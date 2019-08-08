Происшествия
Минобороны сообщило о жертвах взрыва на полигоне под АрхангельскомRT на русском 06:22
Два человека погибли и шесть пострадали в результате взрыва на полигоне в Архангельской области. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в пресс-службе Минобороны России. Как отмечается, на полигоне при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошли взрыв и возгорание.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:57, Вашингтон
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Экономика
Росстат сообщил о резком подорожании черного хлеба
Росстат сообщил о резком росте цен на черный хлеб в российских магазинах по итогам июля этого года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:18
Происшествия
МВД назвало предварительную причину аварии автобуса под Новороссийском
Причиной ДТП экскурсионного автобуса под Новороссийском, по предварительным данным, стали действия водителя, который не справился с управлением, сообщило ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 17:41
Шоу-бизнес
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено в 05:43
Единоборства
Фрэнки Эдгар объявил о переходе в легчайшую весовую категорию
Обновлено вчера в 22:09
Культура
Вручение «Эмми» пройдет без ведущего
Обновлено вчера в 19:40
Шоу-бизнес
Виктория Боня рассказала, почему отказалась от филлеров
В недавнем интервью Виктория Боня призналась, что помешана на том, чтобы выглядеть хорошо.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил
Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено вчера в 02:24
Политика
Скотленд-Ярд не доказал причастность России к отравлению Скрипалей
Как сообщает The Guardian, в полиции Великобритании проанализировали, «какую роль в отравлении Скрипалей мог сыграть президент России Владимир Путин».
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Общество
МИД Финляндии восхищен спокойствием россиян в очередях за визами
Восхищение атмосферой спокойствия и порядком в очередях в визовом центре в Петербурге выразил глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен после того, как было объявлено о новых требованиях к документам на получение Шенгена, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:51
Финансы
Нацбанк Украины заявил о планах попросить у МВФ еще $10 млрд
Украина нуждается в новой программе помощи от Международного валютного фонда, заявил замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб в интервью изданию Financial Observer.
Обновлено в 06:37
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Экономика
Uniper отложила запуск третьего энергоблока Березовской ГРЭС
Германская Uniper перенесла с конца 2019 года на начало 2020 года запуск третьего энергоблока Березовской ГРЭС своей дочерней структуры ПАО "Юнипро", следует из материалов компании.
Обновлено в 02:46
Здоровье
Подростку отказали в пересадке сердца из-за украденных документов
Обновлено вчера в 11:49
Здоровье
Названы продукты, которые помогут сохранить зрение
Елена Гришина отметила, что основными факторами, неблагоприятно влияющими на зрение, можно считать курение, неправильное питание и низкую физическую активность.
Обновлено в 06:11
Политика
Зеленский снова позвонил Путину по вопросу Донбасса
Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину, чтобы попросить сделать так, чтобы украинские военные не гибли на Донбассе.
Обновлено вчера в 06:52
Шоу-бизнес
43-летняя Милла Йовович объявила о третьей беременности
7 августа Милла неожиданно объявила своей 3-миллионной армии фолловеров, что ждет третьего ребенка.
Обновлено в 02:03
Технологии
Ученые подсчитали мировые выбросы СО2 из-за землепользования
Сельское хозяйство, эксплуатация лесов и другие виды землепользования являются источником 23% всех выбросов парниковых газов на планете, сообщается в специальном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климату (МГЭИК).
Обновлено в 06:50
Политика
Волгоградский губернатор рассказал Путину об урожае
Как сообщил президенту России Владимиру Путину глава региона Андрей Бочаров на встрече в Ново-Огарёво 8 августа, по соглашению с Минсельхозом России аграрии Волгоградской области в 2019 году должны были дать стране 3,95 миллиона тонн зерна, эту задачу сельхозпроизводители перевыполнили.
Обновлено в 06:41
Политика
Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина
Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
Судоремонтный комплекс ВМФ России откроют в сирийском Тартусе
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
В офисе ФБК проходит обыск, счета фонда заблокированы
На прошлой неделе следствие возбудило уголовное дело об отмывании денег ФБК — речь идет о сумме 1 млрд руб. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и другие неназванные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте.
Обновлено в 04:31
Экономика
Минпромторг готовит анонс нового электромобиля
О выпуске нового электромобиля на российском рынке будет объявлено в 2020 году.
Обновлено в 05:32
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Обновлено в 04:08