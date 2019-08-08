Происшествия

Минобороны сообщило о жертвах взрыва на полигоне под АрхангельскомRT на русском 06:22

В результате взрыва на полигоне в Архангельской области пострадали шесть человек, двое от полученных ранений скончались. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в пресс-службе Минобороны России.
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Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском

РИА Новости06:35

Минобороны сообщило о двух погибших при взрыве под Архангельском

РБК09:44

Два человека погибли при испытании реактивного двигателя под Архангельском

Интерфакс06:37

Два человека погибли в результате взрыва на полигоне в Архангельской области

RT на русском10:49

Минобороны: в результате ЧП на полигоне под Архангельском погибли два человека

ТК Звезда06:12

При взрыве на военном полигоне в Архангельской области погибли два человека

Коммерсантъ05:57

Случаи взрывов на военных полигонах и арсеналах в России

ТАСС07:54
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
Энергетика

«Северному потоку-2» пообещали срыв сроков и подорожание

Отсутствие разрешения от Дании на строительство участка «Северного потока-2» может повлечь за собой задержку в реализации проекта и увеличит его стоимость.
Обновлено в 10:21
Политика

МИД осудил призывы немецких СМИ к участию в незаконных акциях в Москве

Ранее в комиссии Совфеда по предотвращению вмешательства во внутренние дела России сообщили, что 27 июля в Twitter-аккаунте Deutsche Welle был размещён прямой призыв к участию в несанкционированной акции.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Атамбаев доставлен в МВД Киргизии

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев доставлен в главное следственное управление министерства внутренних дел республики.
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Происшествия

Киллер признался в причастности к убийству Михаила Круга

Член банды «Тверских волков» Александр Агеев признался, что участвовал в убийстве певца Михаила Круга, сообщает Telegram-канал Baza.
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Происшествия

Пожилая хабаровчанка сутки отпугивала медведя рыком в трясине

Обновлено в 09:27
Кино

Квентин Тарантино рассказал в Москве, каким будет его последний фильм

Следующий фильм Квентина Тарантино может стать последним, заявил режиссер 7 августа на пресс-конференции в Москве, транслировавшейся на Newstube.ru.
Обновлено вчера в 09:34
Общество

В Москве ожидается погодный коллапс

Обновлено вчера в 12:14
Происшествия

СК назвал причину ДТП с автобусом под Новороссийском

Следственный комитет назвал причину смертельного ДТП с рейсовым автобусом под Новороссийском.
Обновлено в 09:53
Политика

Надежда Савченко поразила Сеть фотосессией на берегу моря

Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»

Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
Обновлено в 05:00
Политика

Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина

Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.
Обновлено в 05:36
Футбол

ЦСКА отказался продавать Чалова в «Кристалл Пэлас»

Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в английский "Кристалл Пэлас" за 28 миллионов долларов.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Сотрудников ФБК вызвали на допросы по делу об отмывании денег

По данным следствия, в 2016–2018 годах лица, имеющие отношение к деятельности ФБК, включая сотрудников фонда, получили от третьих лиц крупную сумму денег в рублях и иностранной валюте.
Обновлено в 07:54
Интернет

ФАС возбудила дело против Apple из-за жалобы «Лаборатории Касперского»

Украинский разработчик Kidslox и испанская компания Qustodio уже подали антимонопольную жалобу на американскую корпорацию в Европейскую комиссию.
Обновлено в 04:50
Экономика

Росстат сообщил о росте цен на хлеб

По данным Росстата, сильнее всего выросла стоимость черного хлеба (из ржаной и ржано-пшеничной муки), средняя цена на него в июне составила 50,54 рубля за килограмм.
Обновлено в 05:10
Политика

Зеленский заявил, что Крым вернется в состав Украины

Подконтрольный России Крым под возвратится под юрисдикцию Украины. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 11:05
Общество

ВЦИОМ: россияне покупают книги чаще, чем читают

Россияне покупают книги чаще, чем читают, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 07:28
Кино

Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн

Обновлено в 03:36
Политика

США нашли новую альтернативу «Северному потоку — 2»

Власти США решили в среднесрочной перспективе создать альтернативу российскому газопроводу «Северный поток — 2» и уже нашли подходящую кандидатуру — трубопровод EastMed (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt).
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес

Бузова согласилась спеть гимн Перми за 5 млн рублей

По словам представители артистки Арама Арчера, певица приедет в столицу Пермского края и споет ее гимн после уточнения рядя деталей, пишет REGNUM.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Яшин получил новый административный арест на 10 суток

Обновлено в 11:22
Футбол

Полиция расследует расистский пост фаната «Эвертона» в адрес Салаха

Как сообщает Liverpool Echo, пользователь «Твиттера», представившийся поклонником «ирисок», опубликовал несколько записей с оскорблениями расистского характера в адрес египетского нападающего Мохамеда Салаха, защищающего цвета принципиального соперника клуба – «Ливерпуля».
Обновлено в 03:03
Политика

В Совфеде обвинили США в попытках вмешаться в выборы в Мосгордуму

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что власти США и их сторонники пытаются оказать влияние на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 09:49
Политика

В кинотеатрах Пакистана запретят индийское кино

Обновлено в 08:10
Общество

МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве

Ливень и шквалистый ветер ожидаются в четверг вечером в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Москвич подарил матери билеты на «Царя Эдипа» и убил ее

По версии следствия, Максим подарил матери билет на спектакль "Царь Эдип", чтобы выманить ее из квартиры.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес

Ни работы, ни девушки: брат рассказал о жизни Василия Степанова

Обновлено в 03:41
Футбол

«Уотфорд» объявил о рекордном трансфере в истории клуба

Обновлено в 11:24
Политика

Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о вторжении в Дагестан банд террористов, которое произошло 20 лет назад.
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия

В Челябинской области семья отравилась неизвестным веществом

Действительно, в региональном Минздраве подтвердили: все обратившиеся в состоянии средней степени тяжести, но отравление угарным газом не подтверждается.
Обновлено в 03:00
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