Армия и оружие

В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу ХмеймимРИА Новости 08:17

В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.
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Минобороны сообщило об атаке боевиков на авиабазу Хмеймим

РБК09:02

Сирийские войска уничтожили более 150 боевиков в Идлибской зоне деэскалации

РИА Новости08:30

Террористы выпустили 17 ракет по российской авиабазе в Сирии

Газета.Ru08:35

Боевики за день выпустили 17 ракет по авиабазе Хмеймим

RT на русском08:29

Силы ПВО базы Хмеймим отразили очередной обстрел со стороны боевиков

Интерфакс08:24

Войска Сирии отразили в районе Идлиба три массированные атаки террористов

ТАСС08:39

Минобороны РФ сообщило об атаке боевиков на юге Идлиба

Народные новости09:27
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Политика

Зеленский назначил пятерых заместителей главы Администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых заместителей главы своей администрации.
Обновлено вчера в 13:54
Политика

Путин посоветовал россиянам инвестировать в себя

Президент России Владимир Путин посоветовал гражданам инвестировать в самих себя.
Обновлено в 08:32
Экономика

Bloomberg: Джон Рокфеллер был почти втрое богаче Джеффа Безоса

Обновлено в 06:23
Политика

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского

Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Здоровье

В РФ за последние 10 лет зафиксирован рост заболеваемости раком

Показатели заболеваемости от злокачественных новообразований в Российской Федерации выросли на 23,7% за последние 10 лет.
Обновлено вчера в 07:27
Здоровье

Эксперты назвали продукты, портящие зрение

Ухудшение зрения сильно влияет на жизнь, поэтому медики рекомендуют как можно раньше начинать следить за собой и за теми продуктами, которые употребляются в пищу.
Обновлено в 09:39
Происшествия

В Ульяновске «заминировали» все торговые центры, аэропорт и автовокзал

Как сообщил 73online.ru достоверный источник, в 15.45 поступило сообщение о взрывных устройствах в городских торговых центрах, аэропорту и автовокзале.
Обновлено в 08:10
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама», — цитирует РИА Новости певицу.
Обновлено в 10:11
Политика

Путин поручил отслеживать проблему задолженности по зарплатам

Президент России Владимир Путин поручил внимательно отслеживать проблему задолженности по зарплатам на предприятиях и при необходимости проводить точечную работу по устранению подобных ситуаций.
Обновлено в 10:30
Общество

ФСО охраняет офшоры — кому принадлежит тайная дача за 2 млрд

Обновлено в 09:13
Общество

Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей

Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Общество

Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере

Обновлено в 10:39
Политика

МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину

Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Транспорт

РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками

Российский производитель "Трансмашхолдинг" строит по заказу холдинга РЖД новые плацкартные вагоны, в которых будут розетки, душ и сервисные зоны с холодильниками и миковолновками, сообщил журналистам заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.
Обновлено в 08:07
Футбол

«Локомотив» и «Урал» назвали составы на финал Кубка России

Московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» объявили стартовые составы на финальный матч Кубка России, который пройдёт в Самаре.
Обновлено в 10:17
Политика

Россия и Вьетнам договорились решить проблемы двусторонних отношений

Россия и Вьетнам по итогам межправительственных переговоров в Москве планируют к подписанию большой пакет совместных документов.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие

Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР

Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:35
Общество

Госдума одобрила штрафы за отказ обслуживать пожилых и инвалидов

Госдума одобрила в первом чтении новые административные штрафы для тех, кто отказывает в доступе к услугам социально незащищенным гражданам — пожилым и инвалидам.
Обновлено в 10:37
Политика

Зеленский пожаловался на президентское кресло

Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала ролик о первом рабочем дне нового главы государства.
Обновлено в 07:55
Общество

Улюкаев решил развестись с женой

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий срок в колонии за получение взятки, разводится с женой.
Обновлено в 07:27
Экономика

ЦБ запретит банкноты «банка приколов»

Регулятор планирует предложить ввести административную ответственность за незаконное изготовление предметов, которые похожи на билеты Банка России.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие

Сенатор прокомментировала американский ультиматум Турции из-за С-400

США дали Турции две недели на то, чтобы Анкара отказалась от покупки зенитных ракетных комплексов у России.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром

Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Гаджеты

Huawei лишат процессоров для новых смартфонов

Британская компания ARM, занимающаяся созданием и лицензированием ядер для процессоров под современные смартфоны, тоже приостанавливает отношения с китайской компанией Huawei.
Обновлено в 07:05
Политика

Зеленский устроит референдум о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
Обновлено вчера в 16:53
Спорт

Семеня сменит дистанцию из-за правил IAAF об уровне тестостерона в крови

Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня планирует сменить дистанцию из-за правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), касающихся допуска к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона.
Обновлено в 09:24
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Италии пострадали 10 россиян

Обновлено в 05:52
Общество

В США сотрудников McDonald’s обвинили в сексуальных домогательствах

Сотрудники сети ресторанов быстрого питания McDonald's столкнулись с обвинениями в сексуальных домогательствах в США, передает телеканал NBC News.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей

Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Общество

Тысячи откровенных фото девушек попали в сеть

Тысячи интимных фотографий жительниц Британии оказались в открытом доступе.
Обновлено в 08:39
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