Общество

Минобороны составило карту салютов 9 Мая по всей РоссииРБК вчера в 23:56

Минобороны России запустило специальный мультимедийный проект «Традиции сквозь время», посвященный празднованию парада Победы 9 мая в 29 городах России. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник.
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Минобороны РФ запустило раздел сайта, посвященный парадам на День Победы

ФАНвчера в 23:19

Минобороны РФ запустило проект, посвящённый парадам 9 Мая

Life.ru00:00

Минобороны составило карту салютов 9 Мая по всей России

РБКвчера в 23:56

На сайте Министерства обороны РФ появился раздел о Параде Победы

Вести.Ru00:51

Минобороны запустило раздел сайта, посвященный парадам на 9 Мая в городах РФ

РЕН ТВвчера в 22:11

Минобороны представило мультимедийный проект, посвященный парадам 9 мая в городах России

ТАССвчера в 22:10

На сайте Минобороны опубликован мультимедийный раздел о парадах, проводимых в ознаменование 74-летия Великой Победы

Красная звездавчера в 18:00
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Происшествия

Певица МакSим описала ДТП со своим участием

Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» выступили против результатов шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 00:07
Происшествия

Футболист сборной Чехии погиб из-за заснувшего за рулем водителя

Автобус перевернулся на дороге, в результате чего семеро футболистов получили повреждения. Наиболее серьезно пострадал именно Шурал.
Обновлено в 03:43
Технологии

В «Лаборатории Касперского» назвали общее число хакеров в мире

Специалисты "Лаборатории Касперского" сообщили, что в мире насчитывается несколько десятков тысяч хакеров. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 22:04
Экономика

В России ограничили отправку денег в ряд стран мира

В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны.
Обновлено в 01:00
Культура

Нагиев назвал победу дочери Алсу ударом по репутации

Нагиев считает, что нельзя запрещать детям звезд участвовать в подобных конкурсах. Проект дает возможность показать свой голос любому.
Обновлено в 04:03
Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено 27 апреля в 11:31
Наука

Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом

Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
Обновлено 26 апреля в 07:31
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Общество

Сетевые торговые площадки выкладывают в открытый доступ данные россиян

В рамках своего исследования господин Бегтин проанализировал информацию электронных торговых площадок в России, сообщает РБК.
Обновлено в 01:50
Политика

Телеканал НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским

В мае телекомпания НТВ выпустит на экраны шоу «Магия», ведущим которого станет избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Технологии

Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Футбол

Аршавин вспомнил, как его партнер по «Арсеналу» танцевал голый перед зеркалом

Бывший футболист «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин вспомнил, с кем он больше всего общался в составе лондонской команды, а того, кто больше всего любил дурачиться.
Обновлено в 04:48
Транспорт

Две станции Сокольнической линии метро Москвы закроют 3 мая

До закрытых станций и обратно пассажиры смогут доехать на бесплатных х автобусах КМ. О вводившихся в марте ограничениях на Сокольнической линии читайте в публикации "Ъ FM".
Обновлено в 04:17
Авто

Составлен рейтинг популярных китайских авто с пробегом в России

Обновлено вчера в 03:19
Общество

К концу первых майских праздников в Москве потеплеет до 20 градусов

Синоптики центр погоды «Фобос» прогнозируют, что к концу первых майских праздников, 5-6 мая, в Москве потеплеет до +20 градусов, сообщил RT.
Обновлено в 03:13
Технологии

Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim

Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие

Стал известен список военной техники на Параде Победы

В параде Победы 9 мая примет участие историческая и современная военная техника - всего 130 единиц, среди которых танки, бронетранспортеры, зенитные ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня.
Обновлено в 04:26
Музыка

Пригожин рассказал, почему дочь Алсу победила в шоу «Голос»

Напомним, что в финале и суперфинале, который состоялся 25 апреля, дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено в 01:05
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов может провести следующий бой в Абу-Даби 7 сентября

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242 состоится в Абу-Даби 7 сентября.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие

Учения НАТО «Весенний шторм» стартуют в Эстонии 29 апреля

Обновлено вчера в 10:05
Экономика

ФТС предложила повысить импортные пошлины на часть продуктового сырья

Федеральная таможенная служба России (ФТС) предложила повысить импортные пошлины на отдельные виды продовольственного сырья.
Обновлено вчера в 19:43
Финансы

Россия за годы санкций уменьшила долю расчетов в долларах почти на 13%

С момента введения антироссийских санкций РФ снизила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, об этом свидетельствуют данные исследования FinExpertiza.
Обновлено в 01:18
Теннис

Медведев опустился на шестое место в чемпионской гонке ATP

Российский теннисист Даниил Медведев опустился на шестое место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Обновлено в 03:47
Общество

«Ъ»: МВД попросило доступ к врачебной тайне

Российское МВД попросила вице-премьера Татьяну Голикову разрешить получать данные о пациентах, которые являются врачебной тайной.
Обновлено в 02:35
Футбол

Адвокат Кокорина: странно, что потерпевшие не реагируют на извинения

Обновлено в 02:50
Технологии

Экспедиция по поиску пропавшего в Южной Осетии леопарда Эльбруса пройдет в мае

Экспедиция по поиску переднеазиатского леопарда (кавказского барса) Эльбруса, который пропал из виду в дикой природе Южной Осетии, начнется в середине мая, сообщил ТАСС в понедельник координатор проекта Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) и компании "РусГидро" по восстановлению леопардов в Северной Осетии Артур Алибеков.
Обновлено в 03:56
Кино

Фанаты «Игры престолов» раскритиковали слишком темный третий эпизод

Обновлено в 03:10
Футбол

Стерлинг признан лучшим молодым игроком сезона в Англии по версии PFA

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг победил в голосовании на звание лучшего молодого игрока года в Англии по версии PFA (Профессиональной футбольной ассоциации).
Обновлено в 00:09
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