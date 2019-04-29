Общество
Минобороны составило карту салютов 9 Мая по всей РоссииРБК вчера в 23:56
Минобороны России запустило специальный мультимедийный проект «Традиции сквозь время», посвященный празднованию парада Победы 9 мая в 29 городах России. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 04:52, Ашберн
Происшествия
Певица МакSим описала ДТП со своим участием
Обновлено в 04:09
Происшествия
Футболист сборной Чехии погиб из-за заснувшего за рулем водителя
Автобус перевернулся на дороге, в результате чего семеро футболистов получили повреждения. Наиболее серьезно пострадал именно Шурал.
Обновлено в 03:43
Технологии
В «Лаборатории Касперского» назвали общее число хакеров в мире
Специалисты "Лаборатории Касперского" сообщили, что в мире насчитывается несколько десятков тысяч хакеров. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 22:04
Экономика
В России ограничили отправку денег в ряд стран мира
В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны.
Обновлено в 01:00
Культура
Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации
Нагиев считает, что нельзя запрещать детям звезд участвовать в подобных конкурсах. Проект дает возможность показать свой голос любому.
Обновлено в 04:03
Культура
Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»
Обновлено 27 апреля в 11:31
Наука
Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Общество
Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян
В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Политика
Телеканал НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским
В мае телекомпания НТВ выпустит на экраны шоу «Магия», ведущим которого станет избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 11:19
Технологии
Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Футбол
Аршавин вспомнил, как его партнер по «Арсеналу» танцевал голый перед зеркалом
Бывший футболист «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин вспомнил, с кем он больше всего общался в составе лондонской команды, а того, кто больше всего любил дурачиться.
Обновлено в 04:48
Транспорт
Две станции Сокольнической линии метро Москвы закроют 3 мая
До закрытых станций и обратно пассажиры смогут доехать на бесплатных х автобусах КМ. О вводившихся в марте ограничениях на Сокольнической линии читайте в публикации "Ъ FM".
Обновлено в 04:17
Авто
Составлен рейтинг популярных китайских авто с пробегом в России
Обновлено вчера в 03:19
Общество
К концу первых майских праздников в Москве потеплеет до 20 градусов
Синоптики центр погоды «Фобос» прогнозируют, что к концу первых майских праздников, 5-6 мая, в Москве потеплеет до +20 градусов, сообщил RT.
Обновлено в 03:13
Технологии
Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim
Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие
Стал известен список военной техники на Параде Победы
В параде Победы 9 мая примет участие историческая и современная военная техника - всего 130 единиц, среди которых танки, бронетранспортеры, зенитные ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня.
Обновлено в 04:26
Музыка
Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила в шоу «Голос»
Напомним, что в финале и суперфинале, который состоялся 25 апреля, дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено в 01:05
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов может провести следующий бой в Абу-Даби 7 сентября
Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242 состоится в Абу-Даби 7 сентября.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Учения НАТО «Весенний шторм» стартуют в Эстонии 29 апреля
Обновлено вчера в 10:05
Экономика
ФТС предложила повысить импортные пошлины на часть продуктового сырья
Федеральная таможенная служба России (ФТС) предложила повысить импортные пошлины на отдельные виды продовольственного сырья.
Обновлено вчера в 19:43
Финансы
Россия за годы санкций уменьшила долю расчетов в долларах почти на 13%
С момента введения антироссийских санкций РФ снизила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, об этом свидетельствуют данные исследования FinExpertiza.
Обновлено в 01:18
Теннис
Медведев опустился на шестое место в чемпионской гонке ATP
Российский теннисист Даниил Медведев опустился на шестое место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Обновлено в 03:47
Общество
«Ъ»: МВД попросило доступ к врачебной тайне
Российское МВД попросила вице-премьера Татьяну Голикову разрешить получать данные о пациентах, которые являются врачебной тайной.
Обновлено в 02:35
Технологии
Экспедиция по поиску пропавшего в Южной Осетии леопарда Эльбруса пройдет в мае
Экспедиция по поиску переднеазиатского леопарда (кавказского барса) Эльбруса, который пропал из виду в дикой природе Южной Осетии, начнется в середине мая, сообщил ТАСС в понедельник координатор проекта Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) и компании "РусГидро" по восстановлению леопардов в Северной Осетии Артур Алибеков.
Обновлено в 03:56
Футбол
Стерлинг признан лучшим молодым игроком сезона в Англии по версии PFA
Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг победил в голосовании на звание лучшего молодого игрока года в Англии по версии PFA (Профессиональной футбольной ассоциации).
Обновлено в 00:09