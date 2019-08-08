ЧП произошло на территории военного объекта в Архангельской области На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании произошел взрыв.

Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском

Интернет ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского» Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.

Происшествия Начался новый штурм резиденции Атамбаева В селе Кой-Таш в Киргизии силовики начали новый штурм резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

Армия и оружие В Турции рассказали о планах США вывести войска с севера Сирии Соединенные Штаты пообещали вывести свои войска с севера Сирии, где Турция намерена провести новую военную операцию.

Кино Мединский посетил премьеру «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино В среду в московском кинотеатре «Октябрь» прошла премьера девятого фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», который презентовал сам автор.

Происшествия Суд арестовал счета ФБК Навального Суд арестовал счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках дела об отмывании около 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

Футбол Заболотный ушёл из «Зенита» и подписал контракт с «Сочи» Нападающий Антон Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи». Об этом 8 августа сообщает «Чемпионат».

Общество Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.

Здоровье Названы продукты, помогающие сохранить зрение "Важно применять в пищу продукты, богатые омега-3 ненасыщенными жирными кислотами, например, рыбу, особенно скумбрию, овощи и фрукты, богатые витаминами", - цитирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу минздрава Московской области профессора Елену Гришину.

Общество Алибасов подал иск к производителю «Крота» и «Ашану» Адвокат продюсера Бари Алибасова подал в Пресненский суд Москвы иск на сто миллионов рублей против производителя средства для очистки труб "Крот" — компании "АМС Медиа", а также гипермаркета "Ашан".

Футбол ЦСКА отказался продавать Чалова за €25 млн Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в лондонский "Кристал Пэлас" за €25 млн, передает ТАСС.

Гаджеты В Китае представлен смартфон Nubia Z20 с двумя дисплеями На 8 августа была запланирована пресс-конференция, на которой представлен смартфон Nubia Z20.

Происшествия ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты» Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.

Общество В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очередях за визами Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение поведением российских граждан в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге после объявления финской стороной о новых требованиях к документам.

Политика Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.

Здоровье Тюменские врачи впервые выполнили имплантацию радужки глаза Офтальмологи Областной клинической больницы №1 провели первую в Тюменской области имплантацию искусственной радужки.

Общество К берегам России впервые приплыл сельдяной король Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.

Экономика Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.

Футбол Дуглас Сантос назвал автогол в матче с «Краснодаром» ужасной ошибкой В четверг, 8 августа, на пресс-конференции, посвящённой матчу с московским «Динамо», защитник «Зенита» Дуглас Сантос назвал оформленный им автогол на встрече с «Краснодаром» ужасной ошибкой.

Общество Роскачество предложило приравнять вино к сельхозпродуктам Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский предложил приравнять отечественное вино к сельскохозяйственным продуктам.

Происшествия Жители Ачинска получили ложные оповещения об эвакуации Ошибочные смс-сообщения об эвакуации получили жители Ачинска, недалеко от которого произошел пожар со взрывами на территории военного склада.

Футбол «Спартак» на выезде сыграет с «Туном» в Лиге Европы Московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Происшествия В ДТП под Новороссийском пострадали жители 12 регионов 44 человека, пострадавших в аварии, оперативно госпитализировали в городскую больницу Новороссийска, четверо из них отправлены в краевую больницу Краснодара.

Происшествия В Лужском районе пьяный мужчина случайно выстрелил женщине в живот 7 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в деревне Славянка Лужского района женщина получила огнестрельное ранение.

Музыка Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.

Армия и оружие Появилось видео первого полета российского беспилотника «Охотник» Министерство обороны РФ опубликовало на YouTube видео испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника "Охотник".