Армия и оружие
Минобороны впервые опубликовало документы об освобождении КишиневаРБК вчера в 17:01
В честь 75-й годовщины освобождения Кишинева от немецких и румынских войск Министерство обороны опубликовало на своем сайте ряд архивных документов, рассказывающих о ходе операции.
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Минобороны рассекретило архивы о зверствах фашистов в оккупированном Кишиневе
Московский Комсомолецвчера в 19:29
Минобороны опубликовало ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии
Газета.Ruвчера в 19:21
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Спорт
Правление СБР обсудит вопрос контрактов биатлонистов 27 августа
Президент СБР Владимир Драчев сообщил, что правление рассмотрит вопрос контрактов биатлонистов на заседании 27 августа.
Обновлено в 04:49
Музыка
Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними
Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.
Обновлено вчера в 03:22
Политика
Зеленский допустил результаты по обмену с Россией «в ближайшие дни»
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что результаты переговоров по обмену военнопленными с Россией появятся уже в ближайшие дни.
Обновлено в 04:47
Авто
Toyota опубликовала цены на Camry 2020 в мощной версии TRD
Компания Toyota опубликовала официальный прайс-лист седана Camry 2020 года в спортивной вариации ателье TRD.
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Турцию к пострадавшей девочке приехали российские врачи
Медики из Санкт-Петербурга приехали в больницу города Денизли (Турция), где в критическом состоянии находится 12-летняя девочка, которая пострадала в бассейне отеля.
Обновлено вчера в 09:32
Политика
На Украине марш в честь Дня флага начался под гимн бандеровцев
На церемонии в честь Дня флага Украины в Киеве марш начался под гимн бандеровцев.
Обновлено в 03:53
Футбол
«Брага» обыграла «Спартак» в первом матче в Лиге Европы
"Спартак" потерпел минимальное поражение в Португалии от местной "Браги" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.
Обновлено вчера в 17:10
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Политика
Guardian «признала» Крым российским
В Guardian часто публиковались материалы, осуждающие воссоединение Крыма с Россией.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Аварийно севший в кукурузном поле А321 разрезают на части
В Подмосковье началась работа по разрезанию частей аварийно севшего на брюхо в кукурузном поле самолета А321 "Уральский авиалиний".
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Армия Сирии заняла город Хан-Шейхун
Правительственная армия Сирии заняла город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, сообщает 22 августа РИА Новости со ссылкой на сирийский полевой источник.
Обновлено вчера в 05:36
Политика
Силуанов рассчитывает, что закон о защите инвестиций заработает с 2020 года
Закон о защите и поощрении капиталовложений может быть принят в осеннюю сессию Госдумы и тогда он вступит в силу с 2020 года, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов по итогам совещания по ускоренному развитию республики Тывы.
Обновлено в 05:33
Технологии
Группы в «Одноклассниках» смогут комментировать и ставить «Класс»
Группы смогут не только комментировать, но и упоминать клиентов с пользователями в своих комментариях.
Обновлено вчера в 13:06
Политика
Адвокат Трампа обсудил с помощником Зеленского «дело Байдена»
Стороны обсуждали возможное влияние кандидата в президенты США Джо Байдена на уход Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины в 2016 году.
Обновлено вчера в 07:14
Кино
Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году
Фильм по постапокалиптическому роману "Метро 2033" выйдет в 2022 году.
Обновлено в 04:49
Экономика
Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать
Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).
Обновлено в 04:13
Общество
В Чечне откроют самую большую мечеть в Европе
23 августа в Чечне отмечается 68-я годовщина со дня рождения первого президента республики Ахмата Кадырова.
Обновлено вчера в 17:12
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Обновлено в 02:36
Происшествия
Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 09:17
Гаджеты
Операционная система Android впервые за пять лет обновила логотип
Компания Google впервые с 2014 г. поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие
Ракетоносец Ту-160 показали в деле в Сирии
Учебный полет сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 и его боевое применение в Сирии уместили в трехминутный ролик.
Обновлено в 04:42
Общество
Росстат назвал регионы с самыми богатыми чиновниками
Ранее были названы российские регионы с самыми высокими доходами.
Обновлено в 05:12
Общество
На Сибирской таможне выявили партию досок с нацистской символикой
Партия деревянных изделий, которую коммерсанты намеревались провезти в Красноярский край из Китая, оказалась разделочными досками с нацистской символикой.
Обновлено в 02:30
Политика
В США запустили продажи футболок с американской Гренландией
Национальный комитет Республиканской партии (NRCC) в поддержку идеи американского президента Дональда Трампа купить Гренландию начал продавать футболки, на которых остров изображен в составе территории США.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие
Россия опасается неконтролируемой гонки вооружений после разрыва ДРСМД
Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что с разрывом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности была «выбита очередная опора в архитектуре контроля над вооружениями».
Обновлено в 01:17