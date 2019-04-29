Минобороны составило всероссийскую карту салютов 9 маяLenta.ru 02:11

Министерство обороны России запустило мультимедийный проект «Традиции сквозь время» ко Дню Победы 9 мая. Спецпортал размещен на сайте ведомства. На портале указана подробная информация о парадах, которые пройдут в 28 городах России.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами Пострадавшие от укусов клещей с начала года обращаются за медицинской помощью не чаще обычного сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Происшествия Певица МакSим рассказала, как попала в ДТП Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, рассказала, как попала в аварию.

Культура Как дочь Алсу вообще могла победить на «Голосе», проболтался Нагиев Ранее Нагиев заявил об ударе по репутации из-за победы дочери Алсу на "Голосе".

Экономика ФТС предлагает повысить импортные пошлины на концентрат сока Добавим, что предложение повысить импортные пошлины на ряд видов продовольственного сырья ФТС направила в Минсельхоз РФ в апреле 2019 года.

Шоу-бизнес Фото: Елена Летучая удивила фанатов профессией своего отца Известная российская телеведущая Елена Летучая удивила своих поклонников, рассказав о профессии своего отца.

Космос Астероиды изменили траекторию движения Нибиру Специалисты заявляют, что громадные размеры Нибиру позволяют ей за счёт гравитации воздействовать на Голубую планету даже на колоссальных расстояниях от неё.

Происшествия Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор» Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.

Технологии Социологи рассказали об активности россиян в сфере благотворительности Деньги на благотворительность через интернет переводит около 11 миллионов россиян, к таким выводам пришли аналитики Яндекс.Кассы и Data Insight.

Футбол Бускетс: «„Барселона“ добилась исторического достижения» Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс дал комментарий после выигрыша чемпионского титула Ла Лиги.

Экономика Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб По итогам проверки проекта по созданию Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Счетная палата выявила необходимость выделить на него дополнительно из бюджета около 20 млрд руб. — из-за нарушения сроков строительства.

Авто Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей Покупку нового автомобиля за 500 тысяч рублей могут позволить себе наибольшее число жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки, Югры, Москвы, Магаданской и Сахалинской областей, лишь небольшой процент населения имеет такие возможности в Ингушетии, Чечне и Дагестане, свидетельствуют данные исследования РИА Новости*.

Армия и оружие Завалы после боев в сирийской Думе разобрали на 95% Завалы после боевых действий в сирийской Думе разобрали на 95%, полностью восстановлено водоснабжение, сообщил журналистам зампредседателя городского совета Аднан Маики.

Общество В Москве к концу первых майских праздников может потеплеть до +20 °С Синоптики прогнозируют, что к концу первых майских праздников в Москве потеплеет до +20 °С. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Кино Фанаты «Игры престолов» раскритиковали слишком темный третий эпизод Пользователи соцсетей раскритиковали третий эпизод сериала «Игра престолов» и пожаловались на слишком темное изображение.

Армия и оружие Десять ударов: как освобождали Западную Украину В преддверии 9 мая «Звезда» подготовила спецпроект, посвященный десяти судьбоносным освободительным операциям 1944-го года, он носит название «10 ударов».

Шоу-бизнес Пугачева вручила награды проигравшим участникам шоу «Голос. Дети» Участники телешоу получили по «Золотой звезде Аллы Пугачевой». Эту премию эстрадная исполнительница основала 14 лет назад.

Происшествия СМИ: подозреваемый в шпионаже подданный ОАЭ совершил самоубийство в Стамбуле Подданный ОАЭ, задержанный ранее в Турции по подозрению в шпионаже, покончил с собой в тюрьме.

Армия и оружие Стал известен список военной техники на Параде Победы Министерство обороны РФ раскрыло порядок, в котором военная техника пройдет по Красной площади в ходе праздничного парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, сообщила в понедельник газета "Красная звезда".

Армия и оружие Появились сведения об ударе авиации Хафтара по аэропорту Митига В соцсетях появилось видео авиаудара, нанесенного ВВС Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара по международному аэропорту Митига в Триполи.

Экономика Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов Большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой и будет вынуждена закрыться, полагают в бизнес-сообществе.

Энергетика Миллер заявил об интересе Китая к увеличению поставок газа из России Китай заинтересован в увеличении поставок российского газа, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.

Транспорт ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.

Единоборства Турнир UFC, на котором ожидается бой Нурмагомедова, пройдет 7 сентября Турнир UFC 242, где ожидается бой россиянина Хабиба Нурмагомедова, состоится 7 сентября в Абу-Даби, сообщается на официальном сайте Абсолютного бойцовского чемпионата.

Политика Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.