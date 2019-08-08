В результате взрыва на полигоне в Архангельской области пострадали шесть человек, двое от полученных ранений скончались. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в пресс-службе Минобороны России.

Минобороны сообщило о жертвах взрыва на полигоне под Архангельском

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