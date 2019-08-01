Политика
Минобороны в полтора раза поднимет оклады ряду категорий контрактниковИзвестия 08:23
17 июля зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин поддержал инициативу по повышению социальной поддержки рядовым и сержантам, проходящим службу по контракту. По словам парламентария, это говорит о повышении социального статуса военнослужащих.
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Кино
Ефремов попросил Колокольцева «не судить артистов и клоунов»
Российский актер и режиссер Михаил Ефремов написал стихотворное обращение к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой отпустить коллегу из театра «Современник» Дмитрия Смолева, которому дали 8 суток ареста за мелкое хулиганство и незаконное ношение формы.
Обновлено в 11:16
Политика
Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири
"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:06
Футбол
Несостоявшийся новичок «Сочи» переходит в «Нефтехимик»
В межсезонье футболист побывал на сборах в «Сочи» и «Химках».
Обновлено в 10:40
Гаджеты
Microsoft сняла рекламу про парня по имени Мак Бук
Главным героем видео стал парень по имени Маккензи «Мак» Бук, который сравнивает между собой ноутбуки Surface Laptop 2 и MacBook.
Обновлено в 04:40
Спорт
Американская фигуристка обвинила партнера по сборной в домогательствах
Бронзовая призерка Олимпийских игр фигуристка Эшли Вагнер обвинила погибшего партнера по сборной США Джона Кафлина в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 11:21
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada
По его данным, все версии автомобилей семейства Granta, внедорожники Lada 4x4 и хэтчбеки Xray, включая вседорожные версии Cross, подорожали на 5 тысяч рублей, универсалы и фургоны Largus - на 6 тысяч.
Обновлено в 04:49
Политика
Саперы ВСУ начали разминировать территорию у моста в Станице Луганской
Украинские саперы начали разминировать территорию, прилегающую к мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская», сообщили в администрации поселка.
Обновлено в 06:12
Общество
Алексиевич ответила на сообщения о своем каминг-ауте
Обновлено в 09:26
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли Шайло хочет переехать от матери к Брэду Питту
Дочь Анджелины Джоли 13-летняя Шайло не желает и дальше жить с матерью, мечтая переехать от нее к отцу Брэду Питту.
Обновлено в 08:44
Общество
Twitter заплатил 3000 рублей штрафа за отказ локализовать данные
Сервис микроблогов Twitter заплатил 3000 руб. штрафа за отказ предоставить Роскомнадзору информацию о локализации данных российских пользователей на территории России, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.
Обновлено в 09:52
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:49
Экономика
Джефф Безос продал акции Amazon на $1,84 млрд
Глава и основатель интернет-ритейлера Amazon.com Inc Джефф Безос продал почти 1 млн акций своей компании на общую сумму $1,84 млрд, говорится в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Яна Рудковская показала тренирующего сына на отдыхе Евгения Плющенко
Фанаты заметили, что Евгений Плющенко проводит много времени с сыном, а также содействует ему в спорте.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Жильцы квартиры в центре Перми нашли в туалете питона
Как змея, которую опознали как питона, оказалась в квартире, пока неизвестно. Предполагается, что она заползла в туалет через вентиляцию.
Обновлено в 10:40
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Политика
Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Наука
Китайцы разработали гибридный нейроморфный процессор
Ученые из Китая вместе с коллегами из Сингапура и США представили гибридный нейроморфный процессор и вычислительный модуль на его основе, архитектура которого адаптирована к работе как классических искусственных нейросетей, так и импульсных, которые по своему принципу работы более близки к биологическим нейронным сетям.
Обновлено в 09:29
Общество
Третью группу косаток из «китовой тюрьмы» отправили к месту выпуска
Третью партию косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье отправили на фурах к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 09:37
Энергетика
«Газпром» увеличил добычу до восьмилетнего рекорда
За семь месяцев 2019 года, с января по июль, «Газпром» добыл 294,5 млрд куб. м газа.
Обновлено в 11:20
Общество
Клаудиа Шиффер вспомнила молодость и снялась голой для обложки журнала
Клаудиа Шиффер неоднократно снималась обнаженной для обложек модных журналов в молодости.
Обновлено в 11:03
Общество
Что изменилось в жизни россиян с 1 августа 2019 года
В-четвертых, в августе в стране вводится ответственность за так называемое «зарплатное рабство», то есть случаи, при которых работодатель не хочет переводить зарплаты сотрудникам на счет выбранного человеком банка.
Обновлено вчера в 23:03
Технологии
Полет «человека-ракеты» над катером ВМФ Британии запечатлели на видео
Обновлено вчера в 18:00
Экономика
Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Политика
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51