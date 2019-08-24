с чего всё началось

Пуск ракет был произведен из приполюсного района в Северном Ледовитом океане и из Баренцева моря. Макеты боевых блоков ракет успешно поразили учебные цели на полигонах в Архангельской области и на Камчатке.

В Минобороны сообщили о пусках «Синевы» и «Булавы» с подлодок

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