Происшествия

Минобороны сообщило о жертвах взрыва на полигоне под АрхангельскомRT на русском 06:22

Два человека погибли и шесть пострадали в результате взрыва на полигоне в Архангельской области. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в пресс-службе Минобороны России. Как отмечается, на полигоне при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошли взрыв и возгорание.
Читать в источнике
Комментировать15

Подробнее о событии

Минобороны сообщило о взрыве при испытаниях ракеты под Архангельском

РБК06:48

Два человека погибли при взрыве на военном полигоне под Архангельском

РИА Новости06:35

Взрыв на полигоне под Архангельском. Главное

ТАСС06:41

Минобороны подтвердило гибель двух человек на полигоне в Архангельской области

Росбалт06:21

Минобороны: в результате ЧП на полигоне под Архангельском погибли два человека

ТК Звезда06:12

При взрыве на военном полигоне в Архангельской области погибли два человека

Коммерсантъ05:57

Минобороны сообщило о жертвах взрыва на полигоне под Архангельском

RT на русском06:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:57, Вашингтон
Происшествия

Сторонники Атамбаева передали властям захваченных спецназовцев

Обновлено в 06:22
Общество

На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР

Обновлено в 00:01
Экономика

Росстат сообщил о резком подорожании черного хлеба

Росстат сообщил о резком росте цен на черный хлеб в российских магазинах по итогам июля этого года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:18
Происшествия

МВД назвало предварительную причину аварии автобуса под Новороссийском

Причиной ДТП экскурсионного автобуса под Новороссийском, по предварительным данным, стали действия водителя, который не справился с управлением, сообщило ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 17:41
Шоу-бизнес

Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено в 05:43
Единоборства

Фрэнки Эдгар объявил о переходе в легчайшую весовую категорию

Обновлено вчера в 22:09
Культура

Вручение «Эмми» пройдет без ведущего

Обновлено вчера в 19:40
Шоу-бизнес

Виктория Боня рассказала, почему отказалась от филлеров

В недавнем интервью Виктория Боня призналась, что помешана на том, чтобы выглядеть хорошо.
Обновлено вчера в 23:35
Политика

Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил

Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено вчера в 02:24
Политика

Скотленд-Ярд не доказал причастность России к отравлению Скрипалей

Как сообщает The Guardian, в полиции Великобритании проанализировали, «какую роль в отравлении Скрипалей мог сыграть президент России Владимир Путин».
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия

Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

Обновлено в 05:33
Происшествия

Свидетель убийства Михаила Круга задушил своих сокамерников

Обновлено в 05:09
Политика

Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма

Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Общество

МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визами

Восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге выразил глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен после того, как было объявлено о новых требованиях к документам на получение Шенгена, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:51
Финансы

Нацбанк Украины заявил о планах попросить у МВФ еще $10 млрд

Украина нуждается в новой программе помощи от Международного валютного фонда, заявил замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб в интервью изданию Financial Observer.
Обновлено в 06:37
Происшествия

ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Экономика

Uniper отложила запуск третьего энергоблока Березовской ГРЭС

Германская Uniper перенесла с конца 2019 года на начало 2020 года запуск третьего энергоблока Березовской ГРЭС своей дочерней структуры ПАО "Юнипро", следует из материалов компании.
Обновлено в 02:46
Здоровье

Подростку отказали в пересадке сердца из-за украденных документов

Обновлено вчера в 11:49
Здоровье

Названы продукты, которые помогут сохранить зрение

Елена Гришина отметила, что основными факторами, неблагоприятно влияющими на зрение, можно считать курение, неправильное питание и низкую физическую активность.
Обновлено в 06:11
Политика

Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса

Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.
Обновлено вчера в 06:52
Шоу-бизнес

43-летняя Милла Йовович объявила о третьей беременности

7 августа Милла неожиданно объявила своей 3-миллионной армии фолловеров, что ждет третьего ребенка.
Обновлено в 02:03
Технологии

Ученые подсчитали мировые выбросы СО2 из-за землепользования

Сельское хозяйство, эксплуатация лесов и другие виды землепользования являются источником 23% всех выбросов парниковых газов на планете, сообщается в специальном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климату (МГЭИК).
Обновлено в 06:50
Политика

Волгоградский губернатор рассказал Путину об урожае

Как сообщил президенту России Владимиру Путину глава региона Андрей Бочаров на встрече в Ново-Огарёво 8 августа, по соглашению с Минсельхозом России аграрии Волгоградской области в 2019 году должны были дать стране 3,95 миллиона тонн зерна, эту задачу сельхозпроизводители перевыполнили.
Обновлено в 06:41
Политика

Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина

Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие

Судоремонтный комплекс ВМФ России откроют в сирийском Тартусе

Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

От лесных пожаров в Сибири пострадало около 13 тысяч животных

Обновлено в 01:02
Происшествия

В офисе ФБК проходит обыск, счета фонда заблокированы

На прошлой неделе следствие возбудило уголовное дело об отмывании денег ФБК — речь идет о сумме 1 млрд руб. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и другие неназванные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте.
Обновлено в 04:31
Экономика

Минпромторг готовит анонс нового электромобиля

О выпуске нового электромобиля на российском рынке будет объявлено в 2020 году.
Обновлено в 05:32
Происшествия

СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина

Обновлено в 04:08
Происшествия

В Красноярском крае заведено 15 дел о незаконных вырубках леса

Обновлено в 03:54
Главное