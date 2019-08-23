Армия и оружие

Минобороны впервые опубликовало документы об освобождении КишиневаРБК вчера в 17:01

В честь 75-й годовщины освобождения Кишинева от немецких и румынских войск Министерство обороны опубликовало на своем сайте ряд архивных документов, рассказывающих о ходе операции.
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Минобороны рассекретило архивы о зверствах фашистов в оккупированном Кишиневе

Московский Комсомолецвчера в 19:29

Минобороны РФ опубликовало исторические документы об освобождении Кишинева

ТАССвчера в 17:01

Минобороны опубликовало ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии

Газета.Ruвчера в 19:21

Минобороны РФ опубликовало исторические документы об освобождении Кишинева

ТК Звездавчера в 17:36

Минобороны впервые опубликовало документы об освобождении Кишинева

РБКвчера в 17:01

Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии

Известиявчера в 18:40

Опубликован ультиматум советского генерала при освобождении Молдавии

РИА Новостивчера в 17:38
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Спорт

Правление СБР обсудит вопрос контрактов биатлонистов 27 августа

Президент СБР Владимир Драчев сообщил, что правление рассмотрит вопрос контрактов биатлонистов на заседании 27 августа.
Обновлено в 04:49
Музыка

Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними

Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.
Обновлено вчера в 03:22
Политика

Зеленский допустил результаты по обмену с Россией «в ближайшие дни»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что результаты переговоров по обмену военнопленными с Россией появятся уже в ближайшие дни.
Обновлено в 04:47
Авто

Toyota опубликовала цены на Camry 2020 в мощной версии TRD

Компания Toyota опубликовала официальный прайс-лист седана Camry 2020 года в спортивной вариации ателье TRD.
Обновлено в 03:13
Происшествия

В Турцию к пострадавшей девочке приехали российские врачи

Медики из Санкт-Петербурга приехали в больницу города Денизли (Турция), где в критическом состоянии находится 12-летняя девочка, которая пострадала в бассейне отеля.
Обновлено вчера в 09:32
Политика

На Украине марш в честь Дня флага начался под гимн бандеровцев

На церемонии в честь Дня флага Украины в Киеве марш начался под гимн бандеровцев.
Обновлено в 03:53
Футбол

«Брага» обыграла «Спартак» в первом матче в Лиге Европы

"Спартак" потерпел минимальное поражение в Португалии от местной "Браги" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы.
Обновлено вчера в 17:10
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Политика

Guardian «признала» Крым российским

В Guardian часто публиковались материалы, осуждающие воссоединение Крыма с Россией.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Аварийно севший в кукурузном поле А321 разрезают на части

В Подмосковье началась работа по разрезанию частей аварийно севшего на брюхо в кукурузном поле самолета А321 "Уральский авиалиний".
Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Армия Сирии заняла город Хан-Шейхун

Правительственная армия Сирии заняла город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, сообщает 22 августа РИА Новости со ссылкой на сирийский полевой источник.
Обновлено вчера в 05:36
Политика

Россия начала переговоры о производстве в Индии ракетных двигателей

Обновлено в 04:00
Общество

Британки нашли капсулу времени с «пугающе точным» предсказанием

Обновлено в 02:33
Политика

Силуанов рассчитывает, что закон о защите инвестиций заработает с 2020 года

Закон о защите и поощрении капиталовложений может быть принят в осеннюю сессию Госдумы и тогда он вступит в силу с 2020 года, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов по итогам совещания по ускоренному развитию республики Тывы.
Обновлено в 05:33
Технологии

Группы в «Одноклассниках» смогут комментировать и ставить «Класс»

Группы смогут не только комментировать, но и упоминать клиентов с пользователями в своих комментариях.
Обновлено вчера в 13:06
Политика

Адвокат Трампа обсудил с помощником Зеленского «дело Байдена»

Стороны обсуждали возможное влияние кандидата в президенты США Джо Байдена на уход Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины в 2016 году.
Обновлено вчера в 07:14
Кино

Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году

Фильм по постапокалиптическому роману "Метро 2033" выйдет в 2022 году.
Обновлено в 04:49
Экономика

Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать

Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).
Обновлено в 04:13
Общество

В Чечне откроют самую большую мечеть в Европе

23 августа в Чечне отмечается 68-я годовщина со дня рождения первого президента республики Ахмата Кадырова.
Обновлено вчера в 17:12
Политика

Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном

Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Кино

С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей

Обновлено в 02:36
Происшествия

Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 09:17
Гаджеты

Операционная система Android впервые за пять лет обновила логотип

Компания Google впервые с 2014 г. поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие

Ракетоносец Ту-160 показали в деле в Сирии

Учебный полет сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 и его боевое применение в Сирии уместили в трехминутный ролик.
Обновлено в 04:42
Общество

Росстат назвал регионы с самыми богатыми чиновниками

Ранее были названы российские регионы с самыми высокими доходами.
Обновлено в 05:12
Общество

На Сибирской таможне выявили партию досок с нацистской символикой

Партия деревянных изделий, которую коммерсанты намеревались провезти в Красноярский край из Китая, оказалась разделочными досками с нацистской символикой.
Обновлено в 02:30
Политика

В США запустили продажи футболок с американской Гренландией

Национальный комитет Республиканской партии (NRCC) в поддержку идеи американского президента Дональда Трампа купить Гренландию начал продавать футболки, на которых остров изображен в составе территории США.
Обновлено в 05:33
Армия и оружие

Россия опасается неконтролируемой гонки вооружений после разрыва ДРСМД

Исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский считает, что с разрывом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности была «выбита очередная опора в архитектуре контроля над вооружениями».
Обновлено в 01:17
Политика

В Кремле анонсировали важное заявление Путина после совещания по ДРСМД

Обновлено в 05:36
Культура

Бриг с алыми парусами увидят участники фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму

Обновлено в 04:58
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