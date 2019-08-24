Армия и оружие
В Минобороны сообщили о пусках «Синевы» и «Булавы» с подлодокPiter.tv 04:32
Пуск ракет был произведен из приполюсного района в Северном Ледовитом океане и из Баренцева моря. Макеты боевых блоков ракет успешно поразили учебные цели на полигонах в Архангельской области и на Камчатке.
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с чего всё началось
Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой показан пуск баллистической ракеты «Булава» с атомной подлодки «Юрий Долгорукий» в Баренцевом море.РБК11:25
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:29, Ашберн
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Происшествия
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Размер растянутого активистами полотна, созданного специально к 350-летию Государственного флага, вошел в Книгу рекордов России.
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«Фиорентина» на своем поле уступила «Наполи» 24 августа в матче 1-го тура чемпионата Италии по футболу.
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В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
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Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис года по версии журнала Forbes.
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Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным.
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