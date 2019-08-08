Происшествия
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под АрхангельскомРИА Новости 06:35
В военном ведомстве подчеркнули, что после ЧП никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме. В Архангельской областной больнице РИА Новости сообщили, что в район села Нёнокса, где произошел взрыв на полигоне, вылетел вертолет с двумя бригадами врачей.
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