Армия и оружие

Некоторым категориям контрактников в полтора раза подняли окладыРИА Новости 05:10

Ряд категорий контрактников с 1 сентября ежемесячно будут получать 50-процентные надбавки к денежному содержанию, сообщил в четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
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В довузовские учреждения Минобороны в 2019 году зачислены почти 3 тыс. человек

ТАСС05:11

Сергей Шойгу поднял в 1,5 раза оклады ряду категорий контрактников

ТК Звезда05:23

В Минобороны РФ рассказали о повышении выплат военнослужащим

ФАН05:19

Солдаты-контрактники ВС России получат 50% надбавки к жалованию

RT на русском05:13

Некоторым категориям контрактников в полтора раза подняли оклады

РИА Новости05:10

Российские срочники получат надбавку к жалованию

Lenta.ru05:07

Шойгу анонсировал 50-процентные надбавки к жалованию контрактников

Взгляд.ру05:10
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 05:32, Ашберн
Происшествия

Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров

«Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Координатора штаба Навального задержали на выходе из спецприемника

Координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова задержан на выходе из спецприемника №2. Там он отбывал восемь суток административного ареста за повторное нарушение закона о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).
Обновлено в 05:14
Происшествия

Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали

В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Футбол

СМИ: Форвард «Интера», которым интересовался «Спартак», может перейти в «Бирмингем»

Румынский нападающий «Интера» Георге Пушкаш может перейти в «Бирмингем».
Обновлено в 02:44
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса

Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия

На Урале нашли тела женщины и двух детей с перевернувшейся лодки

Обновлено в 03:01
Политика

Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири

"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:06
Авто

Haval вложит более 42 млрд рублей в производство в России

Обновлено в 01:44
Происшествия

Пожар в доме в центре Москвы локализован

Пожарные локализовали возгорание в доме на улице Доброслободской в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Москве.
Обновлено в 01:28
Политика

На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов

Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.
Обновлено в 00:20
Экономика

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на плотине Иркутской ГЭС

"Следователи обращаются к очевидцам аварии и автомобилистам, видеорегистраторы которых могли запечатлеть момент ДТП с участием автобуса и иномарки на плотине ГЭС, с просьбой оказать помощь в установлении обстоятельств трагедии", - заявили в МВД по Иркутской области.
Обновлено в 04:05
Религия

Нона Гришаева предлагает тушить пожары в Сибири чтением молитв

Отечественная актриса Нона Гришаева убеждена, что справиться с лесными пожарами в Сибири поможет лишь чтение молитв.
Обновлено вчера в 13:44
Наука

Созданы контактные линзы с управляемым фокусным расстоянием

Американские и китайские ученые разработали роботизированные глазные линзы.
Обновлено 29 июля в 11:52
Кино

Киноведы: Ди Каприо и Питта выдвинут на «Оскар» в разных номинациях

Эксперты полагают, что у Леонардо Ди Каприо есть хороший шанс получить "Оскар" за главную роль в картине "Однажды в Голливуде", а Брэд Питт может быть выдвинут на кинопремию за роль второго плана, сообщает Variety.
Обновлено в 05:03
Политика

Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет

Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
Обновлено в 02:32
Футбол

Жозе Моуринью: «Азар был особенным игроком для „Челси“»

Бывший главный тренер «Челси» и «Реала» Жозе Моуринью поделился мнением о трансферной кампании лондонского клуба.
Обновлено в 03:58
Общество

Минувший июль стал самым холодным в XXI веке

Последний день июля в столице стал самым холодным как минимум за 70 лет, сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 01:58
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Футбол

«Арсенал» сыграет ответный матч с «Нефтчи» в Лиге Европы

Обновлено в 04:02
Общество

Для тушения пожаров в Сибири вызовут искусственные дожди

31 июля стало известно о намерении шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области провести обряд по вызову дождя в районах, где бушуют масштабные лесные пожары.
Обновлено в 05:15
Экономика

«Нафтогаз» потребовал от России $5,2 млрд из-за потери активов в Крыму

Компания «Нафтогаз Украины» подала в суд в Гааге иск о компенсации убытков за потери активов в Крыму.
Обновлено вчера в 04:52
Футбол

Клуб из Шотландии одержал первую победу за 73 матча

В матче Кубка Севера Шотландии сезона-2019/20 команда на своем поле обыграла «Нэрн Каунти» со счетом 5:2. — Отличный вечер.
Обновлено в 04:59
Политика

Украинские власти подтвердили ликвидацию Киевского патриархата

Неканоническая Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата ликвидирована и присоединена к Киевской митрополии новосозданной ПЦУ.
Обновлено вчера в 07:58
Здоровье

Названы самые полезные фрукты и ягоды, которые следует есть в августе

Обновлено в 04:08
Армия и оружие

Минобороны России испытало интернет для военных

Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Истребитель ВМС США разбился неподалеку от Долины Смерти

Истребитель ВМС США разбился рядом с военно-морской авиабазой China Lake в Калифорнии, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление военно-морской авиации.
Обновлено вчера в 16:21
Общество

Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами

Согласно результатам социологического исследования, проведенного "Левада-Центром", ведущий канала "Россия 1" Владимир Соловьев вызывает у россиян наибольшее доверие среди журналистов, передает РБК.
Обновлено в 04:14
Путешествия

Правительство Шри-Ланки ввело бесплатные визы для россиян

Власти Шри-Ланки с 1 августа ввели бесплатную визу для туристов из России и других стран.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие

Минобороны РФ запустило на сайте раздел «Миссия в Сирии»

Министерство обороны России на своем сайте запустило специальный интерактивный раздел под названием "Миссия в Сирии: восстановление мира".
Обновлено в 04:45
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