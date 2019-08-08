Происшествия
Минобороны сообщило о жертвах взрыва на полигоне под АрхангельскомRT на русском 06:22
В результате взрыва на полигоне в Архангельской области пострадали шесть человек, двое от полученных ранений скончались. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в пресс-службе Минобороны России.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
Энергетика
«Северному потоку-2» пообещали срыв сроков и подорожание
Отсутствие разрешения от Дании на строительство участка «Северного потока-2» может повлечь за собой задержку в реализации проекта и увеличит его стоимость.
Обновлено в 10:21
Политика
МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в Москве
Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Атамбаев доставлен в МВД Киргизии
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев доставлен в главное следственное управление министерства внутренних дел республики.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Киллер признался в причастности к убийству Михаила Круга
Член банды «Тверских волков» Александр Агеев признался, что участвовал в убийстве певца Михаила Круга, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 06:51
Кино
Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм
Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
Обновлено вчера в 09:34
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
СК назвал причину ДТП с автобусом под Новороссийском
Следственный комитет назвал причину смертельного ДТП с рейсовым автобусом под Новороссийском.
Обновлено в 09:53
Политика
Надежда Савченко поразила Сеть фотосессией на берегу моря
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»
Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
Обновлено в 05:00
Политика
Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина
Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.
Обновлено в 05:36
Футбол
ЦСКА отказался продавать Чалова в «Кристалл Пэлас»
Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в английский "Кристалл Пэлас" за 28 миллионов долларов.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Сотрудников ФБК вызвали на допросы по делу об отмывании денег
По данным следствия, в 2016–2018 годах лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте.
Обновлено в 07:54
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple из-за жалобы «Лаборатории Касперского»
Украинский разработчик Kidslox и испанская компания Qustodio уже подали антимонопольную жалобу на американскую корпорацию в Европейскую комиссию.
Обновлено в 04:50
Экономика
Росстат сообщил о росте цен на хлеб
По данным Росстата, сильнее всего выросла стоимость черного хлеба (из ржаной и ржано-пшеничной муки), средняя цена на него в июне составила 50,54 рубля за килограмм.
Обновлено в 05:10
Политика
Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины
Подконтрольный России Крым под возвратится под юрисдикцию Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 11:05
Общество
ВЦИОМ: россияне покупают книги чаще, чем читают
Россияне покупают книги чаще, чем читают, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 07:28
Политика
США нашли новую альтернативу «Северному потоку — 2»
Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Бузова согласилась спеть гимн Перми за 5 млн рублей
По словам представители артистки Арама Арчера, певица приедет в столицу Пермского края и споет ее гимн после уточнения рядя деталей, пишет REGNUM.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Яшин получил новый административный арест на 10 суток
Обновлено в 11:22
Футбол
Полиция расследует расистский пост фаната «Эвертона» в адрес Салаха
Как сообщает Liverpool Echo, пользователь «Твиттера», представившийся поклонником «ирисок», опубликовал несколько записей с оскорблениями расистского характера в адрес египетского нападающего Мохамеда Салаха, защищающего цвета принципиального соперника клуба – «Ливерпуля».
Обновлено в 03:03
Политика
В Совфеде обвинили США в попытках вмешаться в выборы в Мосгордуму
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что власти США и их сторонники пытаются оказать влияние на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 09:49
Политика
В кинотеатрах Пакистана запретят индийское кино
Обновлено в 08:10
Общество
МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве
Ливень и шквалистый ветер ожидаются в четверг вечером в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Москвич подарил матери билеты на «Царя Эдипа» и убил ее
По версии следствия, Максим подарил матери билет на спектакль "Царь Эдип", чтобы выманить ее из квартиры.
Обновлено в 09:50
Футбол
«Уотфорд» объявил о рекордном трансфере в истории клуба
Обновлено в 11:24
Политика
Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о вторжении в Дагестан банд террористов, которое произошло 20 лет назад.
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия
В Челябинской области семья отравилась неизвестным веществом
Действительно, в региональном Минздраве подтвердили: все обратившиеся в состоянии средней степени тяжести, но отравление угарным газом не подтверждается.
Обновлено в 03:00