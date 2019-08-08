Происшествия

Минобороны сообщило о жертвах взрыва на полигоне под АрхангельскомRT на русском 06:22

В результате взрыва на полигоне в Архангельской области пострадали шесть человек, двое от полученных ранений скончались. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в пресс-службе Минобороны России.
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Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском

РИА Новости06:35

Минобороны сообщило о двух погибших при взрыве под Архангельском

РБК09:44

Два человека погибли при испытании реактивного двигателя под Архангельском

Интерфакс06:37

Два человека погибли в результате взрыва на полигоне в Архангельской области

RT на русском10:49

Минобороны: в результате ЧП на полигоне под Архангельском погибли два человека

ТК Звезда06:12

При взрыве на военном полигоне в Архангельской области погибли два человека

Коммерсантъ05:57

Случаи взрывов на военных полигонах и арсеналах в России

ТАСС07:54
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
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Как сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина "РГ", холодный циклон, который испортил погоду в центре в июле и первых числах августа, принес холода и непрекращающиеся дожди, ушел на крайний северо-восток европейской территории, на Урал.
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Сане получил травму в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля". На следующей неделе он перенесет операцию на колене.
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Политика

Фигурант «дела 27 июля» обвинил Навального в вовлечении в беспорядки

Обновлено в 12:42
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Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию

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Обновлено в 08:05
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Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Туном»

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Происшествия

Появилось видео штурма резиденции экс-президента Киргизии Атамбаева

Появилась видеозапись с места столкновений между сторонниками экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и спецназом правоохранительных органов Киргизии, который пытается задержать Атамбаева.
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия

В Петербурге затопило несколько торговых центров

Во время ливня в Петербурге с трудностями столкнулись не только автомобилисты, но и сотрудники и посетители нескольких торговых центров.
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Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
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Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием

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Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
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Обнаружен самый древний ископаемый лес в Азии

Китайские учёные обнаружили и рассказали о самом древнем лесном массиве в Азии.
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Вручение «Эмми» пройдет без ведущего

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Замглавы ФСИН рассказал об отсутствии претензий к начальнику «Крестов»

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Российские эксперты и политики высказались относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав страны.
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