Происшествия

Минобороны сообщило о жертвах взрыва на полигоне под АрхангельскомRT на русском 06:22

В результате взрыва на полигоне в Архангельской области пострадали шесть человек, двое от полученных ранений скончались. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в пресс-службе Минобороны России.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:08, Вашингтон
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