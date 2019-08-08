Происшествия
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под АрхангельскомLenta.ru 07:24
ЧП произошло на территории военного объекта в Архангельской области На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании произошел взрыв.
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Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»
Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Начался новый штурм резиденции Атамбаева
В селе Кой-Таш в Киргизии силовики начали новый штурм резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
В Турции рассказали о планах США вывести войска с севера Сирии
Соединенные Штаты пообещали вывести свои войска с севера Сирии, где Турция намерена провести новую военную операцию.
Обновлено в 08:11
Кино
Мединский посетил премьеру «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино
В среду в московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера девятого фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», который презентовал сам автор.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Суд арестовал счета ФБК Навального
Суд арестовал счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках дела об отмывании около 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
Обновлено в 07:52
Футбол
Заболотный ушёл из «Зенита» и подписал контракт с «Сочи»
Нападающий Антон Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи». Об этом 8 августа сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 08:17
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
Обновлено вчера в 11:55
Здоровье
Названы продукты, помогающие сохранить зрение
"Важно применять в пищу продукты, богатые омега-3 ненасыщенными жирными кислотами, например, рыбу, особенно скумбрию, овощи и фрукты, богатые витаминами", - цитирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минздрава Московской области профессора Елену Гришину.
Обновлено в 06:16
Общество
Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану»
Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан".
Обновлено в 06:11
Общество
Mail.ru назвала самые популярные породы кошек в России
Среди наиболее популярных кличек для кошек лидируют: Маруся, Алиса, Муся, Соня и Мася.
Обновлено в 00:00
Футбол
ЦСКА отказался продавать Чалова за €25 млн
Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в лондонский "Кристал Пэлас" за €25 млн, передает ТАСС.
Обновлено в 04:29
Гаджеты
В Китае представлен смартфон Nubia Z20 с двумя дисплеями
На 8 августа была запланирована пресс-конференция, на которой представлен смартфон Nubia Z20.
Обновлено в 07:11
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Общество
В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение поведением российских граждан в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге после объявления финской стороной о новых требованиях к документам.
Обновлено в 07:55
Политика
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Здоровье
Тюменские врачи впервые выполнили имплантацию радужки глаза
Офтальмологи Областной клинической больницы №1 провели первую в Тюменской области имплантацию искусственной радужки.
Обновлено в 07:05
Общество
К берегам России впервые приплыл сельдяной король
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Футбол
«Ювентус» не захотел продавать Дибалу в «Тоттенхэм»
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, скорее всего, продолжит играть за туринский клуб.
Обновлено в 06:36
Экономика
Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба
Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.
Обновлено в 07:44
Футбол
Дуглас Сантос назвал автогол в матче с «Краснодаром» ужасной ошибкой
В четверг, 8 августа, на пресс-конференции, посвящённой матчу с московским «Динамо», защитник «Зенита» Дуглас Сантос назвал оформленный им автогол на встрече с «Краснодаром» ужасной ошибкой.
Обновлено в 05:19
Общество
Роскачество предложило приравнять вино к сельхозпродуктам
Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский предложил приравнять отечественное вино к сельскохозяйственным продуктам.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Жители Ачинска получили ложные оповещения об эвакуации
Ошибочные смс-сообщения об эвакуации получили жители Ачинска, недалеко от которого произошел пожар со взрывами на территории военного склада.
Обновлено в 07:35
Футбол
«Спартак» на выезде сыграет с «Туном» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 06:07
Происшествия
В ДТП под Новороссийском пострадали жители 12 регионов
44 человека, пострадавших в аварии, оперативно госпитализировали в городскую больницу Новороссийска, четверо из них отправлены в краевую больницу Краснодара.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Лужском районе пьяный мужчина случайно выстрелил женщине в живот
7 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в деревне Славянка Лужского района женщина получила огнестрельное ранение.
Обновлено в 02:42
Музыка
Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз
Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник»
Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видео испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник".
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14