Происшествия
Минобороны сообщило о жертвах взрыва на полигоне под АрхангельскомRT на русском 06:22
В результате взрыва на полигоне в Архангельской области пострадали шесть человек, двое от полученных ранений скончались. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в пресс-службе Минобороны России.
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Политика
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Обновлено в 10:19
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США выведут свои силы из зоны проведения операции Турции в Сирии
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Бывший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры России Игорь Степанов потребовал возбуждения уголовного дела в отношении Иосифа Сталина.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
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Обновлено в 09:42
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МИД РФ признал агитацией информацию Госдепа США о митинге в Москве
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Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию
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Кино
Квентин Тарантино: обожаю «Ночной дозор» Бекмамбетова
Обновлено в 01:00
Политика
Кличко сравнил кресло мэра Киева с «электрическим стулом»
Мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook заявил, что будет бороться за пост главы города, несмотря на намерение администрации Владимира Зеленского отстранить его от должности.
Обновлено в 12:08
Кино
Маколей Калкин прокомментировал перезапуск комедии «Один дома»
Исполнитель главной роли в культовой комедии "Один дома" Маколей Калкин отреагировал на планы студии Fox снять новую версию, которая будет предназначен для потокового сервиса Disney+.
Обновлено в 08:05
Футбол
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Туном»
«Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».
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Появилась видеозапись с места столкновений между сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и спецназом правоохранительных органов Киргизии, который пытается задержать Атамбаева.
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия
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Во время ливня в Петербурге с трудностями столкнулись не только автомобилисты, но и сотрудники и посетители нескольких торговых центров.
Обновлено в 12:28
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
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Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
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Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
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Обнаружен самый древний ископаемый лес в Азии
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Вручение «Эмми» пройдет без ведущего
Обновлено вчера в 19:40
Футбол
«Интер» объявил о трансфере Лукаку
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Происшествия
Замглавы ФСИН рассказал об отсутствии претензий к начальнику «Крестов»
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Обновлено в 12:42
Общество
Жительница Подмосковья родила третью двойню подряд
Третью двойню подряд родила жительница подмосковных Химок, всего семья воспитывает семь детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 10:51
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В России ответили на слова Зеленского о возвращении Крыма
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