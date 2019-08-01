Армия и оружие
Некоторым категориям контрактников в полтора раза подняли окладыРИА Новости 05:10
Ряд категорий контрактников с 1 сентября ежемесячно будут получать 50-процентные надбавки к денежному содержанию, сообщил в четверг министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 05:32, Ашберн
Происшествия
Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров
«Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Координатора штаба Навального задержали на выходе из спецприемника
Координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова задержан на выходе из спецприемника №2. Там он отбывал восемь суток административного ареста за повторное нарушение закона о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).
Обновлено в 05:14
Происшествия
Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали
В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Футбол
СМИ: Форвард «Интера», которым интересовался «Спартак», может перейти в «Бирмингем»
Румынский нападающий «Интера» Георге Пушкаш может перейти в «Бирмингем».
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Путин и Трамп обсудили пожары в Сибири
"Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:06
Авто
Haval вложит более 42 млрд рублей в производство в России
Обновлено в 01:44
Происшествия
Пожар в доме в центре Москвы локализован
Пожарные локализовали возгорание в доме на улице Доброслободской в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Москве.
Обновлено в 01:28
Политика
На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов
Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.
Обновлено в 00:20
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на плотине Иркутской ГЭС
"Следователи обращаются к очевидцам аварии и автомобилистам, видеорегистраторы которых могли запечатлеть момент ДТП с участием автобуса и иномарки на плотине ГЭС, с просьбой оказать помощь в установлении обстоятельств трагедии", - заявили в МВД по Иркутской области.
Обновлено в 04:05
Религия
Нона Гришаева предлагает тушить пожары в Сибири чтением молитв
Отечественная актриса Нона Гришаева убеждена, что справиться с лесными пожарами в Сибири поможет лишь чтение молитв.
Обновлено вчера в 13:44
Наука
Созданы контактные линзы с управляемым фокусным расстоянием
Американские и китайские ученые разработали роботизированные глазные линзы.
Обновлено 29 июля в 11:52
Кино
Киноведы: Ди Каприо и Питта выдвинут на «Оскар» в разных номинациях
Эксперты полагают, что у Леонардо Ди Каприо есть хороший шанс получить "Оскар" за главную роль в картине "Однажды в Голливуде", а Брэд Питт может быть выдвинут на кинопремию за роль второго плана, сообщает Variety.
Обновлено в 05:03
Политика
Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет
Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
Обновлено в 02:32
Футбол
Жозе Моуринью: «Азар был особенным игроком для „Челси“»
Бывший главный тренер «Челси» и «Реала» Жозе Моуринью поделился мнением о трансферной кампании лондонского клуба.
Обновлено в 03:58
Общество
Минувший июль стал самым холодным в XXI веке
Последний день июля в столице стал самым холодным как минимум за 70 лет, сообщает центр погоды "Фобос".
Обновлено в 01:58
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Футбол
«Арсенал» сыграет ответный матч с «Нефтчи» в Лиге Европы
Обновлено в 04:02
Общество
Для тушения пожаров в Сибири вызовут искусственные дожди
31 июля стало известно о намерении шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области провести обряд по вызову дождя в районах, где бушуют масштабные лесные пожары.
Обновлено в 05:15
Экономика
«Нафтогаз» потребовал от России $5,2 млрд из-за потери активов в Крыму
Компания «Нафтогаз Украины» подала в суд в Гааге иск о компенсации убытков за потери активов в Крыму.
Обновлено вчера в 04:52
Футбол
Клуб из Шотландии одержал первую победу за 73 матча
В матче Кубка Севера Шотландии сезона-2019/20 команда на своем поле обыграла «Нэрн Каунти» со счетом 5:2. — Отличный вечер.
Обновлено в 04:59
Политика
Украинские власти подтвердили ликвидацию Киевского патриархата
Неканоническая Украинская православная церковь (УПЦ) Киевского патриархата ликвидирована и присоединена к Киевской митрополии новосозданной ПЦУ.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие
Минобороны России испытало интернет для военных
Минобороны протестировало работу интернета для военных в Центральном военного округе, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заявление министерства.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Истребитель ВМС США разбился неподалеку от Долины Смерти
Истребитель ВМС США разбился рядом с военно-морской авиабазой China Lake в Калифорнии, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление военно-морской авиации.
Обновлено вчера в 16:21
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Согласно результатам социологического исследования, проведенного "Левада-Центром", ведущий канала "Россия 1" Владимир Соловьев вызывает у россиян наибольшее доверие среди журналистов, передает РБК.
Обновлено в 04:14
Путешествия
Правительство Шри-Ланки ввело бесплатные визы для россиян
Власти Шри-Ланки с 1 августа ввели бесплатную визу для туристов из России и других стран.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Минобороны РФ запустило на сайте раздел «Миссия в Сирии»
Министерство обороны России на своем сайте запустило специальный интерактивный раздел под названием "Миссия в Сирии: восстановление мира".
Обновлено в 04:45