма частью России.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Цеповяза перевели для отбывания наказания в колонию в Омске
Осужденный член кубанской банды Цапков Вячеслав Цеповяз, ранее отбывавший наказание в колонии №3 в Амурской области, перееден в колонию в Омске.
Обновлено вчера в 11:05
Общество
Роструд напомнил о следующих длинных выходных
В Роструде напомнили, что 4 ноября в России отмечается День народного единства, поэтому россияне смогут отдыхать три выходных подряд.
Обновлено в 03:18
Авто
Mercedes-AMG GLE 63 Coupe замечен во время тестов на Нюрбургринге
Передняя часть замеченного на тестах ранее Mercedes-AMG GLE 63 Coupe похожа на GLE-Class, но «заряженная» модификация получила фирменную решетку радиатора Panamericana с множеством вертикальных планок, а также более агрессивный передний бампер.
Обновлено вчера в 09:32
Кино
Российская кинокомпания подала в суд на Джеки Чана и Шварценеггера
Дело в фильме "Тайна печати дракона": РФГ финансировала картину, где ChinaFilmGroup выступила сопродюсером, а Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер сыграли эпизодические роли, сообщает "Ведомости".
Обновлено в 03:37
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором отправилась к МКС
«Со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур 22 августа 2019 года в 06:38:32 мск успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим кораблём "Союз МС-14"», — говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 00:54
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Обновлено вчера в 16:23
Космос
Под поверхностью Марса обнаружены признаки жизни
Ученые сделали важный шаг на пути к раскрытию тайны появления метана на Марсе, уточнив оценки присутствия газа в атмосфере этой планеты.
Обновлено вчера в 07:18
Общество
Медведев снова поднял вопрос о четырехдневной рабочей неделе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу введения в России четырехдневной рабочей недели.
Обновлено в 00:39