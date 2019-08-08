Происшествия

Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под АрхангельскомLenta.ru 07:24

ЧП произошло на территории военного объекта в Архангельской области На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании произошел взрыв.
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Минобороны сообщило о взрыве при испытаниях ракеты под Архангельском

РБК06:48

Два человека погибли при испытании реактивного двигателя под Архангельском

Интерфакс06:37

При взрыве на военном полигоне в Архангельской области погибли два человека

Коммерсантъ05:57

Минобороны сообщило о жертвах взрыва на полигоне под Архангельском

RT на русском06:22

Минобороны: в результате ЧП на полигоне под Архангельском погибли два человека

ТК Звезда06:12

Два человека погибли при взрыве на военном полигоне под Архангельском

РИА Новости06:35

Случаи взрывов на военных полигонах и арсеналах в России

ТАСС07:54
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 08:22, Вашингтон
Интернет

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Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
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Начался новый штурм резиденции Атамбаева

В селе Кой-Таш в Киргизии силовики начали новый штурм резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.
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В Турции рассказали о планах США вывести войска с севера Сирии

Соединенные Штаты пообещали вывести свои войска с севера Сирии, где Турция намерена провести новую военную операцию.
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Кино

Мединский посетил премьеру «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино

В среду в московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера девятого фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», который презентовал сам автор.
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Суд арестовал счета ФБК Навального

Суд арестовал счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках дела об отмывании около 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
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Заболотный ушёл из «Зенита» и подписал контракт с «Сочи»

Нападающий Антон Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи». Об этом 8 августа сообщает «Чемпионат».
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В Екатеринбурге сквер около театра вернут в собственность города

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"Важно применять в пищу продукты, богатые омега-3 ненасыщенными жирными кислотами, например, рыбу, особенно скумбрию, овощи и фрукты, богатые витаминами", - цитирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минздрава Московской области профессора Елену Гришину.
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Общество

Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану»

Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан".
Обновлено в 06:11
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Среди наиболее популярных кличек для кошек лидируют: Маруся, Алиса, Муся, Соня и Мася.
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Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в лондонский "Кристал Пэлас" за €25 млн, передает ТАСС.
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Гаджеты

В Китае представлен смартфон Nubia Z20 с двумя дисплеями

На 8 августа была запланирована пресс-конференция, на которой представлен смартфон Nubia Z20.
Обновлено в 07:11
Происшествия

ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»

Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Общество

В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очередях за визами

Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение поведением российских граждан в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге после объявления финской стороной о новых требованиях к документам.
Обновлено в 07:55
Политика

Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
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Тюменские врачи впервые выполнили имплантацию радужки глаза

Офтальмологи Областной клинической больницы №1 провели первую в Тюменской области имплантацию искусственной радужки.
Обновлено в 07:05
Общество

К берегам России впервые приплыл сельдяной король

Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
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«Ювентус» не захотел продавать Дибалу в «Тоттенхэм»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, скорее всего, продолжит играть за туринский клуб.
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Экономика

Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба

Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.
Обновлено в 07:44
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Дуглас Сантос назвал автогол в матче с «Краснодаром» ужасной ошибкой

В четверг, 8 августа, на пресс-конференции, посвящённой матчу с московским «Динамо», защитник «Зенита» Дуглас Сантос назвал оформленный им автогол на встрече с «Краснодаром» ужасной ошибкой.
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Роскачество предложило приравнять вино к сельхозпродуктам

Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский предложил приравнять отечественное вино к сельскохозяйственным продуктам.
Обновлено в 07:24
Происшествия

Жители Ачинска получили ложные оповещения об эвакуации

Ошибочные смс-сообщения об эвакуации получили жители Ачинска, недалеко от которого произошел пожар со взрывами на территории военного склада.
Обновлено в 07:35
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«Спартак» на выезде сыграет с «Туном» в Лиге Европы

Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
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Происшествия

В ДТП под Новороссийском пострадали жители 12 регионов

44 человека, пострадавших в аварии, оперативно госпитализировали в городскую больницу Новороссийска, четверо из них отправлены в краевую больницу Краснодара.
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В Лужском районе пьяный мужчина случайно выстрелил женщине в живот

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
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Армия и оружие

Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник»

Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видео испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник".
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СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина

Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 04:08
Общество

В Москве ожидается погодный коллапс

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