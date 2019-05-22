Армия и оружие
Минобороны сообщило об атаке боевиков на авиабазу ХмеймимРБК 09:02
В военном ведомстве добавили, что в южной части идлибской зоны деэскалации с вечера 21 мая боевики запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» проводят массированные атаки на позиции правительственных сил Сирии с использованием бронетехники, реактивных систем залпового огня и заминированных автомобилей террористов-смертников.
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